  • Paukenschlag: Sitka Gold weitet Yukon-Ressource auf über 5 Mio. Unzen Gold aus!

    Sitka Gold Corp. (TSXV: SIG; FSE: 1RF; WKN: A2JG70) hat eine aktualisierte Ressourcenschätzung (Mineral Resource Estimate, MRE) für das RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon veröffentlicht – und die hat es in sich!

    Die neue Ressource basiert vor allem auf den Bohrungen, die Sitka Gold im Jahr 2025 auf RC Gold durchgeführt hat und enthält insbesondere eine erste Schätzung für die erst Ende 2024 entdeckte Rhosgobel-Goldlagerstätte sowie eine überarbeitete Ressourcenschätzung für die Eiger-Goldlagerstätte. Und Rhosgobel erweist sich dabei als wahres Gold-Monster!

    Jetzt mehr erfahren:

    Paukenschlag: Sitka Gold weitet Yukon-Ressource auf über 5 Mio. Unzen Gold aus!

