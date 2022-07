Führen im Gesundheitswesen: Führungstraining für niedergelassene und angestellte Ärztinnen und Ärzte

Erfahren Sie in diesem eintägigen Führungstraining in Köln, wie Personalführung im ambulanten Gesundheitswesen Freude bereiten und eine Möglichkeit zur eigenen Persönlichkeitsentwicklung sein kann.

Wer führt das Praxisteam?

Als Arzt oder Ärztin sind Ihre Aufgaben nicht nur medizinischer Natur, sondern beinhalten zudem Führungsaufgaben, die von vielen Medizinern eher als Belastung empfunden werden.

Und was viele vergessen: Auch angestellte Ärztinnen und Ärzte sind Führungsbeauftrage für das Praxis-Team.

Bin ich überhaupt eine „Führungskraft“?

Führen steckt in vielen kleinen alltäglichen Handlungen: Sie geben Anweisungen, ein/e Mitarbeiter/in ist Ihnen zugeteilt, Sie besprechen, wie Ihr persönlicher Ablauf während der Sprechstunde ist. Das alles impliziert, dass Sie eine leitende Funktion innehaben und damit auch führen.

Wie auch in anderen Fachbereichen, lassen sich Herausforderungen mit entsprechenden Hintergrundwissen und geeigneten Instrumenten umso besser und leichter meistern.

Erfolgreich führen als Ärztin/Arzt

Erfahren Sie in diesem Führungstraining am 16.09.2022 in Köln, wie Personalführung sogar Freude bereiten und eine Möglichkeit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung sein kann.

Dieses praxisorientierte Seminar vermittelt Ihnen anhand von Wissensvermittlung, Fallbeispielen und Übungen, Profi-Wissen rund um das Thema „Führen“ – und das speziell für die Anforderungen an niedergelassene sowie auch an angestellte Ärztinnen und Ärzte.

Während des Trainings lernen Sie darüber hinaus, die eigene Führungsrolle und Ihre Führungsaufgaben besser zu verstehen. Sie erfahren, welche Führungsstile es gibt und wie diese zielführend angewendet werden können. Darüber hinaus gibt Ihnen unsere Kommunikationsexpertin Nadja van Uelft verschiedene Führungsinstrumente an die Hand, die Ihnen im Alltag nutzen können, wie z.B. Delegation, Lob und Kritik.

Auch der Bereich „Teambildung“ wird in diesem Führungstraining behandelt. Sie lernen, wie sie diesen fördern und die Zusammenarbeit stärken können. Konflikte zu erkennen und gezielt zu behandeln, sind als Führungskraft ebenfalls unerlässlich und daher ebenfalls Bestandteil dieses Trainings.

Ansatz und Methodik

Unsere Kommunikationsexpertin Nadja van Uelft setzt bei Ihren Trainings systematische und sofort umsetzbare Inputs sowie praxisbezogene Übungen zu den Inhalten ein. Die Simulationen von Gesprächen und die gehirngerechte sowie zielgruppenfokussierte Aufbereitung der Lerninhalte optimiert und vereinfacht die Wissensvermittlung und Anwendbarkeit für den Alltag.

Ab sofort: Gestärkt und sicher als Führungskraft

Nach diesem Training können Sie Ihren Führungsalltag durch nützliches Handwerkszeug besser meistern. Sie haben mehr Sicherheit bei Entscheidungen im Führungsalltag erlangt und fühlen sich in Ihrer eigenen Führungsrolle gestärkt. Sie wissen, wie Sie ihre Mitarbeiter/innen besser motivieren und die Teamarbeit fördern können.

Ihre Kommunikationsexpertin – so kommuniziert man richtig!

Unsere Kommunikationsexpertin ist Nadja van Uelft – Führungstrainerin und Lehrbeauftragte der HMKW (Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, Berlin) sowie Expertin für Leadership und überzeugende Kommunikation. Nadja van Uelft ist seit 20 Jahren deutschlandweit tätig und bietet Ihre Führungstrainings sowohl online als auch vor Ort an.

Begrenzte Teilnehmerzahl und Termin

Die Teilnehmerzahl des Führungstrainings ist auf maximal 15 Personen begrenzt, um ausreichend Raum für Interaktion und persönlichen Austausch zu gewährleisten. Das Training findet am 16. September 2022 in der Zeit von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr statt. Die Kursgebühr beläuft sich auf 490,- EUR (zzgl. MwSt.).

Weitere Informationen zu den einzelnen Inhalten und Anmeldemodalitäten erhalten Sie unter der Rufnummer 0221-139836-63, per Mail unter koenig@frielingsdorf.de oder auf unserer Internetpräsenz unter www.frielingsdorf-akademie.de.

Die Frielingsdorf Akademie – Ihre Abkürzung zum Erfolg!

Die Frielingsdorf Akademie stellt sich vor!

Im Jahr 2006 hat die Frielingsdorf Consult GmbH, Berater im ambulanten Gesundheitswesen, die Frielingsdorf Akademie ins Leben gerufen. Hintergrund war, dass wir während unserer Beratungen in Arztpraxen und Medizinischen Versorgungszentren immer wieder mit Fragen nach gutem Personal und Schulungen rund um das ambulante Gesundheitswesen konfrontiert wurden.

Damit unsere Absolventen etwas bundesweit Anerkanntes erhalten, kooperieren wir mit der Weiterbildungsstätte der IHK zu Köln. Somit ist gewährleistet, dass, egal wo sich ein Absolvent einmal bewerben möchte, der potenzielle Arbeitgeber sofort sieht, dass offiziell zertifizierte Schulungen im Lebenslauf vorhanden sind.

Gestartet sind wir im April 2006 mit dem Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“, da die Möglichkeit zur Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums noch nicht lange bestand. Dementsprechend war damals noch kein ausgebildetes Personal am Markt vorhanden, das einerseits Erfahrung mit großen Einrichtungen und viel Personal hatte und sich andererseits im ambulanten Gesundheitswesen, z.B. mit der GKV-Abrechnung, auskannte. Im Februar 2022 fand bereits der 35. Fortbildungsgang „MVZ-Geschäftsführer/in (IHK)“ statt und bis Ende 2021 haben wir alleine für diesen einen Fortbildungsgang über 520 Absolventen erfolgreich geschult und durch die Prüfung begleitet. Seit 2017 gibt es diesen Fortbildungsgang nun auch für MVZ aus dem zahnärztlichen Bereich.

Unseren Fortbildungsgang „Praxismanager/in (IHK)“ (mittlerweile 28 x durchgeführt bis Ende 2021) haben bereits über 280 Teilnehmer erfolgreich absolviert. Wir sind sehr stolz darauf, dass „unsere“ Absolventen immer wieder zu weiteren 1- bis 2-tägigen Seminaren kommen und KollegInnen und Freunden zu unserem Fortbildungsgang raten!

Zusätzlich zu den beiden oben genannten und weiteren IHK zertifizierten Fortbildungsgängen führen wir Seminare, Workshops und Trainings als offene Veranstaltungen oder als Inhouseseminare für Ärzte, Praxispersonal und andere im ambulanten Gesundheitswesen tätige Berufsgruppen durch.

