Künstliche Intelligenz im Kreditorenworkflow dank neuer Partnerschaft von enio und Parashift

enio, ein Schweizer Software Hersteller, und Parashift, ein Anbieter von Machine Learning-basierter Software zur Extraktion von jeglichen Dokumenten, haben eine Solution Partnerschaft bekannt gegeben.

Die Partnerschaft zielt darauf ab, kleineren und mittleren Betrieben zu mehr Effizienz in deren Kreditorenworkflows zu verhelfen. Die Parashift-Services sind nahtlos in InvoiceR integriert und erlauben eine automatische Extraktion der Daten aus den Rechnungs-Belegen.

Das Team hinter enio bringt langjährige praktische Erfahrungen in der digitalen Rechnungsverarbeitung mit. Entsprechend baut InvoiceR auf wertvollen Erkenntnissen auf und bietet Kunden aus den verschiedensten Branchen eine einfach einsetzbare Rechnungseingangslösung, die mit einem vollumfänglichen Standard ausgeliefert wird und trotzdem schnell auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden kann. InvoiceR ist ERP- und ECM-Hersteller unabhängig. Bereits bestehende Lösungen können einfach angebunden werden.

InvoiceR erlaubt es Unternehmen, in kurzer Zeit einen digitalen Geschäftsprozess zur Rechnungsverarbeitung umzusetzen. Dabei wird die Kontierungsperson/-gruppe durch das System ermittelt und die Rechnung digital zugeteilt. Kontierungspositionen können automatisch nach Kostenart, Konto, Kostenstelle oder weiteren Parametern erstellt werden. Danach werden Freigaben aufgrund der Kontierungsinformationen anhand eines konfigurierbaren Reglements IKS-konform eingefordert. Nach Abschluss der Freigaben kann die Rechnung in das ERP-System verbucht werden.

„Dank Parashift können unsere Kunden die Eingangsrechnungslesung schnell und kostengünstig in InvoiceR integrieren. Dies spart manuelle Arbeit und resultiert in bedeutend effizienteren Geschäftsprozessen. Und das von Beginn weg“ so Thomas Kohler, Geschäftsführer von enio.

Über enio:

enio AG, gegründet 2016, ist ein Schweizer Software Hersteller mit Sitz in Einsiedeln. Das Team von Technologieexperten bringt langjährige Erfahrung in komplexen Kreditorenprozessen aus unterschiedlichen Branchen mit. Die entwickelte Lösung InvoiceR verkörpert diese Erfahrung sowie die einhergehenden Learnings und hilft Schweizer KMU-Betrieben den Kreditorenworkflow zu optimieren.

enio AG

Herr Thomas Kohler

Langrütistrasse 33

8840 Einsiedeln

Schweiz

fon ..: 0041 55 508 10 52

web ..: https://www.enio.ch

email : info@enio.ch

Die Partnerschaft mit Parashift bedeutet für die enio AG einen grossen Schritt in ihrer noch jungen Geschichte. Dank dieser Integration können für die Kunden mächtige neue Funktionen erschlossen werden und die Automatisierung nochmals verbessert werden.

