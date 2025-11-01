Goldmarkt sucht Gleichgewicht

Letzte Woche sank der Goldpreis deutlich, dann hat er die 5.000-US-Dollar-Marke zurückerobert.

Ob damit die meiste Volatilität vorüber ist, ist abzuwarten. Aber auch wenn eine Konsolidierungsphase noch andauern sollte, der nächste Aufwärtstrend wird kommen. Aktuell gab es noch die Inflationsdaten aus den USA. Demnach ist die jährliche Verbraucherpreisinflation im Januar um 2,4 Prozent gestiegen. Im Dezember waren es noch 2,7 Prozent Plus. Der Goldpreis scheint von den Inflationsdaten profitiert zu haben. Denn sie sprechen für Zinssenkungen durch die Fed. Ein erster Zinsschritt wird für Juni erwartet. Und Zinssenkungen sind immer positiv für den Goldpreis.

In China werden die Neujahrsfeierlichkeiten stattfinden, damit ist ein bedeutender Markt geschlossen. Die Feierlichkeiten dauern vom 16.2. bis 3.3. Da könnte es etwas ruhiger beim Goldpreis sein. Andererseits wirkt das Neujahrsfest in der Regel stützend auf den Goldpreis. Übrigens hat China auch im Januar wieder Gold gekauft, wenn auch 1,2 Tonnen Gold nicht allzu viel waren. Aber immerhin war dies der 15. Monat in Folge, in dem China seine Goldreserven vermehrt hat. Die Fundamentaldaten für den Goldmarkt werden allgemein als positiv angesehen. Laut Charttechnikern befindet sich der Preis des edlen Metalls in einem langanhaltenden Aufwärtstrend, der auch 2026 anhalten sollte.

Und sollte es eine Weile seitwärts mit dem Preis des Edelmetalls gehen, so wäre dies nach den starken Preisschwankungen nicht ungewöhnlich. Kursrückgänge sollten jedoch Käufer anlocken, so dass vielleicht bald wieder höhere Preise zu sehen sein werden. In Sachen Geopolitik könnte sich der Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Iran in Sachen Atom- und Raketenprogramm verschärfen. Trump hätte wohl gerne einen Machtwechsel. Das ist jedenfalls ein Punkt, der dem Goldpreis Auftrieb verleihen könnte.

Fury Gold Mines, – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ – bestens finanziert, verfügt über ein Gold- und Mineralexplorationsportfolio von insgesamt über 157.000 Hektar in Québec. Zudem besitzt das Unternehmen 11,3 Millionen Stammaktien von Dolly Varden Silver Corp. 2025 bohrte das Unternehmen auf seinen Projekten insgesamt mehr als 18.000 Meter.

Skeena Gold & Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/skeena-gold-silver-ltd/ – entwickelt in British Columbia ein hochgradiges und kostengünstiges Gold-Silber-Projekt (Eskay Creek), das (EAC) Umweltverträglichkeitszertifikat wurde gerade verliehen. Im Blickpunkt stehen noch zwei früher bereits produzierende Projekte.

