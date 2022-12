Peak Gold

Peak Gold bedeutet, dass die Goldproduktion nicht mehr wächst. Der Höhepunkt ist erreicht und die Produktion sinkt.

Seit 100 Jahren wuchs die Produktion des Edelmetalls jährlich um zirka 1,8 Prozent. Beim Peak Gold kann die Minenindustrie die Produktion nicht so hochfahren, dass die steigende Nachfrage gedeckt werden kann. Und wird Gold wirklich knapper, dann kennen die Preise nur den Weg nach oben, solange die Nachfrage konstant ist oder sogar ansteigt. Die höchste Goldförderung dürfte so langsam erreicht sein. Seit 2018 bildet sich ein Plateau. Nun ist es so, dass beim Gold ohne Recycling nicht so viel abgebaut werden kann, dass der Jahresbedarf gedeckt ist. 2021 lag die Goldnachfrage bei 4.021 Tonnen und die Goldminen produzierten 3.560 Tonnen Gold. Nicht nur beim Gold, sondern auch beim Silber wird ein Defizit erwartet. Steigt die Investitionsnachfrage, beim Silber auch die Industrienachfrage und muss die Fed einen Gang zurückschalten bei den Zinserhöhungen, um keine Rezession auszulösen, dann dürften die Preise für Gold und Silber steigen.

Im Jahr 2021 ging das Goldangebot im Vergleich zum Vorjahr um ein Prozent zurück. Beim Goldrecycling war ein Rückgang von elf Prozent zu verzeichnen. Insgesamt wurde 2021 weniger Gold abgebaut als 2019 und weniger als 2018. So summierte sich 2021 das Goldangebot einschließlich dem Schmuckrecycling auf 4.666 Tonnen. Dagegen belief sich die Nachfrage auf 4.021 Tonnen. Besonders herausragend war die Nachfrage im vierten Quartal 2021, die um fast 50 Prozent zulegte und auf ein Zehn-Jahres-Hoch anstieg. Zieht man jedoch das Schmuckrecycling ab, dann ergibt sich ein Defizit von 460 Tonnen Gold in 2021. Gold ist also ein knappes und wertvolles Gut. Zu den Gesellschaften, die das Edelmetall im Boden besitzen, gehören zum Beispiel Fury Gold Mines und Chesapeake Gold.

In Nunavut und in Quebec besitzt Fury Gold Mines – https://www.youtube.com/watch?v=Omw4Pw5pyr4 – ausgezeichnete Goldprojekte. Bis zu 45 Gramm Gold je Tonne Gestein brachten jüngste Bohrergebnisse beim Eau Claire Goldprojekt in Quebec.

Chesapeake Gold hat das Weltklasseprojekt Metates in Durango im Alleinbesitz, eine der größten unerschlossenen Gold- und Silberlagerstätten weltweit.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Fury Gold Mines (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/fury-gold-mines-ltd/ -).

