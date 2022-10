PC-SPEZIALIST (Bünde) bietet kontinuierliche IT-Dienstleistungen für kleine Betriebe

Die kontinuierliche IT-Betreuung von PC-SPEZIALIST Bünde verhindert, dass Firmen Gefahr laufen, Datenverlust zu erleiden oder gegen geltendes Recht zu verstoßen. Und genau darum kümmert sich das Team

„Wir erleben in unserer täglichen Arbeit, dass Hackerangriffe und die Verbreitung von Viren und Trojanern immer mehr zunimmt“, sagt PC-SPEZIALIST-Geschäftsführer Maik Langerwisch aus Bünde. Gerade für Firmen kann das böse Folgen haben, denn Firmen sind durch die DSGVO besonders dazu verpflichtet, sensible Daten sicher aufzubewahren. Ein Datenklau kann existenzielle Folgen nach sich ziehen. Deshalb ist es wichtig, die Sicherheit der Firmen-IT in professionelle Hände zu legen. Das gilt besonders, wenn Firmen keinen eigenen IT-Beauftragen haben. Und wenn sie einen haben, kann der schnell überfordert sein, wenn er noch andere Aufgaben erledigen muss.

PC-SPEZIALIST in Bünde steht kleinen Firmen mit bis zu zehn Computerarbeitsplätzen als externe IT-Abteilung unterstützend zur Seite und dient so als Managed-Services-Provider (MSP), auch Managed-Services-Anbieter genannt. In Bünde bietet PC-SPEZIALIST verschiedene IT-Dienstleistungen als gemanagte Varianten an und hat für kleine Unternehmen individuell zusammenstellbare Managed-Services-Pakete zu monatlichen Festpreisen im Angebot.

Gemanagte IT-Dienstleistungen bekommen Firmen bei PC-SPEZIALIST Bünde unter dem Namen IT-Basisschutz. „Dazu gehört beispielsweise, dass wir uns um die Aktualität von Antivirensoftware kümmern dafür sorgen, dass jegliche Software auf den Firmenrechnern stets aktuell ist“, so Maik Langerwisch. Der Vorteil der Managed Services liegt dabei klar auf der Hand: „Unsere Kunden können sich darauf verlassen, dass Ihre IT stets fehlerfrei läuft, da wir nicht reagieren, wenn etwas passiert ist, sondern durch kontinuierliches Monitoring vorausschauend arbeiten.“

Den IT-Basisschutz bietet PC-SPEZIALIST Bünde zu einem monatlichen Fixpreis an. Außerdem können Firmen den Basisschutz individuell erweitern. „Unsere Kunden berichten, welche Anforderungen sie haben, was ihnen wichtig ist. Dann beraten wir sie, welches Grundpaket mit welcher Erweiterung sinnvoll ist“, erklärt PC-SPEZIALIST-Geschäftsführer Maik Langerwisch in Bünde. Führt eine Firma beispielsweise die E-Mail-Archivierung noch nicht nach den GoBD aus, den Grundsätzen zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff, bietet PC-SPEZIALIST Bünde diesen Service kontinuierlich an. Strafzahlungen werden so vermieden.

Zusammenfassend kann man sagen: Wer mit PC-SPEZIALIST Bünde einen Managed-Services-Vertrag abschließt, kann sich auf die Gesundheit seiner IT verlassen: PC-SPEZIALIST kümmern sich um Firmenrechner und Co.: präventiv und proaktiv. Potenzielle Störungen und Gefahren werden zuverlässig und präzise frühzeitig entdeckt und verhindert.

Über PC-SPEZIALIST Bünde:

PC-SPEZIALIST Bünde ist seit 4 Jahren Servicepartner mit standardisierten Dienstleistungen. Seit 2018 sind wir zudem Managed-Services-Partner und bieten die vollumfängliche IT-Betreuung für Firmen und Privatpersonen an. Wir beschäftigen 3 Mitarbeiter am Standort Bünde und bieten neben Managed Services auch die klassische Computerreparatur und standardisierte IT-Dienstleistungen an.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PC-SPEZIALIST Bünde

Herr Maik Langerwisch

Bahnhofstr. 62

32257 Bünde

Deutschland

fon ..: 05223 6521841

web ..: https://www.pcspezialist.de/standorte/nw/buende/cornix-it-maik-langerwisch/

email : info@cornixit.de

