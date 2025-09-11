APEX4ward revolutioniert die CRM-Einführung mit 14-Tage-Implementierung von Dynamics 365 Sales zum Festpreis

Berlin, 11.09.2025 – Die MP Sales Consulting GmbH stellt APEX4ward vor, einen innovativen Blueprint, der die Einführung von Microsoft Dynamics 365 Sales für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) revolutioniert. Mit einer garantierten Implementierungszeit von nur 14 Tagen bietet APEX4ward eine kosteneffiziente und schnelle Alternative zu langwierigen und teuren CRM-Projekten.

Die Herausforderung: CRM-Projekte sind oft zu teuer und zu langsam

Viele KMU schrecken vor der Einführung eines CRM-Systems zurück, da sie hohe Kosten und lange Projektlaufzeiten fürchten. Individuelle Anpassungen und unvorhergesehene Ausgaben treiben die Budgets in die Höhe, während der Return on Investment oft lange auf sich warten lässt. Genau hier setzt APEX4ward an.

Die Lösung: Ein standardisierter Blueprint für schnelle Erfolge

APEX4ward ist ein standardisierter und praxiserprobter Blueprint für Dynamics 365 Sales, der auf den „Best Practices“ aus zahlreichen erfolgreichen CRM-Projekten basiert. Anstatt das Rad neu zu erfinden, erhalten Kunden eine sofort einsatzbereite Lösung, die die wichtigsten Vertriebsprozesse optimal abbildet.

„Mit APEX4ward demokratisieren wir die CRM-Einführung“, sagt Marcel Petzold, Geschäftsführer der MP Sales Consulting GmbH. „Wir nehmen die Komplexität aus dem Prozess und geben Unternehmen ein mächtiges Werkzeug an die Hand, mit dem sie sofort durchstarten können – und das zu einem Bruchteil der üblichen Kosten.“

Die Vorteile von APEX4ward im Überblick:

oSchnelligkeit: Implementierung in nur 14 Tagen.

oKosteneffizienz: Festpreis von 9.950 Euro.

oPlanungssicherheit: Keine versteckten Kosten.

oPraxiserprobt: Basiert auf bewährten Vertriebsprozessen.

oAlles inklusive: Lizenzen, Implementierung, Integrationen, Schulungen und Support.

Für wen eignet sich APEX4ward?

APEX4ward ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die sich bereits für Microsoft Dynamics 365 Sales entschieden haben und eine schnelle, kostengünstige und unkomplizierte Implementierung wünschen. Das Paket umfasst drei Benutzerlizenzen sowie einen Administrator- und Service-Account.

Weitere Informationen zu APEX4ward finden Sie auf der Webseite: https://apex4ward.de

Die MP Sales Consulting GmbH ist eine unabhängige Unternehmensberatung, die sich auf die Fahne geschrieben hat, CRM-Projekte zum Erfolg zu führen. Mit langjähriger Erfahrung in den Bereichen Business, IT und CRM begleitet das Unternehmen seine Kunden von der ersten Idee bis zum Go-Live und darüber hinaus.

Pressekontakt:

MP Sales Consulting Gmbh

Herr Marcel Petzold

Kienberger Allee 4

12529 Schönefeld

fon ..: +493075439660

email : info@mp-sales-consulting.de

