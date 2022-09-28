  • Gold lohnt sich

    Dass sich Goldinvestments lohnen, zeigt die Geschichte. In China hat ein zehnjähriges Mädchen begonnen in Gold zu investieren und wird dafür gefeiert.

    Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.02.2026, 15:30 Uhr Zürich/Berlin

    In China wird traditionell zum chinesischen Neujahr Glücksgeld in roten Umschlägen an Kinder oder unverheiratete Personen verschenkt. Das Mädchen aus Langfang in der Provinz Hebei hat vor drei Jahren begonnen für das Glücksgeld Gold zu kaufen. Denn sie sorgte sich, dass ihre Eltern das Geld sonst ausgeben. Es handelte sich jedes Jahr um einen Betrag von rund 580 US-Dollar. Beim ersten Goldkauf kostete das Gramm etwa 66 US-Dollar. Im Februar 2026 lag das Gramm Gold in China bereits bei mehr als doppelt so viel.

    In 2025 stiegen die Goldpreise in China um zirka 60 Prozent, im Januar 2026 um 30 Prozent. Der Preisabsturz kam am 30. Januar. Viele Chinesen haben daraufhin Goldgeschäfte besucht, um ihre Investitionen zu realisieren. Die zehnjährige Chinesin hat bisher etwa 30 Gramm Gold erworben und will auch in Zukunft Gold kaufen, was ihr den Spitznamen „Genie“ einbrachte. In der chinesischen Kultur steht Gold für Reichtum und hohes Ansehen.

    Anleger hierzulande sehen Gold als Absicherung und Portfolio-Diversifizierung. Gehen die geopolitischen Spannungen weiter, die unsichere US-Politik und die starken Goldkäufe der Zentralbanken, dann dürften Goldinvestoren auch in Zukunft richtig handeln. Betrachtet man die Zentralbanken, so hat das meiste Gold in 2025 übrigens Polens Zentralbank (102 Tonnen Gold) zugekauft, gefolgt von Kasachstan. Insgesamt haben die Zentralbanken im vergangenen Jahr zusammen 328 Tonnen Gold gekauft. Anleger, die Wert auf Diversifizierung legen, können sich mit Royalty-Unternehmen vertraut machen.

    Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

    OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Und das vierte Quartal 2025 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Lizenzgebühren.

    Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

    Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

    Quellen:

    https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3343388/china-genius-girl-10-began-buying-gold-3-years-ago-avoid-parents-spending-her-lucky-money

    https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/

    Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

    Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg
    Deutschland

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de

    Pressekontakt:

    JS Research GmbH
    Herr Jörg Schulte
    Bergmannsweg 7a
    59939 Olsberg

    fon ..: 015155515639
    web ..: http://www.js-research.de
    email : info@js-research.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Saturn Oil & Gas – warum sich der Einstieg jetzt lohnt
      Das Management von Saturn Oil & Gas Inc. hat sich dem aktuellen Marktumfeld angepasst und sich für Cashflow basiertes Wachstum entschieden. Der Verzicht auf zusätzliches Fremdkapital mindert das Risik...

    2. Saturn Oil & Gas Inc. – warum sich der Einstieg jetzt lohnt!
      Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Sorte WTI ist am vergangenen Freitag kurzzeitig wieder über die Marke von 60,- USD geklettert......

    3. Gold Royalty schließt angekündigten Erwerb des Lizenzportfolios von Nevada Gold Mines ab
      Vancouver, British Columbia – 28. September 2022 – Gold Royalty Corp. („Gold Royalty“ oder das „Unternehmen“) (NYSE American: GROY – www.commodity-tv.com/play/gold-royalty-record-quarterly-figures-and-continued-strong-growth-with-over-195-royalties/) freut sich, den Abschluss der zuvor angekündigten Übernahme eines...

    4. Nach dem Nasdaq-Crash: Lohnt es sich wieder einzusteigen?
      Die Weltbörsen tun sich derzeit schwer. Insbesondere die Nasdaq konnte zuletzt nicht mehr überzeugen und befindet sich auch charttechnisch in einer schwierigen Situation. Dabei gibt es an der Technologiebörse auch...

    5. Markenschutz lohnt sich. Besonders für Amazon Händler!
      Wie schütze ich mich bei Amazon gegen chinesische Händler, die mein Angebot kopieren? Wann ist es sinnvoll eine Marke eintragen zu lassen?...

    6. Solarenergie auf dem Dach: Wann lohnt sich eine Photovoltaikanlage?
      Sven Schwarzat hat sich schon öfter die Frage gestellt, wann eine PV-Anlage Sinn macht. Er berichtet....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.