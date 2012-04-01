Personal Coaching im Freien: Warum das private Gespräch draußen oft besser wirkt

Personal Coaching klingt nach Business-Anzug, dreht sich aber meist um private Anliegen. Warum das Gespräch dabei draußen in Bewegung oft besser wirkt als im klassischen Büro-Setting.

Personal Coaching wird oft mit Karriere und Führungsetage assoziiert, dabei bezeichnet der Begriff etwas anderes: die Arbeit an einem persönlichen, meist privaten Anliegen, abgegrenzt vom eher berufsbezogenen Business Coaching. Der Psychologe Siegfried Greif definierte Coaching bereits 2008 als systematische Förderung ergebnisorientierter Selbstreflexion, mit klarer Grenze zur Psychotherapie. In der Praxis unterscheidet sich Personal Coaching kaum vom Life Coaching, beide drehen sich um das private Leben statt um den Job.

Während klassisches Coaching im Büro, am Konferenztisch oder im Videocall stattfindet, verlegen immer mehr Coaches das Gespräch nach draußen. Der Grund ist mehr als Wohlfühlfaktor: Eine britische Studie mit rund 20.000 Teilnehmenden zeigt, dass bereits 120 Minuten Naturkontakt pro Woche mit einer deutlich höheren Wahrscheinlichkeit für gute Gesundheit und Wohlbefinden einhergehen. Weitere Untersuchungen finden nach kurzen Naturaufenthalten eine spürbar erhöhte Aktivität des Parasympathikus, jenes Teils des Nervensystems, der für Entspannung zuständig ist. Wer nebeneinander geht statt sich gegenüberzusitzen, öffnet sich zudem oft leichter, ganz ohne direkten Blickkontakt.

Plattformen wie HolidayCoaching haben diesen Ansatz aufgegriffen und bieten Personal-Coaching-Sessions direkt im Urlaub an, als Spaziergang in der Lüneburger Heide, an der Hamburger Alster oder entlang der Dresdner Elbwiesen. Ein kurzes Erstgespräch klärt vorab das Anliegen, danach folgt die Session vor Ort, meist 60 bis 90 Minuten, ohne Bürokulisse und ohne Wartezimmer.

Wer Personal Coaching lieber im Alltag statt im Urlaub sucht, findet über spezialisierte Verzeichnisse wie das coachverzeichnis.com eine strukturierte Übersicht nach Schwerpunkt, Methode und Erfahrung. So oder so gilt: Der Rahmen, in dem ein Coaching-Gespräch stattfindet, ist längst kein Nebenschauplatz mehr, sondern Teil der Wirkung selbst.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HolidayCoaching

Herr Eberhard Kuhl

Kirchstr. 22

35232 Dautphetal

Deutschland

fon ..: +49 160 8576941

web ..: https://holidaycoaching.de

email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

HolidayCoaching ist eine Plattform, die Coaching-Erlebnisse direkt in den Urlaub integriert. Statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder klassisches Coaching-Gespräch, begleitet von Coaches an ausgewählten Orten in Deutschland, darunter die Lüneburger Heide, Hamburg und Dresden. Ziel ist es, persönliche Weiterentwicklung mit echter Erholung zu verbinden.

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