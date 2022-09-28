Gold lohnt sich

Dass sich Goldinvestments lohnen, zeigt die Geschichte. In China hat ein zehnjähriges Mädchen begonnen in Gold zu investieren und wird dafür gefeiert.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von OR Royalties Inc. und Gold Royalty Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 18.02.2026, 15:30 Uhr Zürich/Berlin

In China wird traditionell zum chinesischen Neujahr Glücksgeld in roten Umschlägen an Kinder oder unverheiratete Personen verschenkt. Das Mädchen aus Langfang in der Provinz Hebei hat vor drei Jahren begonnen für das Glücksgeld Gold zu kaufen. Denn sie sorgte sich, dass ihre Eltern das Geld sonst ausgeben. Es handelte sich jedes Jahr um einen Betrag von rund 580 US-Dollar. Beim ersten Goldkauf kostete das Gramm etwa 66 US-Dollar. Im Februar 2026 lag das Gramm Gold in China bereits bei mehr als doppelt so viel.

In 2025 stiegen die Goldpreise in China um zirka 60 Prozent, im Januar 2026 um 30 Prozent. Der Preisabsturz kam am 30. Januar. Viele Chinesen haben daraufhin Goldgeschäfte besucht, um ihre Investitionen zu realisieren. Die zehnjährige Chinesin hat bisher etwa 30 Gramm Gold erworben und will auch in Zukunft Gold kaufen, was ihr den Spitznamen „Genie“ einbrachte. In der chinesischen Kultur steht Gold für Reichtum und hohes Ansehen.

Anleger hierzulande sehen Gold als Absicherung und Portfolio-Diversifizierung. Gehen die geopolitischen Spannungen weiter, die unsichere US-Politik und die starken Goldkäufe der Zentralbanken, dann dürften Goldinvestoren auch in Zukunft richtig handeln. Betrachtet man die Zentralbanken, so hat das meiste Gold in 2025 übrigens Polens Zentralbank (102 Tonnen Gold) zugekauft, gefolgt von Kasachstan. Insgesamt haben die Zentralbanken im vergangenen Jahr zusammen 328 Tonnen Gold gekauft. Anleger, die Wert auf Diversifizierung legen, können sich mit Royalty-Unternehmen vertraut machen.

Gold Royalty – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/gold-royalty-corp/ – konzentriert sich auf Gold, Silber und Kupfer und auf Goldliegenschaften in Nord- und Südamerika. Im Portfolio von Gold Royalty befinden sich aktuell rund 250 Royalties und Streams. Jüngst sind wieder neue Lizenzen hinzugekommen.

OR Royalties – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/or-royalties-inc/ – ist fokussiert auf Gold, Silber und Kupfer mit Beteiligungen und Lizenzgebühren in Kanada, Australien und in den USA. Das Unternehmen zahlt Dividenden. Das Jahr 2025 sorgte für einen Rekordwert bei den Einnahmen. Und das vierte Quartal 2025 endete mit einem Rekordumsatz aus Streams und Lizenzgebühren.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von OR Royalties (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/or-royalties-inc/ -) und Gold Royalty (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/gold-royalty-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.scmp.com/news/people-culture/trending-china/article/3343388/china-genius-girl-10-began-buying-gold-3-years-ago-avoid-parents-spending-her-lucky-money

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/

