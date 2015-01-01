Sitka Gold startet die nächste Bohroffensive: 60.000 Meter auf dem RC Gold-Projekt im Yukon!

Sitka (WKN A2JG70) startet 2026 bis zu 60.000 m Bohrungen im Yukon: Fokus auf Rhosgobel mit geplanter Ressourcenschätzung, Ausbau des Blackjack-Saddle-Eiger-Korridors und 10.000 m für neue Entdeckung

Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) greift wieder voll an! Das Unternehmen von CEO Cor Coe hat soeben den Start des Diamantbohrprogramms 2026 auf dem zu 100% eigenen RC Gold-Projekt im kanadischen Yukon gemeldet. Insgesamt sind bis zu 60.000 Meter an Bohrungen geplant – und damit eines der umfangreichsten Diamantbohrprogramme, die im Yukon bislang durchgeführt wurden!

Der Schwerpunkt liegt darauf, bereits bekannte Goldvorkommen weiter auszubauen, neue hochprioritäre Ziele systematisch zu testen und das Projektgebiet im sogenannten Tombstone Gold Belt weiter zu definieren. Für Sitka Gold ist das Programm auch ein operativer Meilenstein: Das Unternehmen rechnet damit, dass sich die bis dato auf dem Projekt absolvierte Bohrmeterzahl durch das 2026-Programm noch einmal in etwa verdoppeln wird.

