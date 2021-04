Partys in Sicht – Corona wird vorbeigehen

Vorfreude ist die schönste Freude – heißt es. In der Tat kann die Vorfreude darauf, bald wieder ausgelassen zu feiern und Party zu machen über die letzten, schwierigen Monate hinweg helfen.

20.04.2021 – Vorfreude auf Partys und Erlebnisgastronomie nach Corona

Es gibt wirklich niemanden, der nicht schon das Ende der Corona-Pandemie herbeisehnt. Das geht auch „dem Heuboden“ so. Der Heuboden ist im süddeutschen Raum ein Markenzeichen, und bekannt für eine außergewöhnliche Erlebnisgastronomie. Derzeit liegen die Heuboden Dancing Clubs still, doch es gibt Hoffnung, das sprichwörtliche „Licht am Tunnel“. Allen Mitarbeitern in den diversen Heuboden Betrieben fehlen die Gäste, und das ist beileibe nicht nur ökonomisch gemeint. Gäste bewirten, glücklich machen, Feiern, das ist ihr Leben – das ist unser Leben.

Und den Stammgästen der diversen Heuboden Betriebe geht es genauso. Einige waren sehr glücklich, dass sie wenigstens per Take-Away ihre Gerichte genießen konnten. Doch so langsam macht sich Vorfreude breit, auch wenn derzeit die Situation eher noch schlimmer zu werden droht. Die Heuboden Restaurants, Hotels und Dancing Clubs und deren Mitarbeiter freuen sich schon jetzt auf das persönliche Wiedersehen und das Feiern mit den Stammgästen, auch wenn das möglicherweise noch ein paar Monate dauern wird.

Worauf können sich die Gäste freuen?

Die Heuboden Restaurants und Clubs bieten seit 1978 Eventgastronomie. Die Club Disco, die Tanz Tenne sowie der Musik Stadl werden bald wieder geöffnet werden. Egal, ob Charts, Fox, Oldies, House oder Mainstream, unsere Gäste werden nach Lust und Laune das Tanzbein schwingen können. Unsere Partys und Events waren auch für uns immer ein besonderes Fest. Für uns bedeutet Erlebnisgastronomie, mit Freunden zu feiern. Der Heuboden hat natürlich wieder jede Menge Promis im Auge, die ebenfalls nur darauf warten, in Aktion treten zu können.

40 Jahre Heuboden mit jeder Menge Events und Partys ist schon eine ganz schön lange Zeit, da wurden viele Freundschaften geknüpft, Ehen geschlossen und tolle Abende ergeben. Jeden Freitag sind wir – in normalen Zeiten – ab 21 Uhr Live on Air bei Baden.fm und es gibt die Friday Beats aus dem Heuboden. Samstags – wenn Corona es wieder erlaubt – ist wieder bis 05.00 Uhr Früh für gute Laune gesorgt.

Also für jede Menge Spaß und Unterhaltung wird gesorgt sein, und wir werden diesen dann auch dringend nötig haben, nach dieser langen Abstinenz vom Feiern und vom Party machen. Schauen Sie auf unserer Homepage vorbei, um sich nach dem Letztstand zu erkundigen.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt

Take Away ist eine gute Lösung, aber im Lokal mit persönlichem Kontakt zu netter Musik schmeckt das Rinderfilet halt noch immer am besten. Keine Sorge, Corona kann nicht ewig dauern. Mit viel Enthusiasmus, jeder Menge Humor und einer gehörigen Portion Durchhaltevermögen schaffen wir so ziemlich alles. Jede Menge Unterhaltung, fröhliche Partys, schmackhaftes, badisches Essen und ein ordentlicher Schluck- ich glaube auf das freuen wir uns alle schon.

Fazit

Unsere Events mit den dazugehörigen Detailinformationen finden Sie auf der Homepage. Sollten Sie eine spezielle Frage zu den Details unserer Erlebnisgastronomie haben, rufen Sie uns einfach an. Unsere kulinarischen Schmankerln sind natürlich nach wie vor als Take Away zu haben. Die Locations sind gewienert, die DJs und Köche stehen in den Startlöchern, kurzum alles ist bereit, für die erste Party nach Corona! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Heuboden GmbH

Herr Gerd Blum

Am Gansacker 3-6

79224 Umkirch

Deutschland

fon ..: 0049-7665-9343990

web ..: http://www.heuboden.de

email : info@heuboden.de

Der Heuboden – wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

