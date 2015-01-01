Pelletheizungen

Pelletheizung – Effizient Heizen mit erneuerbarer Energie

Alternative zur Wärmepumpe gesucht? Eine Pelletheizung ist ein modernes Heizsystem, das mit Holzpellets arbeitet – gepressten, trockenen Holzresten aus Sägespänen und Holzabfällen. Diese kleinen, zylindrischen Pellets dienen als nachwachsender, günstiger Brennstoff, der beim Verbrennen Wärme erzeugt und dabei nur so viel CO? freisetzt, wie der Baum zuvor beim Wachsen gespeichert hat. Dadurch gilt die Pelletheizung als klimafreundliche Alternative zu fossilen Heizsystemen wie Öl- oder Gasheizungen. Im Aufbau besteht eine Pelletheizung aus einem Pelletkessel oder Pelletofen, einem Lagerraum für die Pellets und einer Fördertechnik, die den Brennstoff automatisch zur Brennkammer transportiert.

Moderne Systeme arbeiten weitgehend automatisch: Sie zünden selbst, regulieren die Verbrennung und steuern die Wärmeabgabe – ähnlich komfortabel wie eine Gas- oder Ölheizung, aber mit einem erneuerbaren Energieträger. Vorteile einer Pelletheizung liegen in ihrer hohen Effizienz und Wirtschaftlichkeit: Pelletanlagen erreichen gute Wirkungsgrade und können Heizkosten im Vergleich zu fossilen Brennstoffen senken. Zudem unterstützt die Nutzung regionaler Pellets die lokale Wirtschaft und verringert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern. Ein weiteres Plus ist der ökologische Aspekt: Holzpellets gelten als nahezu CO?-neutral, da bei der Verbrennung nur das wieder freigesetzt wird, was zuvor beim Baumwachstum gebunden wurde.

Das macht Pelletheizungen zu einer der beliebten Optionen für umweltbewusstes Heizen. Allerdings sollten auch Aspekte wie Anschaffungskosten, Platzbedarf für den Pelletlagerraum und der regelmäßige Wartungsaufwand beachtet werden. Pelletheizungen benötigen einen geeigneten Aufstell- und Lagerraum sowie eine regelmäßige Reinigung und Wartung, damit sie effizient und zuverlässig arbeiten. Eine Pelletheizung von Viessmann Österreich bietet eine komfortable, effiziente und umweltfreundliche Heizlösung, die besonders für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie für Besitzer mit Bewusstsein für Nachhaltigkeit attraktiv ist.

