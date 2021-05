Perfekter Kaffeegenuss am Morgen mit Barisieur

Jena, 31. Mai 2021 – Ein vollmundiger, frisch gebrühter Kaffee gehört für viele zu einem perfekten Start in den Tag dazu. Doch Kaffeemaschine ist nicht gleich Kaffeemaschine.

Kaffee ist aus unserem Alltag kaum mehr wegzudenken. Schließlich werden in Deutschland im Schnitt ca. 160 Liter Kaffee pro Jahr und Kopf genossen. Längst wurde die herkömmliche Filterkaffeemaschine durch zahlreiche weitere Produkte wie den Kaffeevollautomaten oder Pad- und Kapselmaschinen ergänzt. Neben der Effizienz steht auch das Design einer solchen Maschine mehr und mehr im Fokus. Die hochwertige, automatische Kaffeemaschine von Barisieur erfüllt beide Kriterien. Das zeitlose und minimalistische Design fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein. Durch den Sound von sprudelndem Wasser und den Duft von frisch gebrühtem Kaffee erleichtert die Barisieur schon mit dem Weckerklingeln den Einstieg in den Tag.

Optisch überzeugt die Kaffeemaschine durch das handbearbeitete Holz in zwei verschiedenen Dekoren und mundgeblasenes Borosilikatglas, das besonders verschleißfest, hitzebeständig und robust ist. In der integrierten Schublade kann problemlos ein Wochenvorrat an Kaffeepulver aufbewahrt werden. Brew-To-Wake und Brew-On-Demand sind neben dem Wecker, Mini-Kühlschrank und einem integrierten USB-Anschluss die beiden wichtigsten Funktionen der Barisieur. Dadurch ist der Kaffee am Morgen pünktlich mit dem Weckerklingeln fertig oder wenn Sie das Büro zu einer bestimmten Uhrzeit betreten. Der Mini-Kühlschrank hält die Milch rund um die Uhr frisch.

Innerhalb von drei Minuten kocht die Induktionsspule das Wasser auf. Die vollständige Extraktion des Kaffees bei 94°C wird durch die unterschiedlichen, hochwertigen Materialien gewährleistet, ohne dass der Kaffee dabei verbrennt. Der „Duschkopf“ imitiert ein sanftes Übergießen des gemahlenen Kaffees und entlockt ihm so den vollen Geschmack. Mit gerade einmal 28 x 18 x 29 cm passt die Barisieur Kaffeemaschine auf nahezu jeden Nachtschrank oder auf ein Sideboard im Wohnzimmer oder Büro, wo immer Sie den Hingucker platzieren möchten.

Die Barisieur Kaffeemaschine ist aktuell in schwarz (mit Walnuss-Tablett) und in weiß (mit Nussbaum-Tablett) erhältlich und ist vom Fachhandel direkt über Quinta oder bei ausgewählten etailern zu beziehen.

Über Quinta GmbH:

Die Quinta GmbH wurde im Februar 2006 mit Sitz in Jena gegründet und ist auf die Distribution und den Vertrieb von ITK- und Elektronikprodukten spezialisiert. Die Quinta GmbH agiert vorrangig in den drei Geschäftsbereichen Spezialvertrieb, Kundendienst sowie Innovationsförderung, sodass die Produktpalette ständig um aktuelle Trendthemen erweitert wird. Das exklusive Portfolio umfasst derzeit zahlreiche Produkte aus den Bereichen Bürotechnik, Ergonomie, LED & Leuchten, Mobiles Zubehör, Multimedia, Software und Zubehör.

