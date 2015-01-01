  • 60.000 Meter Bohrungen: Sitka will RC Gold 2026 auf das nächste Level heben

    Sitka Gold zieht Bilanz für 2025: Größeres Blackjack-Update, Rhosgobel-Entdeckung und ein vollständig finanziertes Folgeprogramm sollen die Arbeiten im Yukon 2026 deutlich ausweiten.

    BildSitka Gold (TSX.V: SIG | FSE: 1RF | WKN: A2JG70) meldet sich mit einem Überblick über die wichtigsten operativen und unternehmerischen Fortschritte im Jahr 2025 und einem Ausblick auf 2026. Im Zentrum steht das zu 100% kontrollierte, straßenzugängliche RC Gold-Projekt im Tombstone Gold Belt des kanadischen Yukon.

    Sitka betont, dass die Arbeiten im vergangenen Jahr vor allem darauf abzielten, mehrere Ziele innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) systematisch zu testen und die Grundlage für weitere Ressourcenschätzungen und Bohrkampagnen zu legen. Für 2026 ist ein vollständig finanziertes Diamantbohrprogramm über 60.000 Meter geplant; zugleich kann das Unternehmen von CEO Cor Coe auf einen Kassenbestand von über 45 Mio. US-Dollar verweisen.

    60.000 Meter Bohrungen geplant: Sitka will RC Gold 2026 auf das nächste Level heben

