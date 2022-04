Perfekte Lösungen für den Mittelstand: Mit Giant-HR gegen den Fachkräftemangel vorgehen

GIANT-HR bietet lösungsorientierten Service für den Human-Ressource-Bereich

Wer in letzter Zeit versucht hat, einen Handwerker für irgendeine Reparatur zu engagieren, weiß, wovon die Rede ist: Der Fachkräftemangel ist in aller Munde. Allerdings sind davon nicht allein Privathaushalte betroffen, die nur mühsam jemanden für die Heizungswartung finden können – mit langen Wartezeiten. Es ist der gesamte deutsche Mittelstand, der zur Zeit unter der Situation leidet.

„Wir haben seit Langem einen absoluten Kandidatenmarkt“, berichten Hubertus Dejl und Ruth Döring von GIANT-HR. Heißt: Es gibt mehr offene Stellen als Bewerber, und die möglichen Kandidaten haben die freie Auswahl und suchen nach den attraktivsten Arbeitgebern. Die beiden Experten für Personalberatung haben es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, die Personalverwaltungen mittelständischer Betriebe bei der Personalbeschaffung zu unterstützen.

Zum 1. April starten die Personal-Profis in die Selbstständigkeit. „Gemeinsam haben wir 50 Jahre Branchenerfahrung – jeweils ein Vierteljahrhundert“, sagen Hubertus Dejl und Ruth Döring. Sie wissen daher genau, was in KMU gefragt ist. Ihr Service umfasst die Bereiche Personalberatung, Active Sourcing, Recruitment Process Outsourcing, HR Business Partner, Employer Branding Check sowie Einsatz von Fremdpersonal für den Mittelstand.

Aufgrund der dramatischen Zuspitzung der Lage vor allem im Bereich der Fachkräfte-Rekrutierung ist es für KMU in jedem Fall sinnvoll, über einen externen Service wie von GIANT-HR nachzudenken. Längst ist es nicht mehr damit getan, das Personal eines mittelständischen Unternehmens einfach nur zu verwalten. Außerdem sind die Zeiten vorbei, in denen sich die Bewerbungsmappen auf den Schreibtischen der Personalabteilungen stapelten. Im Gegenteil: Unternehmen müssen aktiv auf die Suche gehen, um die geeigneten Kandidaten zu finden. Das wiederum kostet Zeit, Energie und Geld.

GIANT-HR bietet beispielsweise mit dem Recruitment Performance Check ein nützliches Tool, um die Leistungsfähigkeit firmeninterner Prozesse zu optimieren. Was auch immer für die Besetzung neuer Stellen im Unternehmen wichtig ist, wird so klar definiert und in Form von verlässlichen Daten zur Verfügung gestellt. Auf diese Art können Bewerber die Vorzüge des Unternehmens auf einen Blick erkennen und es als spannenden Arbeitgeber identifizieren.

Die besten Kandidaten herausfiltern – mit individuellen Lösungsansätzen

Der Wettbewerb um die am besten geeigneten Kandidaten erfordert eine erfolgversprechende Strategie. Mit der Expertise von GIANT-HR sind Unternehmen diesbezüglich auf der sicheren Seite. Kompetent beraten die Spezialisten für Personaleinsatz und Personalmanagement Unternehmen und sorgen für deren Zukunftssicherung.

Jede Branche, jede Firma muss ihren eigenen Weg finden, denn es gibt nicht die eine Standardlösung für alle. Individuelle Beratung ist daher das Wichtigste. „Wir identifizieren und kontaktieren aktiv potentielle Kandidaten gezielt nach individuellem Anforderungsprofil. Durch Active Sourcing erreichen wir auch passive Kandidaten und begeistern diese für das jeweilige Unternehmen“, so Ruth Döring von GIANT-HR.

Ganz gleich, ob Fach- oder Führungskräfte oder ganze Abteilungen benötigt werden – mit GIANT-HR werden die richtigen Schritte eingeleitet und umgesetzt. „Es beginnt schon bei der adäquat formulierten, optisch ansprechenden Stellenanzeige“, so Hubertus Dejl. „Und es geht damit weiter, dass man die optimalen Kandidaten über die richtigen Kanäle ansprechen muss.“ Um das alles professionell zu managen, muss man über entsprechendes Know-how und Fingerspitzengefühl verfügen. Und das alles kostet Zeit – Zeit, die Personalabteilungen oft nicht haben. Wird diese Aufgabe in professionelle Hände gegeben, kann sich die Personalverwaltung auf Mitarbeiterbetreuung und -förderung konzentrieren.

GIANT-HR – bundesweiter Service mitten in Deutschland

Mit seinem Service ist das Team von GIANT-HR bundesweit für den deutschen Mittelstand im Einsatz. „Unser Standort in Frankfurt/Main ist ideal dafür“, so Ruth Döring. Das ausführliche Erstgespräch ist kostenlos. In einem lösungsorientierten Optionsreport kann das interessierte Unternehmen auf einen Blick erkennen, welche Empfehlungen und Servicemodule in Frage kommen. Durch jahrelange Branchenerfahrung existiert bei GIANT-HR ein großes Netzwerk für die Umsetzung sämtlicher Szenarien im Zusammenhang mit der Rekrutierung des passenden Personals.

Die aktive Kandidatensuche kann somit in erfahrene Hände gelegt werden, denn eins ist sicher: Die gefragtesten Fach- und Führungskräfte gehen heute kaum noch selbst auf die Suche, sondern wollen angesprochen werden. Das GIANT-HR-Team findet sogar Kandidaten, die zwar passiv sind, dem Anforderungsprofil des suchenden Unternehmens jedoch optimal entsprechen. So können KMU mühelos jede Stelle mit den am besten geeigneten Profis besetzen.

Weitere Informationen auf der Website.

