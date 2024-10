Start der neuen Fotografie-Saison bei Thomas Sawer

Portfolio-Erweiterung und neue Trends

Mit dem Ende der warmen Jahreszeit startet Thomas Sawer, Fotograf und Inhaber von Sawer Fotografie, voller Elan in die neue Foto-Saison. Dabei setzt er nicht nur auf bewährte Expertise, sondern präsentiert auch eine neue Webseite Thomas Sawermit einem Blog über aktuelle Projekte.

Neue Akzente und frische Ideen für 2025

Die Fotografie-Welt ist ständig in Bewegung und Thomas Sawer hat sich in den letzten Monaten intensiv mit den aktuellen Entwicklungen auseinandergesetzt. So können sich Kunden in der bevorstehenden Saison auf neue, kreative Akzente freuen, die ihre Shootings zu einem unvergesslichen Erlebnis machen werden.

„Es ist mir wichtig, meinen Kunden immer wieder frische Impulse zu bieten“, erklärt Sawer. „Fotografie ist mehr als nur das Festhalten eines Moments – es geht darum, Emotionen und Geschichten zu erzählen. In diesem Jahr fokussiere ich mich besonders auf natürliche, authentisch inszenierte Bilder, die die Persönlichkeit und den Charakter meiner Kunden noch besser zur Geltung bringen.“

Das Portfolio – Hochwertige Fotos für Business, Werbung und Branding

Den Fokus von legt Thomas Sawer auf People-zentrierte, kommerzielle Fotografie in den Bereichen Business/ Corporate, Werbung und Personal Branding:

o Mit Businessportraits bringt man die Außendarstellung auf das nächste Level Ob für einen Internetauftritt, Profile in sozialen Medien, Werbebroschüren, Firmenflyer oder Pressefotos – mit exzellenten Fotos hebt man sich von ihren Mitbewerbern ab und bleibt mit einer professionellen, visuellen Repräsentation durch moderne Businessfotos nachhaltig im Gedächtnis.

o Heutzutage benötigt man hochwertige Werbefotos nicht nur mehr für Plakat-Kampagnen. Werbefotografie ziert neben den großen Werbeplakaten und Anzeigen u.a. die Auftritte in den sozialen Medien, Werbematerialien, Packaging für Produkte, Imagekampagnen zur Markenbildung, professionelle Modefotofotografie für eCommerce, Fotografie für den Bilderpool für Vermarktung im Internet – fotografiert vor Ort on Location oder im Fotostudio.

o Personal Branding Fotografie hilft Solo-Selbstständigen und Marken ihre visuelle Identität zu kreieren und dabei die Persönlichkeit zu unterstreichen. Durch ein Personal Branding Shooting kann man auf beeindruckende und authentische Weise die Vielseitigkeit der Persönlichkeit zu zeigen und nach außen zu kommunizieren. Ob für Coaching-Fotos, Unternehmerportraits oder den Aufbau einer Marke: ein Personal Branding Shooting hilft eine Marke in all Ihren Facetten zu präsentieren. Personal Branding Fotos zeigen den Menschen und sein Unternehmen auf natürliche Weise durch qualitativ hochwertige Bilder.

Technische Upgrades und Ausrüstung auf dem neuesten Stand

Neben kreativen Neuerungen hat Sawer Fotografie auch in modernste Technik investiert. Mit der neuesten Generation von Kameras und Objektiven, die eine noch höhere Auflösung und bessere Lichtverhältnisse ermöglichen, kann Thomas Sawer auch bei schwierigen Bedingungen optimale Ergebnisse erzielen. Mit neuen Blitzanlagen und Hintergrundsystemen ist er mobil vor Ort wie auch im professionellen Fotostudio flexibel im Einsatz.

„Technik ist für mich ein wichtiger Baustein, um kreative Ideen bestmöglich umzusetzen. Die Qualität der Aufnahmen steht und fällt mit der Ausrüstung – und natürlich mit der Erfahrung des Fotografen. Beides bringe ich zusammen, um das Beste aus jedem Shooting herauszuholen“, so Sawer.

Über Thomas Sawer

Thomas Sawer ist ein erfahrener Fotograf mit Sitz in Köln. Seit vielen Jahren ist er erfolgreich in den Bereichen der Business- und Werbefotografie tätig. Seine Arbeiten zeichnen sich durch ihren einzigartigen Stil und die Fähigkeit aus, natürliche Emotionen und Momente festzuhalten. Mit seiner offenen und professionellen Arbeitsweise hat er sich sowohl bei privaten als auch geschäftlichen Kunden einen Namen gemacht. Weiterhin gibt es gutes Team aus kreativen Experten habe, die ihn bei seiner Arbeit unterstützen?

