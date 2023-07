Patricia Porzel holt den 15. Internationalen Speaker Award nach Würzburg

Wie der Phönix aus der Asche

Als Finalistin des Silent Speaker Battles am 29.06.2023 in Mastershausen, setzte sie sich gegen vier weitere Redner durch und beeindruckte das Publikum mit ihrer außergewöhnlichen Präsenz. Mit über 127 Teilnehmern aus 15 Ländern und 4 verschiedenen Sprachen war der Wettbewerb in diesem Jahr besonders anspruchsvoll.

Die große Nachfrage führte zu einer vollständigen Ausbuchung der Veranstaltung und einer langen Warteliste, das die Begehrtheit dieses außergewöhnlichen Events hervorhebt.

Zudem fand der Speaker Slam erstmalig im Rahmen einer Charity Veranstaltung statt.

Das Publikum hatte in jeder Runde die schwierige Aufgabe, einen Sieger unter 5 innerhalb von 4 Minuten auszuwählen, der sich für den prestigeträchtigen Speaker Slam qualifizierte. Patricia Porzel gewann gemeinsam mit 127 internationalen Speakern den bislang unerreichten Weltrekord im Keynote-Reden.

Herausragend war ihre persönliche Keynote-Rede über die Erfahrungen, die sie nach dem schmerzhaften Verlust ihres Bruders machte.

Heute ist Patricia Porzel ein strahlendes Beispiel für Widerstandsfähigkeit und Stärke. Basierend auf ihren eigenen Erfahrungen hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen. Als Expertin für Motivation und Veränderung teilt sie ihre Geschichte und bietet praktische Ratschläge, wie man nach Rückschlägen im Leben wieder zur Freude kommen kann und sich für seine Träume ausrichtet.

Der Speaker Slam wurde von einer renommierten Jury aus Speaker-Agenturen, TV-Sendern, Radiomoderatoren und erfolgreichen Persönlichkeiten bewertet. Der Wettbewerb wurde weltweit über einen Livestream übertragen, um möglichst viele Menschen an dem inspirierenden Event teilhaben zu lassen.

Als Anerkennung für ihre herausragende Leistung erhielt Patricia Porzel den begehrten Speaker Excellent Award. Ihr Talent und ihre Fähigkeit, Menschen zu motivieren und zu inspirieren, wurden somit gebührend gewürdigt.

Der Erfolg von Patricia Porzel setzt sich fort, da sie unmittelbar im Anschluss für einen internationalen Expertenkongress in Dubai im November 2023 gebucht wurde. Dort wird sie ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit einem breiteren internationalen Publikum teilen.

Mit ihrem Engagement für andere Menschen und ihrem außergewöhnlichen Talent hat Patricia Porzel nicht nur ihre Heimatstadt Würzburg, sondern auch die internationale Speaker-Szene nachhaltig beeindruckt. Ihre inspirierende Geschichte wird zweifellos vielen Menschen helfen, ihren eigenen Weg zu finden und nach Rückschlägen wieder aufzustehen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Patricia Porzel

Frau Patricia Porzel

Estenfelderstraße 26

97228 Rottendorf

Deutschland

fon ..: 0160 75 06 415

web ..: https://phoenicia-cosmetics.com/

email : p.porzel@patriciaporzel.com

Patricia Porzel ist eine herausragende Expertin für Motivation und Ausrichtung im Speaker-Bereich. Mit ihrer einfühlsamen Art und ihren persönlichen Erfahrungen ist sie in der Lage, Menschen zu inspirieren und ihnen zu zeigen, wie sie ihre eigene Kraft und Stärke entfalten können. Als ehemals tiefe Depressionserfahrene hat Patricia selbst erlebt, wie man in dunkle Phasen des Lebens abrutschen kann und sich wieder fokusiert und neu ausrichtet, um seine Träume zu verwirklichen.

Sie hat ihre eigene Biokörperkosmetik auf den Markt gebracht und kennt auch hier die Herausforderungen, die man haben kann, während man von seinen Träumen in die Umsetzung geht.

