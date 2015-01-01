  • Passive Kandidaten – Das schlafende Potenzial: Warum 80 % des Marktes nicht suchen (und wie man sie weckt)

    Fachkräftemangel 2026: Unbesetzte Arztstellen kosten Kliniken täglich 1.500 EUR. FirstBay setzt auf digitales Headhunting, um das „schlafende Potenzial“ passiver Fachkräfte effizient zu aktivieren.

    BildDie Psychologie des Wartens: Warum Fachkräfte „schlafen“ Während der Fachkräftemangel den Klinikalltag zunehmend belastet, stellt sich für Betreiber eine entscheidende Frage: Wie gewinnt man hochqualifiziertes Personal, das eigentlich fest im Sattel sitzt? Die Antwort liegt in der „Komfortzone der Unzufriedenheit“. Trotz hoher Belastung scheuen viele den Aufwand einer aktiven Jobsuche aus Erschöpfung oder Angst vor Verschlechterung. Sie hoffen passiv darauf, gefunden zu werden.

    Der Strategiewechsel 2026

    Das Jahr 2026 markiert das Ende klassischer Stellenanzeigen. Da der Fachkräftemangel die Patientenversorgung bedroht, rückt die Ansprache des „schlafenden Potenzials“ in den Fokus. „Die Zeit des Wartens ist vorbei“, erklärt Gunther Bathen, Geschäftsführer der Personalagentur FirstBay. Statt auf Bewerbungen zu hoffen, setzt das Unternehmen auf direktes Headhunting und digitale Präsenz.

    Social Media Recruiting statt teurer Vakanzen

    Eine unbesetzte Arztstelle kostet Kliniken oft über 1.500 Euro pro Tag, ein Schaden, der sich nach drei Monaten auf über 130.000 Euro summieren kann. FirstBay begegnet diesem Risiko mit datengestützten Lösungen:

    Active Sourcing: Gezielte, diskrete Ansprache in Business-Netzwerken.

    Social Recruiting: Emotionale Jobangebote auf Instagram, Facebook und TikTok.

    Employer Branding: Aufbau einer authentischen Arbeitgebermarke.

    Wer im Wettbewerb um Talente bestehen will, muss dort präsent sein, wo 80 % der wechselwilligen Fachkräfte ihren Alltag verbringen. Wir sorgen dafür, dass Ihre Vakanzen nicht nur gefunden werden, sondern qualifizierte Ärzte und Führungskräfte emotional überzeugen.

    FirstBay ist ein spezialisiertes Beratungsunternehmen für strategisches Recruiting und Employer Branding im Gesundheitswesen mit Sitz in Goch. Seit der Gründung im Jahr 2018 unterstützt das Unternehmen Kliniken, MVZs und soziale Einrichtungen dabei, den Fachkräftemangel durch Direktansprache und innovative Performance-Marketing-Strategien zu bewältigen.

    Das Portfolio von FirstBay verbindet moderne HR-Technologie mit tiefer Branchenexpertise. Neben dem Active Sourcing und der Optimierung der Arbeitgeberattraktivität bietet das Unternehmen eine einzigartige Schnittstelle zur M&A-Begleitung: Mit der Erlaubnis nach § 34c GewO berät FirstBay Mediziner und mittelständische Unternehmen ganzheitlich bei der Praxisnachfolge und dem Verkauf – von der wirtschaftlichen Strukturierung bis zur gezielten Suche nach qualifizierten Nachfolgern.

