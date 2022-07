Bei Thorsten Ophey Fotografie bekommen Sie Hundefotografie und Portraitfotografie aus einer Hand

Ich biete Pferde- und Hundeshootings sowie verschiedene Portraitshootings an.

Schön, dass Du mehr über mich wissen möchtest!

Ich bin ein waschechter Hamburger Jung – hier geboren, hier aufgewachsen und hier geblieben. Verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder.

Ich bin erst relativ spät zum Fotografieren gekommen – vorher habe ich eher zur Videokamera gegriffen (was ich auch immer noch gerne mache). Die ersten Motive waren unsere Kinder.

In die Welt der digitalen Spiegelreflexkameras kam ich durch den Sport meiner Tochter: Voltigieren (Akrobatik auf dem Pferd). Da mussten gute Fotos her, was natürlich leichter gesagt als getan war. Wer jemals in schummerigen Reithallen versucht hat, galoppierende Pferde ohne Blitzlicht scharf zu fotografieren weiß, was ich meine.

Durch viel Probieren, Weiterbilden und Ausrüstungsverbesserung gelangen mir immer bessere Fotos zur eigenen und Freude anderer. Neue Freundschaften entstanden durch die Fotografie wodurch ich die Möglichkeit bekam, mein Wissen und Erfahrung im Bereich der Portraitfotografie zu erweitern.

Ich fand soviel Gefallen daran, dass ich mir bei Portraitshootings einen Schwerpunkt setzte. Ich mag den Kontakt zu Menschen, und ihre individuelle Ausstrahlung im Bild zu verewigen.

Ebenso ist Hundefotografie ein wichtiger Bereich für mich. Ich genieße die Spaziergänge mit Hund und Mensch und bin immer wieder fasziniert, was Hunde alles können und wie gelehrig sie sind. Jedes Hundeshooting ist unterschiedlich und für mich als Fotograf total entspannend.

Bei der Tierfotgrafie entstehen gute Fotos nicht nur durch eine professionelle Ausrüstung sondern

auch die Beziehung zwischen dem jeweiligen Hund/Pferd, der Natur und dem Besitzer/in sind dabei wichtig.

Jedes Tier hat seine eigene Persönlichkeit und Charakter,

den ich mit meinen Bildern zum Ausdruck bringen möchte.

Bei einem gemeinsamen Spaziergang oder im Gelände möchte ich spezielle Momente festhalten.

Dabei mache ich gern neben Portraits auch Bewegungsaufnahmen vom Tier oder Euch zusammen.

Beim Portraitshooting ist nicht nur einfach das Bild eines Menschen oder ein Druck auf den Auslöser der Kamera.

Ein Portrait soll Deinen Charakter und die Stimmung eines Augenblicks widerspiegeln ohne gestellt oder künstlich zu sein. Für mich ist es wichtig, jeden Menschen so darzustellen, wie er ist. Das erfordert manchmal mehr, mal weniger Zeit. Ich nehme mir die Zeit für Dich! Für mich ist wichtig, dass das Shooting in einer entspannten Atmosphäre und mit viel Spaß abläuft. Das ist ein wesentliches Merkmal meiner Arbeit, genauso wie die gelungene Kombination aus Technik, Licht, Szenerie und Nachbearbeitung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Thorsten Ophey Fotografie

Herr Thorsten Ophey

Felix-Jud-Ring 172

21035 Hamburg

Deutschland

fon ..: 0172/4695255

web ..: https://www.thorsten-ophey.de

email : info@thorsten-ophey.de

Ich biete Pferde- und Hundeshootings in verschiedenen Varianten an,sowie verschiedene Portraitshootings von Einzelportraits, Paarportraits und Familienportraits.

Weiterhin besteht die Möglichkeit verschiedene Fotokurse aus dem Bereichen Fotowalk, Nachtfotografie und Tierfotokursen an. Auch gibt es bei mir Fotokurs für Anfänger und Fortgeschrittene um sein Wissen bei der Fotografie zu vertiefen.

Pressekontakt:

INTRAG Internet Regional AG

Frau Sabine Hansen

Sophienblatt 82 – 86

23114 Kiel

fon ..: +49 (431) 67070 199

web ..: https://www.regional.de

email : pressestelle@intrag.de

