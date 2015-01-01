  • Chartcheck Silvercorp Metals: Gelingt der Sprung über 7 CAD?

    Der nächste Anlauf ist gestartet – kann die Aktie der kanadischen Silvercorp Metals den Widerstand im Chart diesmal nachhaltig überwinden?

    BildDer Zwölfmonatschart des kanadischen Silberproduzenten Silvercorp Metals (WKN A0EAS0 / TSX SVM) zeigt nach dem Top des vergangenen Jahres einen zügigen Absturz des Aktienkurses (ca. 40%) bis zum Jahresende.

    Hier begann die weiterhin intakte stetige Aufwärtsbewegung, die den Kurs bereits im Juli zum alten Hochpunkt brachte – allerdings gelang es erneut nicht, die Marke von 7,0 kanadischen Dollar zu überwinden. Die nachfolgende Konsolidierung stoppte dann bereits an der Marke von 6 CAD (in den vergangenen zwölf Monaten mehrfach als Widerstand oder Unterstützung fungierend) – seit drei Wochen läuft nun der dritte Versuch, die 7 CAD zu knacken.

