Silvercorp Metals: Strategische Expansion von China nach Südamerika soll Umsatz verdoppeln

Silvercorp Metals Inc. (NYSE-A/TSX: SVM; FRA: S9Y) ist ein gutes Beispiel dafür, was passiert, wenn ein aufkommender Silber-Bullenmarkt auf ein Unternehmen trifft, das dank sorgfältiger Planung und disziplinierter Kostenkontrolle seit Jahren stetig wächst – und sich dabei überwiegend aus dem eigenen Cashflow finanziert. Tatsächlich hat für den Silberproduzenten das Jahr 2026 längst begonnen, da das Geschäftsjahr des Unternehmens jeweils am 31. März endet. Für das vergangene Geschäftsjahr 2025 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 298,9 Mio. USD (Vorjahr: 215,2 Mio. USD), einen Nettogewinn von 58,2 Mio. USD (Vorjahr: 36,3 Mio. USD) sowie eine Rekordproduktion von 6,9 Mio. Unzen Silber (Vorjahr: 6,2 Mio. Unzen). Der Gewinn pro Aktie (unverwässert) lag bei 0,29 USD. Ein besonders wichtiger Maßstab für die finanzielle Flexibilität ist laut Unternehmen der Free Cashflow nach Investitionen – dieser belief sich 2025 auf 52,6 Mio. USD.

Für das laufende Geschäftsjahr 2026 hat das Unternehmen eine weitere Steigerung der Silberproduktion auf 7,6 Mio. Unzen angekündigt, was einem Wachstum von 9 % entspricht. Der Umsatz soll auf 354 Mio. USD steigen. Für 2027 wird ein Umsatz von 425 Mio. USD prognostiziert – basierend ausschließlich auf den beiden produzierenden Minen in China – bevor im Geschäftsjahr 2028 mit der Inbetriebnahme des El-Domo-Projekts in Ecuador ein bedeutender Entwicklungssprung erwartet wird. Die Integration von El Domo wird voraussichtlich den Umsatz im Geschäftsjahr 2028 (Beginn März 2027) auf 614 Mio. USD steigern. Dadurch würde sich die Umsatzverteilung nach Metallen und Regionen deutlich diversifizieren. Während die Silberproduktion in China voraussichtlich 270 Mio. USD zum Umsatz beitragen wird, würde die Kupferproduktion in Ecuador erstmals 113 Mio. USD generieren. Die Gold- und Silberproduktion aus El Domo soll zusammen 211 Mio. USD zum Umsatz beisteuern. Insgesamt würde sich der Anteil von Gold im Portfolio deutlich erhöhen.

Diese Prognosen basieren auf der laufenden Produktionsplanung für die chinesischen Minen im Geschäftsjahr 2026 sowie auf einer Machbarkeitsstudie für das El-Domo-Projekt aus dem Jahr 2021 – allerdings wurden die darin angenommenen Metallpreise leicht an das aktuelle Marktumfeld angepasst: Für Kupfer wurde ein Preis von 4,60 USD/pound angesetzt (aktuell 5,80 USD; in der ursprünglichen Studie 3,50 USD). Gold wurde mit 3.350 USD pro Unze kalkuliert (aktuell 3.313 USD; in der Studie 1.700 USD) und Silber mit 33 USD pro Unze (aktuell 38,16 USD; in der Studie 23 USD).

Fazit:

Aus chinesischer Perspektive ist Ecuador ein direkter Nachbar, der über den Pazifik auch günstig per Seeweg erreichbar ist. Neben seinem Rohstoffreichtum könnte dies einer der Gründe sein, warum Silvercorp seine Diversifizierungsstrategie in diesem Land beginnt. Die steigenden Exportzahlen aus Ecuador deuten auf günstige Bedingungen hin, die inzwischen auch andere namhafte Unternehmen wie Lundin Gold (Fruta del Norte) und halbstaatliche chinesische Unternehmen wie Ecuacorriente S.A. (Mirador) angezogen haben. Die Ausfuhren aus dem Bergbausektor stiegen von 275 Mio. USD im Jahr 2018 auf 3,3 Mrd. USD im Jahr 2023.

Silvercorp blickt auf eine lange Erfolgsgeschichte mit Profitabilität und Wachstum zurück. Das Unternehmen setzt stark auf freien Cashflow aus langlebigen Minen sowie organisches Wachstum durch umfangreiche Explorationsbohrungen. Zum Vergleich: Allein in seinen chinesischen Projekten hat Silvercorp seit Gründung über 2.600 Kilometer gebohrt. Für das laufende Jahr sind weitere 250.000 Meter Bohrungen geplant. In China befindet sich derzeit eine dritte Silbermine im Bau, zudem befindet sich eine weitere Goldmine im Genehmigungsverfahren.

Goldinvest.de freut sich darauf, das Unternehmen künftig mit Berichten und Interviews auf unseren Kanälen zu begleiten. Die Veröffentlichung der Quartalszahlen Q1 2026 ist für den 7. August geplant.

