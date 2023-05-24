PDA Kinder – Wenn jede Bitte und Anforderung zum Machtkampf wird!

Wenn jede Bitte und Anforderung zum Machtkampf wird – PDA Autismus verständlich erklärt.

Viele Eltern von willensstarken Kindern erleben täglich dasselbe:

Eine kleine Aufforderung – und das Kind explodiert!

Der neue Artikel der Pädagogin und Elterntrainerin Claudia Hehenberger zeigt, was hinter diesem Verhalten steckt und wie Familien wieder mehr Ruhe finden können.

Der Beitrag ist ab sofort unter https://romy-lernt.com/pda-kinder/ verfügbar.

Im Zentrum stehen PDA Kinder, also Kinder mit einem sogenannten PDA-Profil (Pathological Demand Avoidance). Sie vermeiden Anforderungen und Erwartungen oft extrem – sogar dann, wenn sie die Tätigkeit eigentlich mögen würden.

Der Artikel erklärt verständlich, warum Angst vor Kontrollverlust, Überforderung und dem Gefühl, nicht ernst genommen zu werden, dabei eine Schlüsselrolle spielt und wie sich dieses Profil von klassischem Trotz oder einer ODD-Diagnose unterscheidet.

Besonders deutlich macht der Beitrag:

Für PDA Kinder ist Beziehung keine „Zugabe“, sondern die Basis für jede Form von Kooperation.

Autoritäre Strategien, Drohungen oder starrer Konsequenzglaube verschärfen die Lage, während eine zugewandte, respektvolle Haltung das Nervensystem dieser Kinder beruhigen kann.

Anhand vieler Alltagsbeispiele – vom Anziehen über Hausaufgaben bis zu scheinbar banalen Routinen – wird sichtbar, wie schnell normale Situationen zu Extremsituationen kippen können.

Der Artikel richtet sich an Eltern, Fachkräfte und Interessierte, die das Verhalten ihrer Kinder nicht länger als „bockig“ abtun wollen, sondern die dahinterliegende Not verstehen möchten.

Wer tiefer einsteigen und konkrete Unterstützung im Familienalltag erhalten möchte, findet auf https://romy-lernt.com/pda-kinder/ zudem Hinweise auf weiterführende Angebote und Begleitung durch Claudia.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Hehenberger OG

Frau Claudia Hehenberger

Steyrerweg 2

4400 Sankt Ulrich bei Steyr

Österreich

fon ..: +436602539855

web ..: https://romy-lernt.com/

email : claudia@romy-lernt.com

Claudia Hehenberger ist Pädagogin, Trainerin und Mutter von drei Kindern. Nach ihrer Ausbildung zur Sonderpädagogin und weiteren Qualifikationen, spezialisierte sie sich auf die Begleitung von Familien mit willensstarken, sensiblen Kindern. Ihre eigene Erfahrung als Mutter eines „Sensiblen Rebellen“ war der Auslöser für den Aufbau ihrer Plattform romy-lernt.com. Heute unterstützt sie Eltern mit fundiertem Fachwissen, viel Herz und alltagstauglichen Strategien.

Pressekontakt:

Hehenberger OG

Herr Gerald Hehenberger

Steyrerweg 2

Sankt Ulri 4400

fon ..: +436602539855

email : claudia@romy-lernt.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Diskrete Immobilienvermarktung in Neumünster: Redhome Immobilien bietet vertrauliche Lösungen für sensible Ver Anlageimmobilien in Itzehoe bleiben gefragt: Redhome Immobilien unterstützt Investoren beim sicheren Einstieg