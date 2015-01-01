Persönliche Beratung und Vermittlung Ihrer Messemoderatoren – Jetzt für die großen Herbstmessen sichern!

Die Vorbereitungen für die großen Herbstmessen laufen, vergessen Sie die Moderation nicht

Ob InnoTrans (22.-25. September 2026, Berlin), FAKUMA (13.-17. Oktober 2026, Friedrichshafen), blechexpo (27.-30. Oktober 2026, Stuttgart) oder electronica (11.-14. November 2026, München) und viele andere – eine professionelle Moderation ist entscheidend für den Erfolg Ihres Messeauftritts. Doch die Auswahl des richtigen Moderators oder der richtigen Moderatorin kann im Dschungel der Selbstpräsentationen zur Herausforderung werden.

Hier setzt der moderatorenpool-deutschland an: Als Vermittlungs-Agentur bietet er nicht nur eine Plattform, sondern persönliche Beratung und Vermittlung durch hervorragende Branchenkennerin und langjährige Erfahrung. Die Agenturchefin Katharina Gerlach, selbst erfahrene Moderatorin für Events und Workshops, kennt die Branche von allen Seiten und bringt die Bedarfe und Anforderungen der Aussteller präzise mit den Expertisen der Moderator:innen zusammen.

Mehrwert durch persönliche Betreuung

Im Gegensatz zu anonymen Online-Plattformen, auf denen Moderator:innen sich selbst präsentieren und Werbung für sich machen, erhalten Kunden beim moderatorenpool-deutschland eine individuelle Begleitung und sachliche Einordnung. Agenturchefin Katharina Gerlach kennt ihre 300 Moderator:Innen – und kann durch ihre über 20-jährige Präsenz in der Szene einerseits berühmte und andererseits preiswerte Moderator:innen kontaktieren und anbieten. Im persönlichen Gespräch mit hilfreichen Nachfragen können die Kunden ihre eigenen Bedarfe noch einmal hinterfragen und schärfen. Am Ende der Beratung und Vermittlung bekommen sie nicht nur Kontakte, sondern auch Vertrauen und Sicherheit in die eigene Entscheidung. Der moderatorenpool-deutschland macht im ersten Schritt 3 Vorschläge, und bei Bedarf auch mehr. Das Ergebnis: eine perfekt passende Moderation, die Ihre Messepräsenz aufwertet und Ihre Botschaften zielgerichtet transportiert.

Jetzt Termine für die Herbstmessen sichern!

Die Nachfrage nach professionellen Messemoderator:innen ist groß – besonders bei den großen Messen. Unternehmen, die auf Nummer sicher gehen und eine maßgeschneiderte Lösung suchen, sollten jetzt Kontakt aufnehmen. Katharina Gerlach vom moderatorenpool-deutschland berät Sie gerne und vermittelt Ihnen die passenden Hosts und Moderator:innen für Ihren Auftritt. In Deutsch, Englisch und anderen Sprachen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 1736259754

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Solche für Videoproduktionen, Podcasts, bekannte Moderatoren … kontaktieren Sie uns.

Pressekontakt:

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Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

fon ..: +49 1736259754

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