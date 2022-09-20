Showreel-Produktion

Ohne Showreel keine Aufträge

Ein Showreel ist Ihre / Eure Visitenkarte als Moderator:in und / oder Schauspieler:in:

eine kurze, prägnante Zusammenstellung Ihrer besten Szenen und Fähigkeiten – unverzichtbar, um bei anfragenden Kunden, Castings, Agenturen oder Produktionsfirmen zu überzeugen. Wir als größte Moderator:Innenvermittlung wissen das. Ohne Video können wir schon seit Jahren niemanden mehr vermitteln.

Deshalb bietet der moderatorenpool-deutschland gemeinsam mit unserer Berliner Partnerin Andra Kokott ein Full-Service-Angebot für professionelle Fotos, Showreels und Personalityfilme:

Unser Full-Service-Angebot: Wir begleiten Sie von der Idee bis zum fertigen Reel – inklusive Konzeption, Dreh, Schnitt, Sounddesign und Farbkorrektur. Mit individueller Hilfe durch eine Schauspielerin, die ehrlich und wertschätzend coachen kann. Mit einer Selbstvorstellung, falls Sie nicht genug oder kein wirklich gutes Material haben. Perfekt auch für Anfänger:Innen!

Sie erhalten ein hochwertiges Showreel, mit dem Sie sich wohl fühlen und das Ihre Stärken optimal in Szene setzt. Alles aus einer Hand, einfach, stressfrei und professionell.

Dieses Angebot kann mehr sein als ein Showreel, denn die Produzentin ist selber Moderatorin und Schauspielerin. Andra wird für Werbung gebucht, für Erklärvideos und jede Art von social media content, sie kennt wirklich alle Seiten der Moderation. Sie kann aus allen Richtungen denken und Vorschläge machen, betreut sehr gern auch junge Moderator:innen und Schauspieler:innen, die noch ihren Weg suchen.

Der moderatorenpool-deutschland wird durch Kollaborationen immer mehr zu einem ganzheitlichen Ansprechpartner, was das große Feld der Kommunikation und Moderation betrifft.

Wir bieten für die Showreels ein Kennenlernangebot bis zum 15. August 2026 – einfach mal anfragen!

Anrufen unter 0173 625 97 54 oder per mail kg [at] moderatorenpool-deutschland.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Frau Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: 01736259754

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/

email : info@katharina-gerlach.de

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Solche für Videoproduktionen, Podcasts, bekannte Moderatoren … kontaktieren Sie uns.

Pressekontakt:

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Frau Katharina Gerlach

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