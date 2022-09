Perfekte Außengastronomie und ein idealer Game-Changer

Terrassenüberdachung von PALMIYE sichert die ganzjährige Nutzung der Außengastronomie im Restaurant Carl Steakmann auf Juist

Im Zentrum von Juist, direkt am Kurplatz, liegt das Restaurant „Carl Steakmann“. In einem BBQ-Garten, einer Vinothek, einer Bar sowie selbstverständlich einem stilvollen Restaurant wird das gesamte Spektrum an kulinarischen Köstlichkeiten geboten, das Genießer lieben.

Eine Terrassenüberdachung des Spezialisten für gastronomische Terrassenüberdachungen PALMIYE sichert seit kurzem die ganzjährige Nutzung. Fast 150 Quadratmeter der PALMIYE Pergola SILVER PLUS wurden bei diesem höchst anspruchsvollen Projekt überdacht. Die Anforderung der betreuenden Architekten waren klar formuliert: Ganzjahresnutzung, Extravakanz, Eleganz und harmonische Integration an die baulichen Gegebenheiten des ehemaligen Juister Bahnhofsgebäudes.

Außengastronomie und ein perfekter Game-Changer

Daraus resultiert ein großes Projekt, welches auf Juist etwas komplett Neues und in sich noch nie Dagewesenes werden sollte. Ein loungiger Biergarten, ein wetterfester und ganzjährig nutzbarer flexibler Außenbereich und umfangreiche Umbauten im Inneren sollten stylisch und trendy ein Gesamtkonzept ergeben. Die Projektanforderung der Architekten und Planer war zudem ein ,Rundum-Sorglos-Paket‘ – von der Architektur bis hin zur Innenausstattung.

PALMIYE war als führender Anbieter für gastronomische Terrassenüberdachung von Beginn an dabei und empfahl der Projektleitung, orientiert an den Anforderungen, das Premiumprodukt SILVER PLUS als Wandanschlusslösung. Das Exklusive-Tuch der Pergola – „Dark Flower“ – sowie die stimmungsvolle 3-Achsige LED/RGB Beleuchtung sichern bei diesem Produkt Exklusivität und Extravakanz. Für perfekten Wetterschutz – und somit die ganzjährige Nutzung – sorgen die seitlichen hochfahrbaren Parapets (Glaswände) sowie die Festglas-Elemente.

Zeitliche und umsetzungstechnische Anforderungen an das Projekt

Ab Ende April herrscht auf Juist grundsätzlich Baustopp, da die Urlaubssaison beginnt. Entsprechend war das Montageteam des PALMIYE Gastro-Fachpartners gefordert, denn harte Wetterbedingungen wie eisige Temperaturen, starke Winden und Zeitdruck forderten höchsten Einsatz. Zudem ist Juist eine fahrzeugfreie Insel – was wahrlich einige logistische Herausforderungen bei diesem Projekt nach sich zog. Zu guter Letzt wurde die Terrassenüberdachung SILVER PLUS vom qualifizierten PALMIYE Gastro-Fachpartner zeitgerecht übergeben.

Die Vorteile der Terrassenüberdachung SILVER PLUS im Überblick:

– die SILVER ist freistehend oder als angebaute Variante erhältlich

-Zeitlosigkeit und Extravakanz sind garantiert durch das schlichte Design der Aluminiumprofile und das auffahrbare Pergoladach

– seitliche – hier horizontal verlaufende- Glas-Schiebeelemente schützen vor Kälte und Regen und schaffen den perfekten Gastronomie-Kaltwintergarten, ganzjährig nutzbar

– die Frischluftzufuhr kann per Knopfdruck erfolgen, die seitlichen Glaselemente fahren hoch und runter

– per Fernbedienung und in Minutenschnelle kann auch das Pergoladach geöffnet oder geschlossen werden

– hohe Flexibilität – dank der jeweiligen Konstruktionseinheiten sind Fenster und Dach auch partiell zu öffnen und zu schließen

– einsetzbar bis zu Windstärke 11 — denn dank der speziell konstruierten Aluminiumschienenprofilen wird maximale Festigkeit geschaffen

-stimmungsvolles Ambiente

– unsichtbare und unproblematische Entwässerung dank der in den Pfosten integrierten Regenrinnen

– das intelligente Anti-Zugluftsystem verhindert unangenehme Luftströme zwischen der Dachdecke und den Schienen

– mit zahlreichen Sonderanfertigungs-Optionen ist die Pergola SILVER der Allrounder für die gastronomische Terrassenüberdachung und den Kaltwintergarten

Weitere Informationen, Spezifikationen und Fotos zu dem gesamten Projekt: https://palmiye.de/terrassenueberdachung-gastronomie-restaurant-steakmann/

Kontakt:

PD Sales & Service GmbH & Co. KG

Engelbosteler Damm 124

30167 Hannover

Fon +49 (0)511 169 915 01

E-Mail info (at) palmiye.de

Web https://palmiye.de/

Die Marke PALMIYE bietet Terrassenüberdachungen für Gastronomie sowie Privat. Bundesweit realisieren qualifizierte Fach- & Gastropartner Lösungen für den Terrassenbereich mit Pergola-Markisen und hochfunktionalen Lamellendächern.

