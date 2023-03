Perfekter Saisonauftakt: Tennis-Kick-Off-Woche im Strandhotel Fischland

Das Tennis-Event im Ostseebad Dierhagen

Das Strandhotel Fischland ist in jeglicher Hinsicht ein außergewöhnliches Hideaway. Mit der First Service Academy by Axel Ritter als neuer Ausbildungsstandort der US Trainer Academy Germany bietet das mehrfach ausgezeichnete Wellness-Hotel jetzt exklusives Tennis der Extraklasse. Der Start der Tennissaison erwartet tennisbegeisterte Gäste eine spektakuläre Kick-off-Woche vom 31. März bis 2. April 2023, die einmal mehr dem Ruf des Strandhotel Fischland als führendes Sport- und Health-Hotel an der Ostsee unterstreicht.

Nur ein paar Fahrtstunden von Berlin und Hamburg entfernt, bringt das Vier-Sterne-Superior-Hotel so manche Gegensätze mit spielerischer Leichtigkeit zusammen: grenzenlose Freiheit und luxuriöse Geborgenheit, Entspannung und Bewegung, Rückzug und Ausflug, Urlaub fürs Ich und Familienzeit. Es ist ein entspanntes Resort für und über Generationen hinweg, eine Urlaubsheimat für aktive Familien auf einer naturgeschützten Fläche von 200.000 qm. Am Meer sein, Genuss, Sport, Wellness, Massagen, Beauty, neue Energie tanken, das Gleichgewicht wieder ins Lot bringen. Dazu exzellenten Service genießen und viel Spaß erleben.

Für die Kick-off-Event haben das Team von Axel Ritter und Direktorin Isolde Heinz eine Fülle von Attraktionen zu einem Gesamtarrangement gebündelt. Erwartet werden u.a. Julia Hofmann, die Nummer eins Berlin Brandenburg Juniorinnen U 14 und zugleich deutsche Rangliste Nummer acht. Ebenso Christiane Hofmann, amtierende deutsche Meisterin Mannschaft Damen 30 ehemals 170 in der Welt WTA Rangliste. Auch dabei das achtjährige Nachwuchstalent aus Deutschland, Elena Vidojkovic, sowie ihre 18-jährige Schwester, Anastasia, Halbfinalistin der Berliner Meisterschaften in ihrer Altersklasse Juniorinnen U18, und wirklich gute Nachwuchstrainerin. Dazu Ella Seidel, Jahrgang 2005, aktuelle und gerade frisch gewordene Deutsche Meisterin der Damen. Polina Skliar, Jahrgang 2012 und schon Top Ten in Europa. Und Peter Fink, Trainer von Ella und Polina. Auch herzlich willkommen heißt es für Rolf Erhardt, Chef der US.TA Germany, eine von drei staatlich anerkannten Ausbildungsinstituten in Deutschland zum Tennistrainer.

Die Tennis Kick-off-Woche ist komplett mit fünf Übernachtungen oder nur fürs Wochenende mit zwei Übernachtungen im Strandhotel buchbar. Exklusives Tennistraining gibt es von Axel Ritter, Head-Coach der First Service Academy und Torsten Hunold, auch Heilpraktiker und Körpertherapeut. Auf dem Programm stehen 5 bzw. 9 Stunden intensives Tennistraining auf den traumhaft gelegenen beiden Quarzsandplätzen im Freien, die richtig fit machen für die bevorstehende Freiluftsaison. Hinzu kommt das tägliche Aktivprogramm, die freie Nutzung des mehrfach ausgezeichneten 4.500 qm großen Wellness- und Spa-Bereichs mit Pool und Saunalandschaft, eine herausragende Küche, ein großzügiges und entspanntes Ambiente sowie ordentlich Spaß auf dem Platz und im Hotel. Ein perfekter Saisonstart am Meer, eingebettet in eine traumhafte Küstenlandschaft.

Dazu in dieser Klasse einzigartig: Performance Camp

mit Timo Schwarzmeier und Torsten Hunold.

Ein ganz besonderes Tenniscamp erleben Gäste vom 11.-13. April und 16. – 18. Mai 2023. Mit einem klaren Matchplan im Spiel die Übersicht behalten und es schaffen, den Schwächen des Gegners die eigenen Stärken gegenüberzustellen, um so selbst technisch und physisch deutlich stärkere Gegner schlagen zu können. Mental so stark werden, dass die Punkte-Führungen einfacher nach Hause gebracht oder gar Rückstände aufgeholt werden, weil man in der Lage ist, selbst unter Druck das bestes Tennis abzurufen. Die Athletik auf eine gesunde Grundlage stellen und ausbaufähig machen, damit die Saison verletzungsfrei durchgespielt und dieser schöne Sport auch bis ins hohe Alter mit Freude und Erfolg ausgeübt werden kann. Timo Schwarzmeier und Torsten Hunold veranstalten diesen erstklassigen Full Time Coaching Workshop.

Mindestens 15 Stunden zusammen auf dem Tenniscourt verbringen, und dabei grundlegende und fortgeschrittene Inhalte zu funktioneller Athletik, Strategie und Mental-Tennis vermittelt bekommen. Torsten Hunold wird das FMS (Functional Movement Screen) vorstellen: Der FMS-Test ist ein standardisiertes Testverfahren aus Amerika, überprüft wichtige konditionelle Fähigkeiten zur Erfassung potenzieller Verletzungsrisiken und ineffizienter Bewegungsmuster. Es dient dazu, Schwächen so rechtzeitig zu erkennen und Trainingsempfehlungen darauf abzustimmen. Therapeutische Möglichkeiten zur Verbesserung und Optimierung von Bewegungsabläufen gehören ebenso zum Workshop. Die beiden Performance-Coaches stehen dabei die ganze Zeit zur Seite, auch beim lockeren Dinner in der Gesprächsrunde. Trainiert wird je nach Wetter auf den zwei Quarzsandplätzen oder auf dem Hallenplatz mit Teppichboden. Nach den intensiven Trainingseinheiten geht es zur Erholung in eine der schönsten Wellnessparadiese an der Ostsee.

Tennis, Fitness, Erholung, Wellness, Kulinarik, aktive Auszeit und Familienzeit auf einem besonderen Niveau miteinander zu kombinieren – ein Urlaubswunsch, den Gäste immer wieder äußern und sich nun erfüllen können. In großzügigen Zimmern und Suiten, in einer top ausgestatteten Sportwelt mit weiteren 20 Sportarten im Programm, in den ausgezeichneten Restaurants, Bistros, Bars und Lounges sowie im einzigen Sternerestaurant der Region. Das Gourmetrestaurant OSTSEELOUNGE befindet sich als Highlight auf dem Dach des Hauses: eine fantastische kulinarische Belohnung mit atemberaubendem Ausblick aufs Meer.

Strandhotel Fischland

4-Sterne-Superior zertifiziert, 2019 ausgezeichnet als SPORT- UND GESUNDHEITSHOTEL DES JAHRES von „Der Große Restaurant & Hotel Guide“.

Komplementärin: Hotel und Freizeit Verwaltungsgesellschaft mbH, Birkenallee 20, D-18347, Ostseebad Dierhagen, Geschäftsführer: Eckehard Adams, Direktorin: Isolde Heinz

Hoteladresse: Strandhotel Fischland, Ernst-Moritz-Arndt-Strasse 6, D-18347 Ostseebad Dierhagen Strand,

T: +49 (0) 38226 / 52-0, Fax: +49 (0) 38 226/52-999, www.strandhotel-ostsee.de, www.strandhotel-fischland.de

// Pressefoto-Link für neue Bilder

Nach Anmeldung: https://www.strandhotel-ostsee.de/presse

Siehe Fotonutzungsbedingungen, Foto-Copyright für Pressebilder: ©strandhotel-ostsee.de

// Pressekontakt & Absender: Strandhotel Fischland GmbH & Co. KG, Ernst-Moritz-Arndt-Strasse 6, 18347 Ostseebad Dierhagen Strand, www.strandhotel-ostsee.de

Halbinsel Fischland-Darß-Zingst, März 2023

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Strandhotel Fischland GmbH & Co.KG

Frau Isolde Heinz

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 6

18347 Dierhagen

Deutschland

fon ..: 038226/520

fax ..: 038226/52999

web ..: http://www.strandhotel-ostsee.de

email : info@strandhotel-ostsee.de

Das STRANDHOTEL FISCHLAND mit seiner 4.500qm großen FISCHLAND SPORTWELT, 3 Restaurants und einer Strandbar ist auch durch ein facettenreiches Sport- und Freizeitprogramm der perfekte Wohlfühlort für Freizeitsportler, Familien und alle, die das Meer lieben. Herzlichkeit wird bei uns groß geschrieben – und so ist jeder Mitarbeiter mit Liebe und Leidenschaft Ihr ganz persönlicher Gastgeber.

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Strandhotel Fischland GmbH & Co.KG

Frau Isolde Heinz

Ernst-Moritz-Arndt-Straße 6

18347 Dierhagen

fon ..: Dierhagen

web ..: http://www.strandhotel-ostsee.de

email : marketing@strandhotel-ostsee.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Meilenstein: Predictmedix erhält US-Patent für KI-gestützte Screening-Technologie! MINDPOLIS 1.0 – Theaterschau im Museum für Zeitgenössische Kunst, Zagreb