Pasofino Gold gibt eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von ca. 5,0 Millionen C$ bekannt

Toronto, Ontario–(30. April 2025) / IRW-Press / Pasofino Gold Limited (TSXV: VEIN) (OTCQB: EFRGF) (FWB: N07A) (Pasofino oder das Unternehmen) freut sich, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von Einheiten (jeweils eine Einheit) zu 0,50 C$ (oder 0,36 US$) pro Einheit mit einem Bruttoerlös von etwa 5,0 Millionen C$ (3,6 Millionen US$) (das Angebot) bekannt zu geben.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Einheitsaktie) und einem halben Stammaktienkaufwarrant (jeder ganze Warrant, ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber innerhalb eines Zeitraums von 24 Monaten ab dem Ausgabedatum der Einheiten zum Kauf einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine Warrant-Aktie) zu einem Preis von 0,75 C$. Gemäß den Bedingungen der Warrants kann das Unternehmen das Verfallsdatum der Warrants vorverlegen, wenn der Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange an fünfzehn (15) aufeinanderfolgenden Handelstagen 0,90 C$ erreicht oder überschreitet (der Vorverlegungszeitraum), und zwar bis zu dem Datum, das 30 Tage nach der Veröffentlichung einer Pressemitteilung, in der die Vorverlegung angekündigt wird, liegt.

Der Nettoerlös aus dem Angebot wird vom Unternehmen in Zusammenhang mit der Weiterentwicklung des Goldprojekts Dugbe, der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 und für allgemeine Betriebsmittelzwecke verwendet werden.

Das Unternehmen hat von Chief Executive Officer Brett Richards eine Lead-Order für 400.000 Einheiten mit einem Bruttoerlös von etwa 200.000 C$ erhalten. Das Unternehmen Nioko Resources, das zu 50,7 % am Unternehmen beteiligt ist, hat seine anteilige Beteiligung am Angebot in Höhe von 5.070.000 Einheiten gezeichnet, was einem Bruttoerlös von 2.535.000 C$ entspricht. Der Gesamtanteil des Angebots, der von Insidern gezeichnet wurde, beträgt 54,7 %, was einem Bruttoerlös von 2.735.000 C$ entspricht. Die Zeichnung und Ausgabe von Einheiten an alle Insider wird gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions (MI 61-101) als Transaktion mit nahestehenden Parteien betrachtet. Das Unternehmen hat sich in Bezug auf die Beteiligung von Insidern auf Ausnahmen von den Anforderungen bezüglich einer formalen Bewertung und der Genehmigung durch die Minderheitsaktionäre in den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(1)(a) von MI 61-101 berufen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 13. Mai 2025 abgeschlossen.

Chief Executive Officer, Brett Richards, kommentierte: Die kürzlich geschlossene Kooperations- und Unterstützungsvereinbarung (Vereinbarung) mit unserem Hauptaktionär Hummingbird Resources plc/Nioko Resources hat zu einer vollständigen Abstimmung der Entwicklungs- und Finanzierungsstrategie für das Goldprojekt Dugbe geführt. Der Zeitpunkt der Vereinbarung und der Beginn der Aktualisierung der Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2022 ist angesichts des möglicherweise heißesten Goldpreisumfelds der Geschichte, in dem Gold am 22. April 2025 einen Rekordwert von über 3.500 US$ pro Unze erreichte, gut gewählt. Mit positiver Dynamik an mehreren Fronten ist das Goldprojekt Dugbe gut positioniert, um langfristigen Shareholder Value zu schaffen, da es sich in den nächsten 12 Monaten der Fertigstellung der Projektstudie und der Genehmigungsphase nähert und das Unternehmen seine strategischen Optionen zur Finanzierung und zum Bau des Projekts bis zur kommerziellen Produktion evaluiert.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von den Registrierungsanforderungen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einem Staat erfolgen, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Ernennung von Arnaud Lelouvier in den Board of Directors

Pasofino freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen Herrn Arnaud Lelouvier als Kandidaten von Hummingbird in das Board of Directors des Unternehmens ernannt hat.

Herr Lelouvier verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in den Bereichen Fusionen, Übernahmen und Finanzmanagement. Er ist Direktor und Gründer von Aura Capital Partners mit Sitz in Toronto und Mauritius, wo er Unternehmen im afrikanischen Bergbausektor berät. Er gründete 2024 die Markam Group in Mauritius und war zuvor Chairman und Managing Partner von AMT Logistics. Im Jahr 2003 gründete er SI Capital Partners, eine Handelsbank mit Sitz in Abu Dhabi, die auch eine eigene Private-Equity-Gruppe betreibt, die in sechs Ländern in verschiedenen Sektoren wie Einzelhandel, Kfz-Branche, Bergbau, Lebensmittelindustrie und Luftfahrt investiert ist. Von 1995 bis 2004 war er CEO von Editions Moreux und war zuvor für die Weltbank in mehr als zwanzig afrikanischen Ländern im Bereich geopolitische Analyse tätig. Darüber hinaus war er Mitglied und Vice President des Comité des Investisseurs Francais en Afrique und des Forum Francophone des Affaires.

Seit 2010 war Herr Lelouvier als Direktor von Delta Automotive in Finnland bzw. von SI Food Dodoni in Griechenland, als Executive Director von SI Retail im Nahen Osten (Auchan Francise), als Executive Director von Kings & Balduccis (37 Lebensmittelgeschäfte in New York und New Jersey), als Executive Chairman von AMT Logistics in der Schweiz, als Direktor von OMC Resources in Tansania (Goldmine) und als Direktor von SI Capital Partners tätig. Herr Lelouvier hat einen MBA der HEC Paris (Frankreich).

Oumar Toguyeni, Non-Executive Chairman von Pasofino, sagte: Im Namen des Board of Directors von Pasofino heiße ich Arnaud im Board willkommen und freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm bei der Weiterentwicklung des Goldprojekts Dugbe und dem Ausbau von Pasofino.

ÜBER DAS GOLDPROJEKT DUGBE

Das 2.078 km² große Goldprojekt Dugbe (das Projekt) befindet sich im Süden Liberias und liegt im südwestlichen Teil der Birimian Supergroup, in der die meisten Goldvorkommen Westafrikas beherbergt sind. Bis dato wurden auf dem Projekt zwei Lagerstätten identifiziert: Dugbe F und Tuzon, die 2009 bzw. 2011 von Hummingbird entdeckt wurden. Die Lagerstätten befinden sich innerhalb von 4 km der Dugbe Shear Zone, von der angenommen wird, dass sie eine Rolle bei der großflächigen Goldmineralisierung in diesem Gebiet gespielt hat.

Bis 2012 führte Hummingbird umfangreiche Explorationsarbeiten in diesem Gebiet durch, darunter Diamantkernbohrungen über insgesamt 74.497 m. Pasofino brachte im Jahr 2021 weitere 14.584 Bohrmeter in Tuzon und Dugbe nieder. Diese Lagerstätten beherbergen laut einer kombinierten Mineralressourcenschätzung vom 17. November 2021 insgesamt 3,3 Mio. Unzen in der Kategorie nachgewiesen und angedeutet bei einem Durchschnittsgehalt von 1,37 g/t Au und 0,6 Mio. Unzen in der Kategorie vermutet.

Nach Abschluss der endgültigen Machbarkeitsstudie im Juni 2022 wurde eine Mineralreservenschätzung veröffentlicht, die auf dem Tagebau beider Lagerstätten über eine Lebensdauer der Mine von 14 Jahren basiert. Ein technischer Bericht für das Goldprojekt Dugbe wurde gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) erstellt und auf SEDAR+ unter www.sedarplus.com sowie auf der Webseite des Unternehmens veröffentlicht.

Zusätzlich zu den bestehenden Lagerstätten gibt es innerhalb des Projekts zahlreiche Goldprospektionsgebiete, darunter das Gebiet Bukon Jedeh und das Zielgebiet DSZ auf dem Tuzon-Sackor-Trend, wo Pasofino im Streichen von Tuzon in Schürfgräben und Ausbissen eine breite Zone mit einer an der Oberfläche anstehenden Goldmineralisierung entdeckt hat. In diesem und mehreren anderen Prospektionsgebieten wurden bisher keine Bohrungen niedergebracht.

Im Jahr 2019 unterzeichnete Hummingbird ein über 25 Jahre laufendes Mineral Development Agreement (MDA) mit der Regierung von Liberia, das den notwendigen langfristigen Rahmen und die Stabilisierung von Steuern und Abgaben vorsieht. Gemäß den Bedingungen des MDA beträgt die Royalty-Rate auf die Goldproduktion 3 %, der zu zahlende Einkommensteuersatz 25 % (mit Anrechnung historischer Explorationsausgaben), die Kraftstoffsteuer wird um 50 % reduziert und die Regierung von Liberia erhält eine kostenlose Beteiligung von 10 % an dem Projekt.

ERKLÄRUNG DES QUALIFIZIERTEN SACHVERSTÄNDIGEN

Die wissenschaftlichen oder technischen Informationen in dieser Veröffentlichung, die sich auf Explorationsergebnisse beziehen, wurden von Herrn Andrew Pedley erstellt und genehmigt. Herr Pedley ist Berater der hundertprozentigen Tochtergesellschaft ARX Resources Limited von Pasofino Gold Ltd. Er ist ein vollwertiges Mitglied des South African Council for Natural Scientific Professions (SACNASP) und gilt als qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101.

ÜBER PASOFINO GOLD LTD.

Pasofino Gold Limited ist ein in Kanada ansässiges Mineralexplorationsunternehmen, das an der TSX Venture Exchange (VEIN) notiert ist.

Pasofino besitzt über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft sämtliche Anteile und Rechte am Goldprojekt Dugbe (vor der Ausgabe der 10%igen Beteiligung der Regierung von Liberia).

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.pasofinogold.com oder wenden sich an:

Brett A. Richards

Chief Executive Officer

T: +1 905 449 1500

E: brett@brettrichards.org

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

WARNHINWEISE ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Erwartungen, Schätzungen, Prognosen und Interpretationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie planen, erwarten, projizieren, anstreben, beabsichtigen, glauben, antizipieren, schätzen, vorschlagen, andeuten und andere ähnliche Wörter oder Aussagen, wonach bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden, gekennzeichnet und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Fähigkeit, die Mittel zur Finanzierung der laufenden Geschäftsaktivitäten, einschließlich des Erwerbs von Mineralprojekten und der Exploration und Erschliessung seiner Projekte, aufzubringen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Zu diesen Risiken und anderen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit, das Angebot erfolgreich abzuschließen, der Zeitplan und die Ergebnisse der Projektstudien und -genehmigungen, die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten, einschließlich der endgültigen Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, die Fähigkeit, die Erlöse wie beabsichtigt zu verwenden, die Ergebnisse des operativen Betriebs, die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten; die Ergebnisse des strategischen Überprüfungsprozesses, die Fähigkeit des Unternehmens, weitere Explorationsaktivitäten durchzuführen, der Zeitpunkt und die Verfügbarkeit externer Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen sowie jene Risikofaktoren, die im Lagebericht des Unternehmens (Management Discussion and Analysis), der auf SEDAR+ veröffentlicht wurde, beschrieben sind. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

