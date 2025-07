Manhattan Associates veröffentlicht Ergebnisse des zweiten Quartals

Manhattan Associates meldete einen Umsatz von 272,4 Millionen US-Dollar für das 2. Quartal, das am 30. Juni 2025 endete.

Atlanta / Düsseldorf – 28. Juli 2025 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), führender Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Commerce-Lösungen, meldete einen Umsatz von 272,4 Millionen US-Dollar für das zweite Quartal, das am 30. Juni 2025 endete. Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie für das zweite Quartal 2025 betrug 0,93 US-Dollar gegenüber 0,85 US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Der bereinigte verwässerte Non-GAAP-Gewinn pro Aktie für das zweite Quartal 2025 lag bei 1,31 US-Dollar gegenüber 1,18 US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

„Manhattan hat im zweiten Quartal Rekordergebnisse erzielt. Die solide Nachfrage führte zu einem Cloud-Umsatzwachstum von 22 Prozent im zweiten Quartal und dem Überschreiten des 2-Milliarden-Dollar-Meilensteins bei RPO [Remaining Performance Obligations]“, sagte Eric Clark, President und CEO von Manhattan Associates.

„Auch wenn das globale Umfeld weiterhin schwierig bleibt, sind wir davon überzeugt, dass Manhattan mit seiner führenden Cloud-Plattform die erste Wahl für moderne Supply-Chain-Commerce-Lösungen ist. Wir sind weiterhin optimistisch, was unsere Geschäftsgrundlagen und unsere nachhaltigen Wachstumschancen angeht. Da sich die Technologie- und Innovationszyklen weiter beschleunigen, ermöglicht es uns unsere einheitliche Cloud-Plattform, unseren Führungsvorsprung gegenüber unseren Wettbewerbern auszubauen, unseren Zielmarkt zu erweitern und optimale Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen“, so Eric Clark abschließend.

ÜBERBLICK ÜBER DIE FINANZZAHLEN DES ZWEITEN QUARTALS 2025:

* Der konsolidierte Gesamtumsatz belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 272,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 265,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Die Einnahmen aus Cloud-Abonnements betrugen 100,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, verglichen mit 82,4 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Die Lizenzeinnahmen lagen bei 1,5 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, verglichen mit 3,1 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Die Einnahmen aus Services betrugen 128,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2025, verglichen mit 136,8 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie lag im zweiten Quartal 2025 bei 0,93 US-Dollar, verglichen mit 0,85 US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 1,31 US-Dollar, verglichen mit 1,18 US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Das Betriebsergebnis nach GAAP betrug im 2. Quartal 2025 73,8 Millionen US-Dollar, gegenüber 68,2 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Das bereinigte Betriebsergebnis, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, lag im zweiten Quartal 2025 bei 101,1 Millionen US-Dollar, verglichen mit 92,9 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024.

* Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im zweiten Quartal 2025 auf 74,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 73,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Die Außenstandsdauer des Umsatzes betrug 70 Tage zum 30. Juni 2025, verglichen mit 72 Tagen zum 31. März 2025.

* Die liquiden Mittel beliefen sich am 30. Juni 2025 auf 230,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 205,9 Millionen US-Dollar am 31. März 2025.

* In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2025 kaufte das Unternehmen im Rahmen des vom Verwaltungsrat genehmigten Aktienrückkaufprogramms 262.341 Stammaktien von Manhattan Associates für eine Gesamtinvestition von 49,6 Millionen US-Dollar zurück. Im Juli 2025 stockte der Vorstand die verbleibende Rückkaufsbefugnis des Unternehmens auf insgesamt 100,0 Millionen US-Dollar an Stammaktien auf.

ÜBERBLICK ÜBER DIE SECHSMONATIGEN FINANZZAHLEN 2025:

* Der konsolidierte Gesamtumsatz für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 betrug 535,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 519,9 Millionen US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024.

* Die Cloud-Abonnementumsätze beliefen sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 auf 194,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 160,4 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* Die Lizenzeinnahmen betrugen 10,8 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025, verglichen mit 5,9 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* Die Einnahmen aus Dienstleistungen lagen in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 bei 250,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 269,0 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025 betrug 1,78 US-Dollar gegenüber 1,71 US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024.

* Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, lag in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 bei 2,50 US-Dollar, verglichen mit 2,21 US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* Das Betriebsergebnis nach GAAP belief sich in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 auf 137,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 125,8 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* Das bereinigte Betriebsergebnis, eine Nicht-GAAP-Kennzahl, betrug 192,3 Millionen US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2025, verglichen mit 172,6 Millionen US-Dollar für die sechs Monate bis zum 30. Juni 2024.

* Der Cashflow aus dem operativen Geschäft lag in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 bei 149,3 Millionen US-Dollar, verglichen mit 128,0 Millionen US-Dollar in den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2024.

* In den sechs Monaten bis zum 30. Juni 2025 kaufte das Unternehmen im Rahmen des vom Vorstand genehmigten Aktienrückkaufprogramms 801.669 Stammaktien von Manhattan Associates für eine Gesamtinvestition von 149,6 Millionen US-Dollar zurück. Im Juli 2025 stockte der Vorstand die verbleibende Rückkaufsbefugnis des Unternehmens auf insgesamt 100,0 Millionen US-Dollar an Stammaktien auf.

Manhattan Associates beabsichtigt derzeit, bestimmte Erwartungen in Bezug auf die künftige finanzielle Leistung zu veröffentlichen. Diese Aussagen, einschließlich der Prognosen, sind zukunftsorientiert. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich abweichen. Beachten Sie unseren Warnhinweis zu „zukunftsgerichteten Aussagen“.

Manhattan Associates wird diese Gewinnmitteilung und eine Aufzeichnung der Telefonkonferenz zu den Quartalsergebnissen vom 22. Juli 2025 im Investor Relations-Bereich der Manhattan Associates-Website unter ir.manh.com zur Verfügung stellen. Nach der Veröffentlichung dieser Gewinnmitteilung sollten alle in dieser Mitteilung oder der Telefonkonferenz enthaltenen Erwartungen in Bezug auf die künftige Finanzleistung, einschließlich der Prognosen, nur als historische Angaben betrachtet werden, und Manhattan Associates lehnt jede Verpflichtung ab, diese zu aktualisieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manhattan Associates

Frau Stefanie Haase

Elisabethstraße 11

40217 Düsseldorf

Deutschland

fon ..: +49 (0)1520 1024491

web ..: https://www.manh.com/de-de

email : sthaase@manh.com

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de

Pressekontakt:

STROOMER Communications

Herr Torben Sachau

Rellinger Str. 64a

20253 Hamburg

fon ..: 040 8531330

email : torben.sachau@stroomer.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Weiblich, bis 40 Jahre. Nachhaltigkeit für eine zukunftsfähige Welt