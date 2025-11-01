Quo vadis – Silberpreis

Der Silberpreis hat sagenhaft zugelegt. Bei knapp 94 US-Dollar je Unze liegt jetzt der historische Höchststand.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel wird verbreitet im Namen von Discovery Silver Corp. und Endeavour Silver Corp., mit der die SRC swiss resource capital AG bezahlte IR-Beraterverträge unterhält. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autorin: Ingrid Heinritzi · Erstveröffentlichung: 16.01.2026, 15:15 Uhr Zürich/Berlin

Fast 50 Prozent ging der Silberpreis in den vergangenen vier Wochen nach oben. Eine gewisse Volatilität ist gegeben, kein Wunder, Gewinnmitnahmen bei dem Preis sind normal. Der Preisanstieg des Edelmetalls in 2025 von knapp 150 Prozent war ja auch enorm. Und die Analysten sind mehrheitlich weiter positiv gestimmt, was die Zukunft des Silberpreises anbelangt. Ein fünfjähriges Defizit führt zu Versorgungsengpässen (zu sehen auch an gesunkenen Lagerbeständen), die Nachfrage aus der Industrie, allen voran aus der Solarindustrie sorgt für einen hohen Bedarf.

Zudem sind wohl einige Anleger aufgrund des hohen Preises aus Gold ausgestiegen und bei Silber eingestiegen. Die Angriffe des US-Präsidenten auf die Fed haben nicht nur den Gold-, sondern auch den Silberpreis angeheizt. Auch dem US-Dollar sollte diese Situation eher schaden, sprich den Dollar schwächen. Was wiederum gut für Edelmetalle ist.

Laut der Internationalen Energieagentur (IEA) wird zwischen 2024 und 2030 mit 4.000 Gigawatt neuer Solarkapazität weltweit gerechnet. Allein dadurch könnte der Silberbedarf jährlich um 150 Millionen Unzen nach oben gehen. Natürlich gibt es auch Kenner der Rohstoffbranche, die angesichts des rasanten Preisanstieges nicht ganz so positiv auf das Edelmetall blicken. Silber hat sich nun aber einen Platz in der Anlegergemeinde geschaffen, den es so vorher nicht gab. Und die Nachfrage aus verschiedenen industriellen Sektoren sollte Anleger auch in 2026 erfreuen.

Endeavour Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/endeavour-silver-corp/ – gehört zu den erfolgreichen Produzenten. Die Projekte des Unternehmens befinden sich in Mexiko, Chile und Peru. Das dritte Quartal 2025 glänzt mit einer um 88 Prozent höheren Silberäquivalentproduktion im Vergleich zum Vorjahr. Frisches Geld hat sich die Gesellschaft durch vorrangige Wandelanleihen besorgt.

Discovery Silver – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/discovery-silver-corp/ – besitzt das äußerst vielversprechende Cordero-Projekt in Mexiko. Die Reserve beträgt mehr als 300 Millionen Unzen Silber. Seit kurzem produziert das Unternehmen zudem Gold. Die Goldverkäufe stiegen im dritten Quartal gegenüber dem zweiten Quartal um 56 Prozent an (Porcupine-Projekt).

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Discovery Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/discovery-silver-corp/ -) und Endeavour Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/endeavour-silver-corp/ -).

Weiterführende Infos erhalten Sie ebenso in unserem neuen Edelmetallreport unter folgendem Link: https://www.resource-capital.ch/de/reports/ansicht/edelmetall-report-2025-11-update/.

