  • Professionelles Coaching erkennen: Warum es beim Buchen mehr braucht als den Titel

    Wer einen Coach bucht, verlässt sich meist auf den Titel allein. HolidayCoaching setzt stattdessen auf eine geprüfte Community im Hintergrund, statt auf bloßes Vertrauen.

    BildCoach ist in Deutschland kein geschützter Berufstitel. Jeder darf sich so nennen, unabhängig von Ausbildung oder Erfahrung. Die ICF Global Coaching Study nennt genau das als größtes Hindernis für die Professionalisierung der Branche: unausgebildete Personen, die sich als Coach bezeichnen, ohne dass Außenstehende das auf den ersten Blick erkennen könnten.

    Anerkannte Qualitätskriterien gibt es dennoch. Verbände wie der DBVC oder die ICF verlangen für eine Mitgliedschaft unter anderem eine zertifizierte Ausbildung, nachweisbare Berufserfahrung und die Verpflichtung auf einen Ethik-Kodex. Wer einen Coach bucht, sollte genau darauf achten, statt sich allein auf den Titel zu verlassen.

    HolidayCoaching begegnet diesem Problem über die eigene Herkunft seiner Coaches: Sie stammen aus der Community von coachverzeichnis.com, einem spezialisierten Coaching-Verzeichnis, das Profile mit Ausbildung, Erfahrung und Schwerpunktthema transparent macht. Wer über HolidayCoaching eine Session bucht, greift damit auf denselben Coach-Pool zurück, der auch dem Verzeichnis zugrunde liegt, nur eben mit einem anderen Rahmen: statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort im Urlaub statt, als Coaching-Walk, Waldbaden-Erlebnis oder klassisches Gespräch an Orten wie der Lüneburger Heide, der Hamburger Alster oder den Dresdner Elbwiesen.

    Der Ansatz verbindet damit zwei Ebenen: eine geprüfte Community im Hintergrund und einen Rahmen, der sich bewusst vom klassischen Coaching-Setting löst. Für Reisende, die eine Coaching-Session in ihren Urlaub einbauen möchten, verspricht das mehr Sicherheit als eine Suche nach dem Stichwort „Coach“ allein.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    HolidayCoaching
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal
    Deutschland

    fon ..: +49 160 8576941
    web ..: https://holidaycoaching.de
    email : e.kuhl@kuhlconsulting.de

    HolidayCoaching ist eine Plattform, die Coaching-Erlebnisse direkt in den Urlaub integriert. Statt im Büro oder per Video finden die Sessions vor Ort statt, als Waldbaden-Erlebnis, Walk & Talk oder klassisches Coaching-Gespräch, begleitet von Coaches an ausgewählten Orten in Deutschland, darunter die Lüneburger Heide, Hamburg und Dresden. Ziel ist es, persönliche Weiterentwicklung mit echter Erholung zu verbinden.

    Pressekontakt:

    coachverzeichnis.com
    Herr Eberhard Kuhl
    Kirchstr. 22
    35232 Dautphetal

    fon ..: +49 160 8576941
    email : hallo@coachverzeichnis.com


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