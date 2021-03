Personalberatung: BLG Executive Search will Marktposition in Europa ausbauen

Der neue Geschäftsführer der Frankfurter Personalberatungsfirma BLG Executive Search stellt die Weichen auf Wachstum.

Nach erfolgreichem Management-Buy-out: Die Frankfurter Personalberatungsfirma BLG Executive Search – Spezialist für die Suche nach Managern und hoch qualifizierten Fachkräften für die Gesundheitsbranche – steht unter neuer Leitung. Geschäftsführer Christian Maucher will jetzt die Expansion des Unternehmens konsequent vorantreiben.

Maucher, Jahrgang 1969, hat Wirtschaftsrecht studiert. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Studiums startete er seine Beraterkarriere bei einem mittelständischen Executive-Search-Unternehmen.

Medizintechnik, Diagnostik, Pharma und Biotech

2011 gründete Maucher zusammen mit dem Deutschen Thomas Lieb und dem Niederländer Pim van de Riet BLG Executive Search. Das Trio machte die Firma zu einem der Top-Anbieter von Executive Search Consulting für die Branchen Medizintechnik, Diagnostik, Pharma und Biotech.

„Ich bin davon überzeugt, dass dies – gerade auch vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie – der richtige Zeitpunkt ist, um die alleinige Verantwortung für BLG Executive Search zu übernehmen und unsere Marktposition weiter auszubauen. Ich bedanke mich bei Pim van de Riet und meinem gesamten Team für die hervorragende Arbeit in den letzten Jahren. Und ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren“, sagt Christian Maucher.

Netzwerk in ganz Europa

Der bisherige Hauptgesellschafter von BLG Executive Search war die britisch-niederländische Beratungs- und Investmentfirma Breezeholme Group. Deren Eigentümer, Pim van de Riet, gratuliert: „Breezeholme hat BLG Executive Search seit der Gründung strategisch und operativ unterstützt. Mit seinem hervorragenden Beraterteam in Deutschland und der Schweiz sowie dem Netzwerk in ganz Europa wird Christian Maucher die Erfolgsgeschichte von BLG Executive Search weiter fortschreiben.“

—————–

BLG Executive Search – 2011 gegründet von den erfahrenen Personalberatern Thomas Lieb, Christian Maucher und Pim van de Riet – ist einer der führenden Anbieter für die Suche von Topmanagern und anderen Spitzenkräften für Medizintechnik-Unternehmen und Diagnostik-Hersteller, Pharmakonzerne und die Biotech-Branche. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Frankfurt am Main und eine Niederlassung in der Schweiz. Zu den Klienten zählen weltweit tätige Großkonzerne, dynamische Mittelständler und innovative Start-Ups – in Europa, den USA und Asien.

BLG Executive Search – Partners of the Health Care Industry

