Pasinex erhält von MAPEG Genehmigung für Horzum AS und gibt Erschließungsplan über 1.000 Meter für die Mine Pinargözü bekannt

TORONTO, ON – 21. Dezember 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass die Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten der Türkei (General Directorate of Mining and Petroleum Affairs, MAPEG) der Übertragung der Aktienanteile von Horzum Arama ve Madencilik A (Horzum AS) von Kurmel Madencilik auf Pasinex Arama ve Madencilik A (Pasinex Arama) zugestimmt hat.

Dank dieser Genehmigung hält Pasinex Arama nun sämtliche Besitzrechte (100 %) an Horzum AS; das finale Unternehmensregistrierungsverfahren wird voraussichtlich noch vor dem 31. Dezember 2025 abgeschlossen. Horzum AS ist Betreiber der hochgradigen Zinkmine Pinargözü in der türkischen Provinz Adana. Im Anschluss an die Aktienübertragung wird das Board of Directors von Horzum AS eine Versammlung einberufen, um neue Mitglieder zu ernennen und den Betriebsplan des Unternehmens für 2026 formell einzuleiten.

Erschließungsplan: Kurs auf Tiefe und Kontinuität

Pasinex hat einen umfassenden Erschließungsplan erstellt, der darauf abzielt, die Produktionskapazitäten zu erweitern und den Zugang zu tieferliegenden hochgradigen Mineralisierungen zu erschließen. Zu den wichtigsten Initiativen zählen:

– Personalaufstockung: Im Dezember wurde mit der Einstellung zusätzlicher Fachkräfte und Arbeiter für den Untertagebau begonnen, um den Abbau aus mehreren Stollen sowie die intensivierten Erschließungsaktivitäten zu unterstützen.

– Erschließung eines neuen Stollens: Das Unternehmen rechnet damit, Anfang Januar 2026 mit einem Erschließungsprojekt über 1.000 Meter beginnen zu können. Diese Initiative umfasst: einen 700 Meter langen Förderstollen, der auf der 582-Meter-Sohle beginnt und Zugang zu tieferen Bereichen bietet; 150 Meter Belüftungsinfrastruktur; und 150 Meter für neue Bohrplattformen. Die Arbeiten werden voraussichtlich rund sechs bis zwölf Monate andauern.

– Ausrichtung auf hochgradige Zonen: Der neue 700 Meter lange Stollen soll die Zinksulfidmineralisierung durchörtern, die zwischen 100 und 150 Meter unterhalb der aktuellen Fördersohle in 520 Metern Tiefe ermittelt wurde.

Geologisches Potenzial und Exploration

Die Mine Pinargözü ist eine Karbonatverdrängungslagerstätte (CRD), die sich durch eine außergewöhnlich hochgradige Zinkmineralisierung auszeichnet (in der Vergangenheit wurden über 150.000.000 Pfund Zink mit einem Zinkgehalt zwischen 31 % und 52 %, laut wirtschaftlicher Analyse bestehend aus Zinksulfid- und Zinkkarbonatmaterial, verkauft). Das bevorstehende Programm konzentriert sich auf zwei primäre Explorationsmöglichkeiten:

1. Tiefliegende Sulfiderzziele. Im Zuge von Bohrungen wurde eine hochgradige Zinksulfidmineralisierung (einschließlich 1,5 Meter hochgradiges Zinksulfidmaterial mit 43 % Zinkanteil, gemessen mittels Röntgenfluoreszenzgerät auf der 425-Meter-Sohle) unterhalb der aktuell tiefsten Förderebene durchteuft. Bezeichnenderweise ähnelt das Bohrsignaturmuster dieser tiefliegenden Mineralisierung dem Signaturmuster, das zur Entdeckung des Roherzes im Bereich der 541-Metre-Sohle geführt hat.

2. Kaum explorierte Erzgänge. Das Unternehmen hat eine Vielzahl an sekundären hochgradig mineralisierten Zinkerzgängen auf mehreren bestehenden Fördersohlen ermittelt. Während aktuell aus einigen dieser Zonen gefördert wird, wurden viele Erzgänge noch nicht erkundet. Im Rahmen einer speziellen Bohrkampagne wird die Kontinuität dieser Erzgänge kartiert und bewertet, um den unmittelbaren Ressourcenbestand zu erweitern.

Kommentar des Managements

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, erklärt: Die Genehmigung durch MAPEG ist ein bahnbrechender Meilenstein, der Pasinex die volle Kontrolle über das Projekt Pinargözü ermöglicht. Mit der Sicherung von 100 Prozent der Besitzrechte können wir unverzüglich damit beginnen, das Potenzial der tieferliegenden Zonen der Mine zu erschließen. Unser neuer 1.000 Meter langer Stollen wird nicht nur einen Zugang zu den von uns in der Tiefe ermittelten, hochgradigen Sulfiderzzonen schaffen, sondern auch vielversprechende Zonen mit Marmoralteration durchörtern und so bereits im Zuge der Erschließung unmittelbares Entdeckungspotenzial bieten. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit diesem forcierten Ansatz die Lebensdauer der Mine verlängern und einen erheblichen Mehrwert für unsere Aktionäre generieren können.

Qualifizierter Sachverständiger

Jonathan Challis, Fellow des Institute of Materials, Minerals and Mining und Chartered Engineer, ist der gemäß NI 43-101 qualifizierte Sachverständige für die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung. Herr Challis hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Herr Challis ist Direktor des Unternehmens.

Warnhinweis

Das Unternehmen hat keinen aktuellen technischen Bericht erstellt, der eine Mineralressourcenschätzung gemäß der Definition in den Mineral Resources and Reserves, Definitions and Guidelines (Mineralressourcen und -reserven, Definitionen und Richtlinien) enthält, die vom CIM Standing Committee on Reserve Definitions (Ständiger Ausschuss für Reservendefinitionen des CIM) erstellt und vom CIM Council (CIM-Rat) verabschiedet wurden, und es wurden keine Verfahren zur Klassifizierung der Mineralisierung im Rahmen der National Instrument 43-101 (NI 43-101) durchgeführt. Das Unternehmen hat derzeit nicht die Absicht, einen NI 43-101-konformen technischen Bericht zu erstellen.

Horzum AS hat bei seinen Explorationsarbeiten nicht die Qualitätssicherungs- und Qualitätskontrollverfahren gemäß NI 43-101 befolgt und keine unabhängigen Drittlabors für die Analyse der Proben hinzugezogen. Horzum AS verwendet tragbare Röhrenfluoreszenzanalysegeräte (XRF) des Modells Niton XLT3 zur Kontrolle des Zinkgehalts und für interne Entscheidungsfindungen. Die Kalibrierung der XRF-Analysegeräte erfolgt jährlich an den registrierten Standorten von Niton. Für alle verkauften Rohstoffe werden unabhängige Laboranalysen durchgeführt.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama hat sich das Unternehmen 100 Prozent der Anteile an Horzum AS sichern können, vorbehaltlich der endgültigen Registrierungsformalitäten. Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargözü in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien.

Pasinex besitzt 100 % von Sarkaya, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet.

Pasinex besitzt weiteres eine 51%ige Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada.

Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Mineralien zu explorieren und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Besuchen Sie unsere Website unter www.pasinex.com.

Für das Board of Directors

PASINEX RESOURCES LIMITED

Ian D. Atacan

Ian D. Atacan

Direktor und CFO

Tel: +1 416.562.3220

E-Mail: ian.atacan@pasinex.com

Evan White

Manager of Corporate Communications

Tel: +1 416.906.3498

E-Mail: evan.white@pasinex.com

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

