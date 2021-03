Markus Baldauf Headhunter und Personalberatung

Wien, 17. März 2021. Headhunting als neuartige und proaktive Methode um die richtigen Personen als Mitarbeiter für geeignete Positionen im Unternehmen zu finden und für das Unternehmen zu gewinnen.

Die Suche nach hoch qualifizierten Mitarbeitern ist für jedes Unternehmen eine Herausforderung. Weil das Angebot an Interessenten für wichtige Positionen kontinuierlich steigt, wird es selbst für erfahrene Personaler zunehmend schwierig die wenigen tatsächlich geeigneten Bewerber aus der Fülle von ungeeigneten oder vielleicht geeigneten Bewerbern herauszufiltern. Anstatt auf den einen geeigneten Kandidaten zu warten, ist die Personalberatung durch einen Headhunter von mbmc.at eine moderne Alternative.

In der heutigen Zeit gibt es zahlreiche Netzwerke über die Unternehmen aktiv auf hochgradig qualifizierte Fachkräfte zugreifen können. Diesen Personen können dann sehr gezielt Jobangebote unterbreitet werden um offene Stellen im Unternehmen nicht mehr mit einem interessierten Bewerber zu füllen, sondern mit einer kompetenten Fachkraft, deren Fähigkeiten, Ausbildung und Berufserfahrung geradezu für die Stelle maßgeschneidert sind. Damit Unternehmen diese Aufgabe nicht selbst erledigen müssen bietet mbmc.at die Hilfe durch einen Headhunter an, sodass in diesem Bereich ein Outsourcing der Aufgabe erfolgen kann.

Dank der Erfahrung aus 20 Jahren im IT und Consulting Bereich in der Umgebung von Wien, Linz und Graz kann eine umfassende Personalberatung angeboten werden. So kann ein Headhunter von mbmc.at nicht nur nach geeigneten Mitarbeitern vom Berufseinsteiger bis hin zur langjährig erfahrenen Führungskraft suchen, sondern auch durch Personalberatung bei der Entscheidung helfen, welcher Kandidat aus einer Reihe von vergleichbaren Kandidaten letztlich die optimale Wahl wäre.

Mit dem modernen und proaktiven Ansatz des Headhuntings können offene Stellen in einem Unternehmen vollständig besetzt werden. Dies ist vor allem für solche Unternehmen von besonderem Interesse, die bei Bewerbern sehr gefragt sind und in klassischen Bewerbungsverfahren eine kaum noch zu bewältigende Fülle von Bewerbern in zeitintensiven und oft mehrstufigen Auswahlverfahren durcharbeiten müssen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

MBMC – Headhunting & Executive Search

Herr M. Baldauf

Gudrunstrasse 168/48

1100 Wien

Österreich

fon ..: 0043 660 9991020

web ..: https://www.mbmc.at

email : office@mbmc.at

Wir sind Headhunter und Personalberatung in IT, Technik und Vertrieb. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

