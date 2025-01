Personal Branding Fotografie – Der Schlüssel zur authentischen Selbstvermarktung

Fotograf Thomas Sawer erklärt die Vorteile der Personal Branding Fotografie für die Markenbildung

In der heutigen digitalen Welt, in der Selbstständige, Influencer und Unternehmer mit ihrer persönlichen Marke aus der Masse herausstechen müssen, gewinnt Personal Branding Fotografie immer mehr an Bedeutung. Einer der führenden Fotografen in diesem Bereich, Thomas Sawer aus Köln, hat sich darauf spezialisiert, individuelle und authentische Markenbilder zu kreieren, die nicht nur ästhetisch überzeugen, sondern auch die Persönlichkeit seiner Kunden einfangen.

„Heute verkauft man mehr denn je über Bilder und visuelles Marketing“, erklärt Thomas Sawer. „Gerade im Bereich Personal Branding kommt es darauf an, authentisch und kompetent zu wirken, gleichzeitig Professionalität und Freundlichkeit zu vermitteln. Meine Aufgabe ist es, genau diesen Balanceakt zu meistern.“

Mit seiner langjährigen Erfahrung und einem geschulten Blick für Details schafft Sawer einzigartige Porträts, die Selbstständigen, Unternehmern und Kreativen dabei helfen, ihre Werte und Visionen visuell zu transportieren. Seine Kunden schätzen besonders die persönliche Atmosphäre während der Shootings, die es ihnen ermöglicht, sich vor der Kamera wohlzufühlen und dadurch ihre wahre Persönlichkeit zu zeigen.

Sawer begleitet seine Kunden vom ersten Konzeptgespräch über die Auswahl der passenden Location bis hin zur finalen Bildbearbeitung. Dabei legt er großen Wert darauf, die individuellen Bedürfnisse und Ziele seiner Kunden zu verstehen und umzusetzen. „Über eine Auswahl an facettenreichen Fotos erzählen wir die Geschichte der Person bzw. der Marke. Und ich möchte sicherstellen, dass diese Geschichte genau das aussagt, was meine Kunden über sich vermitteln möchten.“

Ob für professionelle Webseiten, Social-Media-Profile oder PR-Materialien – die Personal Branding Fotografie von Thomas Sawer ist ein unverzichtbares Werkzeug für alle, die ihre persönliche Marke stärken und ihre Zielgruppe nachhaltig beeindrucken möchten.

3 Fragen an Thomas Sawer:

„Was inspiriert Sie bei der Arbeit an Personal Branding Shootings, und wie stellen Sie sicher, dass die Bilder die Persönlichkeit Ihrer Kunden widerspiegeln?“

Thomas Sawer: „Mich inspirieren die Geschichten und die Energie meiner Kunden: was ist Ihre Intention, was inspiriert SIE, warum tun sie, was sie tun?

Durch ein persönliches Vorgespräch kriege ich einen Eindruck von all dem und wir stecken unser Spielfeld ab: gibt es ein bestimmtes Milieu oder Requisiten, welche uns unterstützen? Gehen wir ins Lifestyle-Studio, die eigene Praxis oder arbeitet die Person remote auf den Balearen oder im Café? So fügt sich Stück für Stück auch unsere kreative Geschichte.“

„Welchen Einfluss haben soziale Medien und digitale Plattformen auf die Anforderungen an moderne Personal Branding Fotografie?“

Thomas Sawer: „Social Media spielt eine wichtige Rolle, denn dort wird kontinuierlich fotografischer Content benötigt, um mit regelmäßigen Postings das Profil zu füttern und aufzubauen. Daher kann ein Personal Branding Shooting ein guten Grundstein legen, um monatelang Postings vorzubereiten.“

„Was sind Ihrer Meinung nach die häufigsten Fehler, die Unternehmer bei ihrer visuellen Selbstvermarktung machen, und wie können professionelle Fotografen wie Sie dabei helfen, diese zu vermeiden?“

Thomas Sawer: „Das kann und möchte ich gar nicht beurteilen, bin nicht so der Fan von „richtig oder falsch“.

Generell gesprochen würde ich sagen, Fotografen und Unternehmer: nehmt keine 0815-Lösungen, keine copy/paste-Kampagnen oder kreiert keine stock-mäßigen, gekünstelten, charakterlosen Fotos, sondern geht mit der Intention rein: „wie kreiere ich mit meinen Fotos einen individuellen Mehrwert für den Kunden/ die Marke?“ Fotografen hört genau hin: „was ist die persönliche Geschichte und wie kann ich diese authentisch zeigen?“ Den wahre Geschichten und echte Persönlichkeiten erreichen Ihre Zielgruppe.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sawer Fotografie

Herr Thomas Sawer

Schillingstr. 11

50670 Köln

Deutschland

fon ..: 0159 06383483

web ..: https://sawer-fotografie.de/

email : mail@sawer-fotografie.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

Pressekontakt:

Quack Unternehmensberatung

Herr Michael Quack

Sürther Hauptstraße 43

50999 Köln

fon ..: 0160-5318278

web ..: https://unternehmensberatung-quack.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alle Patienten der klinischen Phase-II-Studie zu RECCE® 327 Topical Gel bei akuten bakteriellen Haut- und Hautstrukturinfektionen haben eine Behandlung erhalten Perfektes Paar: Ihre professionelle Partnervermittlung für ernsthafte Beziehungen in Deutschland