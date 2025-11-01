Der Nickelpreis und Produktionskürzungen in Indonesien

Die indonesische Regierung verlangt von der weltweit größten Nickelmine eine massive Produktionskürzung.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Canada Nickel Company Inc. und Meridian Mining PLC, mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 17.02.2026, 14:20 Uhr Zürich/Berlin

Entstehen Ängste wegen geringerer Produktion, heizt dies natürlich den Nickelpreis an. Zum Teil kostete die Tonne des Metalls sogar mehr als 18.000 US-Dollar. Manche vermuten, dass die Ende Januar stark nach oben gegangenen Gold- und Silberpreise Anleger angetrieben hat teilweise zu Kupferkontrakten auszuweichen. Indonesien möchte wohl das Angebot verknappen und die Nickelpreise stützen. Aktuell besteht ein globaler Nickelüberschuss. Jährliche Abbaugenehmigungen werden von den Behörden in Indonesien ausgegeben und auch während des Jahres können sie die Abbaumengen anpassen.

So wurde die Abbaumenge der größten indonesischen Mine von 42 Millionen Tonnen in 2025 auf 12 Millionen Tonnen Nickel in 2026 gekürzt. Dabei sollte die Produktion auf 60 Millionen Tonnen ausgedehnt werden. Seit Mitte Dezember ist der Nickelpreis bereits deutlich nach oben gegangen. Und Macquarie hat bereits seine Prognose für den Nickelpreis 2026 um 18 Prozent auf 17.750 US-Dollar je Tonne angehoben. Nickel wird im Edelstahlbereich und für Batterien in Elektrofahrzeugen verbaut. Ebenso essenziell für diese Industriezweige ist Kupfer.

In 2025 war der Kupfermarkt überversorgt. Dennoch ist der Kupferpreis in den letzten zwölf Monaten deutlich gestiegen. Denn Kupfer ist dringend notwendig für die Energiewende, damit für die Industrie und die zunehmende Elektrifizierung. Und die Versorgungslage ist anfällig geworden. Gleichzeitig steigt die Nachfrage nach Kupfer, während das Angebot kaum größer wird. Wer auf Nickel und Kupfer setzen möchte, kann sich bei den Unternehmen umsehen, die diese Rohstoffe besitzen.

Die Canada Nickel Company – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canada-nickel-company-inc/ – verfügt über Nickel und Kobalt, dies in ihrem Crawford-Projekt in Ontario. Laut der kanadischen Regierung handelt es sich um ein Projekt mit strategischer Bedeutung. Für acht von neun Grundstücken hat das Unternehmen sehr gute Mineralressourcenschätzungen veröffentlicht. Und für zwei Nickelsulfid-Projekte hat die Gesellschaft die NI 43-101Berichte eingereicht.

Meridian Mining PLC (zuvor Meridian Mining UK Societas) – https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/meridian-mining-uk-societas/ – verfügt über das aussichtsreiche Cabaçal-Projekt (Kupfer, Gold, Silber) in Brasilien in einer Region, die über einen gut erschlossenen und produzierenden Bergbausektor verfügt. Die Ressourcen für die Lagerstätten Cabaçal konnten gerade erfreulicherweise erweitert werden.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von der Canada Nickel Company (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/canada-nickel-company-inc/ -) und Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Batteriemetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Quellen:

https://www.mining.com/nickel-price-jumps-as-indonesias-top-mine-cuts-output/;

https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/batteriemetall-report-2025-11-update/.

Gemäß § 85 WpHG i. V. m. Art. 20 MAR/VO (EU) 2016/958 weisen wir darauf hin, dass Autoren/Mitarbeitende/verbundene Unternehmen der Swiss Resource Capital AG (SRC) Positionen (Long/Short) in besprochenen Emittenten halten können. Entgelt/Beziehung: IR-Verträge/Advertorial: Eigene Positionen (Autor): keine; SRC Netto-Position: unter 0,5 %; Beteiligung des Emittenten >= 5 % an SRC: nein. Update-Policy: keine Pflicht zur Aktualisierung. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Wir geben zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich, der unter: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/ zur Verfügung steht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Stadtbücherei Pirmasens: Glückwunsch zum 125. Geburtstag Kingsmen Resources kündigt Explorationspläne für die Projekte Las Coloradas und Almoloya nach vollständig abgeschlossener Finanzierung an