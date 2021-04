Passanten-Frequenz Indikator ab sofort im Online Standortcheck

Die Standortanalyse Software enthält ab sofort und ohne Aufpreis eine Funktion, mit der die Passanten-Frequenz des untersuchten Standortes detailliert beschrieben wird.

Die Geo-Experten der gb consite GmbH haben den Online Standortcheck (https://gbconsite.de/standortanalyse-online-standortcheck) um eine wichtige Standortanalyse-Funktion erweitert. Ab sofort erhalten Kunden, die mit dem Standortcheck eine Standortanalyse erstellen, detailliert Auskunft über die Passanten-Frequenz.

Premium-Daten für eine genauere Standortanalyse

Der Standortanalyse-Bericht (Light-, Basis- und Pluspaket) enthält ab sofort eine weitere Seite, auf der kartografisch und in Tabellenform für das direkte Umfeld des untersuchten Standortes das Laufkunden-Potenzial anhand des Passanten-Frequenz Indikators des Datenpartners panadress detailliert beschrieben wird.

Hot-Spot für Laufkundschaft?

Der Passanten-Frequenz-Indikator basiert auf keiner echten Passantenzählung. Er soll aber Hinweise geben, wo eine erhöhte Passantenfrequenz zu erwarten ist. Aus den panadress B2B-Datenbanken werden Points of interests (Einzelhandelsstandorte, öffentliche Einrichtungen etc.) selektiert und hinsichtlich ihrer Bedeutung und ihrer Frequenz bewertet und entsprechend gewichtet. Er spiegelt das Verhältnis frequenzbringender Einrichtungen zur Gebäudezahl im Straßenabschnitt wieder. Für die Erstellung des Indikators spielt auch die räumliche Lage (z.B. Fußgängerzonen) eine Rolle. Aus diesen Berechnungen werden folgende 10 Kategorien, die in der Karte von blau (kalt) nach rot (heiß) dargestellt:

0 – keine Passantenfrequenz

1 – sehr geringe Passantenfrequenz

2 – geringe Passantenfrequenz

3 – niedrige Passantenfrequenz

4 – Mäßige Stadtteil-/Zentrumsrandlage

5 – Stadtteil-/Zentrumsrandlage

6 – Gute Stadtteil-/Zentrumsrandlage

7 – Top-Stadtteil-/Zentrumsrandlage

8 – A-Lage

9 – 1A- bis A-Lage

10 – 1A-Lage

Der Passanten-Frequenz-Indikator wird im Umkreis von ca. 800 Metern (das entspricht gut 10 Minuten Fußweg) des untersuchten Standortes in feinräumigen Straßenabschnitt-Kacheln (200 Meter) angezeigt.

Die Passentenfrequenz am untersuchten Standort wird zusätzlich exakt einer der zehn Kategorien zugeordnet.

Bessere Standortanalyse ohne Aufpreis

Der Mehrwert liegt klar auf der Hand. Erstens weiß der Nutzer, welche Passantenfrequenz am untersuchten Standort zu erwarten ist, sodass abgeschätzt werden kann, ob viel oder wenig Laufkunden zu erwarten sind. Ist die analysierte Adresse im roten Bereich, ist diese in einem Frequenz-Hot-Spot und kann man mit viel Laufkundschaft rechnen. Im blauen Bereich sind eher wenige bis gar keine Laufkunden zu erwarten.

Zusätzlich kann das Umfeld des untersuchten Standortes bewertet werden, um festzustellen, ob die Frequenz an den Standorten der Marktbegleiter und Wettbewerber höher oder niedriger ist und ob es im Umfeld Bereiche mit deutlich besserem Laufkundschaft-Potenzial gibt.

Fazit: Kunden erhalten durch die zusätzliche Betrachtung der Passanten-Frequenz nun eine noch bessere Standortanalyse mit der jetzt auch das Laufkunden-Potenzial besser abgeschätzt werden kann!

Und: Diese Verbesserung erhalten Bestandskunden und Neukunden kostenlos, das heißt ohne Aufpreis auf die bisherigen Preise.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

gb consite GmbH

Herr Malte Geschwinder

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

Deutschland

fon ..: 089309052970

web ..: https://gbconsite.de

email : info@gbconsite.de

Das Unternehmen gb consite GmbH mit Sitz in Oberschleißheim bei München ist führend bei Software für Standortanalysen, Routenoptimierung, Tourenplanung, innovativer Online-Geomarketing Software und qualitativ hochwertigen Geomarketing-Daten. Die Spezialisten in der kombinierten Verarbeitung standortbezogener Informationen schaffen mit ihren Geomarketing- und Logistik-Systemen die Grundlage für präzisere und schnellere unternehmerische Entscheidungen.

Kernprodukte der gb consite:

Mehrfach preisgekrönte Geomarketing-Software für Standortanalyse und Standortplanung: „Online-Standortcheck“ und „White Spot Analyse“.

Kunden: Franchise-Systeme, Filialisten, Gründer.

Die MultiRoute-Produktfamilie mit Logistik-Lösungen für Routenplanung und Tourenoptimierung über Zustellplanung bis hin zur Optimierung der gesamten Fahrzeugflotte bei komplexen Lieferprozessen.

Kunden: Kurierdienste, Außendienst-Organisationen, Zeitungsverlage.

Die Datenplattform www.filialstandorte.de mit top-aktuellen und qualitativ hochwertigen Adressdaten von Filialen im deutschen Einzelhandel und vielen weiteren Branchen (z.B. Systemgastronomie, Autohandel).

Kunden: Marktforscher, Direktmarketing, Filialunternehmen

Pressekontakt:

gb consite GmbH

Herr Marjana Vollbach

Mittenheimer Straße 58

85764 Oberschleißheim

fon ..: 089309052978

email : marjana.vollbach@gbconsite.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Die Rael-Bewegung wiederholt ihre Ablehnung der Zwangsimpfung und unterstützt die Entscheidung des Europarats