Weiblich, bis 40 Jahre.

Viele Anfragen für Moderatoren und Moderatorinnen beinhalten diese Vorgabe – warum eigentlich?

Der moderatorenpool-deutschland als größte Moderatorenvermittlung im deutschsprachigen Raum möchte neue Impulse setzen und die große Expertise der älteren Moderatoren und Moderatorinnen in den Fokus stellen. Diese Gruppe ist so erfahren, souverän und sicher, dass sie die ganze Veranstaltung in ein Wohlfühl-Erlebnis verwandeln können, denn ihre Stimmung ist die Grundlage für alles, was passiert. Und sie sind auf Augenhöhe mit Politikern, CEOs, Experten. Möchten die Teilnehmenden von Kongressen, Fachtagungen, Gesprächen, Workshops, und internen Arbeitsgruppen wirklich viel jüngere Moderatoren begleitet werden?

In der Branche ist es üblich, bei Anfragen für Moderatorinnen vorrangig junge und weibliche Profile zu berücksichtigen. Doch es lohnt sich, offen für alle Moderatoren und Moderatorinnen. Gerade bei Veranstaltungen, bei denen die Zielgruppe und / oder die Inhalte eine besondere Souveränität und Erfahrung erfordern, können Moderatoren und Moderatorinnen mit langjähriger Expertise eine wertvolle Bereicherung sein.

Wir möchten Automatismen verändern, auch in den Eventagenturen, die als Ratgeber für die Kunden agieren.

Ab jetzt könnte umgedacht werden. Wer hat die Altersbegrenzungen eigentlich festgelegt? Wäre es verrückt, wenn auch 60-jährige ModeratorInnen für Videos in den sozialen Medien gebucht würden? Statistisch gesehen sind längst nicht mehr nur junge Leute in den sozialen Medien unterwegs.

Katharina Gerlach, CEO des moderatorenpool-deutschland, moderiert selber: „Ich war nie besser, als heute – und so geht es allen erfahrenen, souveränen, kompetenten Moderatoren und Moderatorinnen.“ Oft wird bei Anfragen festgelegt, ob es ein Fachmoderator sein soll, ein regionaler, ein bekannter, ein native speaker etc. Genau diese Sachfragen könnten auch für das Alter gelten. Zu selten wird das Alter der Moderatoren und Moderatorinnen mit dem der Zielgruppe abgeglichen und mit der Augenhöhe zu den Vortragenden, Politiker und CEOs.

Die durch Kompetenz und Erfahrung begründete Haltung und Ausstrahlung von Moderatoren und Moderatorinnen beeinflusst maßgeblich, wie eine Veranstaltung wahrgenommen wird und wie zufrieden die Teilnehmenden sind.

Der moderatorenpool-deutschland verfügt derzeit über 300 Moderatorinnen mit vielfältigen Hintergründen, Kompetenzen und Erfahrungen. Ziel ist es, die gesamte Bandbreite an Fähigkeiten sichtbar zu machen und zu fördern. Wir hoffen, dass durch eine bewusste Wertschätzung älterer Moderatoren und Moderatorinnen die vielfältigen Möglichkeiten noch stärker genutzt werden.

Dies ist ein Aufruf an Kundinnen, Eventagenturen sowie Organisationen und Unternehmen, die auf der Suche nach professionellen, souveränen Moderatoren und Moderatorinnen sind. Es ist ein Aufruf, Diversität zu leben und die Vorteile der Erfahrung zu schätzen und zu nutzen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

moderatorenpool-deutschland

Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

Deutschland

fon ..: 01736259754

web ..: https://www.moderatorenpool-deutschland.de/category/blog/

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Der moderatorenpool-deutschland ist die größte Moderator*innen Vermittlung im deutschsprachigen Raum. Wir haben aktuell 300 Moderator*innen im Pool und finden für Sie im ersten Schritt 3 passende Moderator*innen zur Auswahl.

Unsere Größe ist Ihr Vorteil

Wir vermitteln professionelle Moderator*innen für Veranstaltungen in ganz Deutschland und weltweit. Darunter eine große Anzahl von native speakern, außerdem Moderator*innen, die mehrere Sprachen perfekt bis fließend beherrschen: von englisch und französisch über spanisch bis chinesisch und russisch ….. gerade bei internationalen Messen und Kongressen sind diese Profis unsere erste Wahl.

Oder brauchen Sie Journalist*innen, die jede Diskussion, jedes Symposium leiten können und Ihren Podcast begleiten? Oder Messemoderator*innen, Workshopmoderator*innen, solche mit agilem, technischen, Healthcare-Hintergund? Haben wir! Junge Moderator*innen mit Followern in den sozialen Medien? Haben wir! Kontaktieren Sie uns einfach und lassen Sie sich Vorschläge machen – gern aus Ihrer Region.

Wir machen es Ihnen einfach

Sie haben nur einen Ansprechpartner, der Ihnen eine individuelle Vorauswahl im unübersichtlichen Markt liefert. Der moderatorenpool-deutschland fungiert als Vermittler zwischen Ihnen und dem gewünschten Moderator*in. Wir klären alle Fragen, die Zeiten, die Themen, die Verträge.

Pressekontakt:

moderatorenpool-deutschland

Katharina Gerlach

Kattfußstr. 46

13593 Berlin

fon ..: 01736259754

email : kg@moderatorenpool-deutschland.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Internationale Karriere: Online-Ausbildung zum Übersetzer (m/w/d) in sieben Sprachen – Infoabend am 7.8.25 Manhattan Associates veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals