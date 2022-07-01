Pasinex konsolidiert Besitz an Horzum A.S. zu 100 %

Toronto, Ontario – 11. September 2025 / IRW-Press / Pasinex Resources Limited (CSE: PSE; FWB: PNX) (Pasinex oder das Unternehmen) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Aktienübertragungs- und Abwicklungsvereinbarung (die Vereinbarung) mit Kurmel Holding A.S., Akmetal Dis Ticaret Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. Akmetal Madencilik Sanayi ve Ticaret A.. und Birant Kurmel (zusammen Kurmel Holding), Pasinex Arama ve Madencilik A.. (Pasinex Arama) und Horzum Maden Arama ve letme A.. (Horzum A..) unterzeichnet hat.

Im Rahmen der Vereinbarung wird Kurmel Holding ihre 50%ige Beteiligung an Horzum A.. an Pasinex Arama übertragen. Der Abschluss der Aktienübertragung unterliegt der Genehmigung durch die türkische Generaldirektion für Bergbau und Erdölangelegenheiten (MAPEG) sowie weiteren üblichen Unternehmens- und Registrierungsschritten. Nach Erhalt der Genehmigungen und Abschluss der Registrierungen wird Pasinex Arama 100 % von Horzum A.. besitzen, zu dem die Zinkmine Pinargözü und die Lizenzen Akkaya und Mahyalar in der Türkei gehören.

Wichtige Bedingungen der Vereinbarung

– Zuweisung von Ausrüstung: Die Ausrüstung von Horzum A.. wird zwischen den Parteien aufgeteilt, wobei ein Teil der Ausrüstung an Kurmel Holding übertragen wird. Die für die Fortführung des Bergbaubetriebs von Horzum A.. erforderliche Ausrüstung verbleibt bei Horzum A..

– Grundstücksübertragung: Drei Landpakete, die sich vor der Lizenz Nr. 541 befinden, werden gegen eine Gebühr in Höhe von 10.000 US$ übertragen, die durch einen Gerätetransfer von Horzum A.. an Kurmel Holding beglichen wird.

– Nur produktionsabhängige Zahlungen: Nach Fertigstellung und abhängig von der Produktion in Pinargözü (Blei-Zink-Erz 30 % Gehalt, für den Direktverkauf geeignet) zahlt Pasinex Arama an Kurmel Holding:

o 600.000 US$ bei einer Produktion von 10.000 Tonnen und

o 1.000.000 US$ bei einer Gesamtproduktion von 20.000 Tonnen.

o Die Produktionsmengen werden auf Grundlage der den zuständigen staatlichen Behörden gemeldeten Mengen ermittelt. Wenn keine wirtschaftliche Produktion erreicht wird oder die Ziele nicht erreicht werden (einschließlich Gehalt < 30 %), sind keine Zahlungen fällig.

– Vollständige und endgültige Abrechnung: Mit Ausnahme der oben genannten produktionsabhängigen Zahlungen und der in der Vereinbarung festgelegten Übertragung von Ausrüstung verzichtet Kurmel Holding (einschließlich der Unternehmen der Kurmel-Gruppe) auf alle anderen Forderungen und Ansprüche gegenüber Horzum A.., Pasinex Arama und Pasinex Resources und wird seine Unterlagen entsprechend aktualisieren. Pasinex Arama hat nach Abschluss keine Forderungen oder Ansprüche gegenüber Kurmel Holding und den Unternehmen der Kurmel-Gruppe.

Strategische Gründe und nächste Schritte

Die Konsolidierung des Besitzes an Horzum A.. zu 100 % soll die Entscheidungsfindung optimieren, die weiteren Explorationsarbeiten und die Produktion in Pinargözü unterstützen und den Untertagezugang zu Akkaya von den bestehenden Abbaubereichen aus erleichtern. Nach der Durchführung wird die Aktienübertragung der MAPEG zur Genehmigung vorgelegt; anschließend werden die Schritte zur Unternehmensregistrierung abgeschlossen, um die Übertragung abzuschließen.

Kommentar der Geschäftsleitung

Dr. Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, erklärte: Diese Vereinbarung ist ein entscheidender Schritt in Richtung vollständiger Übernahme von Horzum A.., da sie die Zahlungen an die Leistung koppelt und den Weg für die Fortsetzung der Exploration und Produktion in Pinargözü frei macht. Wichtig ist auch, dass sie den Zugang zum Untertagebau in Akkaya erleichtert und damit unsere Möglichkeiten zur Weiterentwicklung dieses Konzessionsgebietes im Rahmen des Programms verbessert. Zusammen mit unserer kürzlich erfolgten Umschuldung und den Fortschritten in Sarkaya beseitigt diese Einigung die bisherigen Unsicherheiten in der Türkei und versetzt Pasinex in die Lage, nachhaltiges Wachstum und langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre zu erzielen.

Jonathan Challis, Chairman von Horzum A.., erklärte: Mit der Unterzeichnung dieser Vereinbarung freuen wir uns darauf, die Explorationsarbeiten und Erschließung in Pinargözü wieder aufzunehmen, wo frühere Arbeiten das Potenzial für die Förderung von kostengünstigem, hochgradigem ohne weitere Aufbereitung verwendbarem Erz (Direct Shipping Ore) bewiesen haben. Als die Explorationsaktivitäten im Jahr 2024 ausgesetzt wurden, hatten die Untertagebohrungen gerade ein neues Gebiet mit ähnlicher Mineralisierung etwa 60 Meter unterhalb der untersten Abbausohle durchteuft. Der unmittelbare Schwerpunkt unserer Bemühungen wird darauf liegen, diese Zone abzugrenzen und die Zugangsrampe bis zu dieser Sohle fertigzustellen. Darüber hinaus werden die Arbeiten unter Tage zur Bewertung der Akkaya-Lizenz wieder aufgenommen, wo der Stollen bis zur Konzessionsgrenze fertiggestellt wurde. Wir sind der Ansicht, dass die Kombination von drei Lizenzen, die jetzt vollständig unter der Kontrolle von Horzum stehen, von denen zwei, Pinargozu und Sarikaya, eine Geschichte profitabler Produktion aufweisen, ein gutes Zeichen für den zukünftigen Erfolg von Pasinex ist.

Über Pasinex

Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes, auf Zink ausgerichtetes Bergbauunternehmen mit Sitz in Toronto, Kanada. Über seine 100%ige Tochtergesellschaft Pasinex Arama besitzt das Unternehmen 50 % an Horzum A. Horzum A besitzt und betreibt die produzierende hochgradige Zinkmine Pinargozu in der Türkei und verkauft direkt über Rohstoff-Broker an Zinkhütten und -raffinerien. Pasinex besitzt außerdem eine 51-%-Beteiligung am Projekt Gunman, einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt in Nevada. Darüber hinaus hat sich Pasinex kürzlich eine Option auf den Erwerb einer 100-%-Beteiligung an der Konzession Sarikaya gesichert, einer Betriebskonzession der Gruppe IV für Blei/Zink in der türkischen Provinz Kayseri, die beträchtliches Potenzial für eine kurzfristige Profitabilität und bedeutsame Zinkentdeckungen bietet. Unter der Leitung eines routinierten Managementteams mit langjähriger Erfahrung bei der Mineralexploration und Minenentwicklung besteht die Mission von Pasinex darin, hochgradige Erze zu erkunden und abzubauen, um das Wachstum zu fördern und einen Wert für Aktionäre, Mitarbeiter und lokale Gemeinden zu schaffen, während gleichzeitig die höchsten Standards in puncto Sicherheit, Gesundheit und Umweltverantwortung eingehalten werden.

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

