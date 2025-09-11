  • APEX4ward revolutioniert die CRM-Einführung mit 14-Tage-Implementierung von Dynamics 365 Sales zum Festpreis

    Hiermit erhalten Sie unsere aktuelle Pressemitteilung zu unserem neuen Produkt APEX4ward

    BildBerlin, 11.09.2025 – Die MP Sales Consulting GmbH stellt APEX4ward vor, einen innovativen Blueprint, der die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) revolutioniert. Mit einer garantierten Implementierungszeit von nur 14 Tagen bietet APEX4ward eine kosteneffiziente und schnelle Alternative zu langwierigen und teuren CRM-Projekten.

    Die Herausforderung: CRM-Projekte sind oft zu teuer und zu langsam

    Viele KMU schrecken vor der Einführung eines CRM-Systems zurück, da sie hohe Kosten und lange Projektlaufzeiten fürchten. Individuelle Anpassungen und unvorhergesehene Ausgaben treiben die Budgets in die Höhe, während der Return on Investment oft lange auf sich warten lässt. Genau hier setzt APEX4ward an.

    Die Lösung: Ein standardisierter Blueprint für schnelle Erfolge

    APEX4ward ist ein standardisierter und praxiserprobter Blueprint für Dynamics 365 Sales, der auf den „Best Practices“ aus zahlreichen erfolgreichen CRM-Projekten basiert. Anstatt das Rad neu zu erfinden, erhalten Kunden eine sofort einsatzbereite Lösung, die die wichtigsten Vertriebsprozesse optimal abbildet.

    „Mit APEX4ward demokratisieren wir die CRM-Einführung“, sagt Marcel Petzold, Geschäftsführer der MP Sales Consulting GmbH. „Wir nehmen die Komplexität aus dem Prozess und geben Unternehmen ein mächtiges Werkzeug an die Hand, mit dem sie sofort durchstarten können – und das zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.“

    Die Vorteile von APEX4ward im Überblick:

    oSchnelligkeit: Implementierung in nur 14 Tagen.

    oKosteneffizienz: Festpreis von 9.950 Euro.

    oPlanungssicherheit: Keine versteckten Kosten.

    oPraxiserprobt: Basiert auf bewährten Vertriebsprozessen.

    oAlles inklusive: Lizenzen, Implementierung, Integrationen, Schulungen und Support.

    Für wen eignet sich APEX4ward?

    APEX4ward ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die sich bereits für Microsoft Dynamics 365 Sales entschieden haben und eine schnelle, kostengünstige und unkomplizierte Implementierung wünschen. Das Paket umfasst drei Benutzerlizenzen sowie einen Administrator- und Service-Account.

    Weitere Informationen zu APEX4ward finden Sie auf der Webseite: https://apex4ward.de

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    MP Sales Consulting Gmbh
    Herr Marcel Petzold
    Kienberger Allee 4
    12529 Schönefeld
    Deutschland

    fon ..: +49 30-75439 660
    web ..: https://www.mp-sales-consulting.de
    email : info@mp-sales-consulting.de

    Die MP Sales Consulting GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, CRM-Projekte zum Erfolg zu führen. Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Business, IT und CRM begleitet das Unternehmen seine Kunden von der ersten Idee bis zum Go-Live und darüber hinaus.

    Pressekontakt:

    MP Sales Consulting Gmbh
    Herr Marcel Petzold
    Kienberger Allee 4
    12529 Schönefeld

    fon ..: +493075439660
    email : info@mp-sales-consulting.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Grid Dynamics begrüßt Valery Zelixon, eine bewährte Führungskraft für die Umsatzentwicklung, als Senior Vice President of Sales
      Wichtigste Eckdaten: – Valery Zelixon wechselt als Senior Vice President of Sales zu Grid Dynamics. Unter seiner Führung wird Grid Dynamics seinen Fokus auf Vertrieb und neue Wachstumsstrategien verstärken. –...

    2. „Subke GmbH revolutioniert Logistikprozesse mit Einführung der Vario 8 Schnittstelle“
      Die Subke GmbH hat ihre Innovation im Bereich der Logistik vorgestellt. Mit der Schnittstelle Vario 8 ermöglicht es die nahtlose Übertragung von Bestellungen an ihr Fulfillment Center nahe Hamburg....

    3. Body Fit & Gesund revolutioniert das Wellness-Erlebnis mit Einführung der Frequenztherapie
      Entdecke die Zukunft des Wohlbefindens: Body Fit & Gesund führt die innovative Frequenztherapie ein, für ganzheitliche Wellness, Fitness und optimale Leistungssteigerung....

    4. JustCRM.de revolutioniert Kundenbeziehungen mit der Einführung ihrer neuesten CRM-App
      JustCRM.de hat heute die Einführung einer neuen CRM-App bekannt gegeben, die Unternehmen helfen soll, ihre Kundenbeziehungen auf die nächste Stufe zu heben....

    5. Spotos revolutioniert durch die Einführung des neuen Spot-Frachtmarktes die Logistikbranche
      BERLIN, DEUTSCHLAND / ACCESSWIRE / 8. Februar 2023 / Spotos, ein Logistik-Startup, das die Grundsätze der Frachtbeförderung digitalisiert und neu konzipiert hat, hat die Aufnahme seiner Betriebstätigkeit bekanntgegeben. Spotos hat...

    6. „Jutta Arntz JULION revolutioniert den Online-Handel mit Einführung einer neuen Produktlinie: YouTube-Kanäle“
      Das Unternehmen Jutta Arntz JULION hat sich seit seiner Gründung 1990 einen Namen im Online-Handel mit Edelmetallen gemacht....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.