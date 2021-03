DISKRET – Der Makler OHNE Schilder

Falkensee, den 17.03.2021. DISKRET Immobilienverkauf in Falkensee ist der Immobilienmakler, wenn es um den diskreten Verkauf von Immobilien geht.

Der Immobilienmakler in Falkensee ist für den Kauf, Verkauf und die Bewertung von Immobilien zuständig. Als Familienunternehmen seit über 25 Jahren ist DISKRET Immobilienverkauf für seine Kunden ganz individuell bei Seite. Die Vorgaben des Eigentümers werden sehr diskret eingehalten. Das Unternehmen ist von Anfang an bei Ihren Kunden. Von der ersten Überlegung vom Immobilienverkauf bis hin zum Notar wird jeder Kunde ohne Wenn und Aber begleitet.

Hunderte Referenzen haben bereits ein sehr positives Erscheinungsbild des langjährigen Familienunternehmens gekennzeichnet. Der Immobilienverkauf in Falkensee wird so einfach wie möglich gestaltet. Der Kunde wird von allen unnötigen Anstrengungen befreit und die Immobilien wird absolut diskret an den Mann gebracht. Herr Wichelhaus, freier Sachverständiger für Immobilien sagt, „Wir als Immobilienmakler in Falkensee können nur zufrieden sein, wenn unsere Kunden restlos zufrieden sind. Um den Kunden eine Bewertung der Immobilien zu erleichtern haben wir daher eine Online-Bewertung auf unserer Webseite eingerichtet. Nach ein paar Eckdaten der Immobilie wird völlig unkompliziert eine realistische Immobilienbewertung angezeigt.“

Jedoch ist die sicherste Methode einer Immobilienbewertung natürlich ein persönliches Treffen vor Ort. Den nur dann werden sämtliche Faktoren, Umstände und Einflüsse ganz individuell bewertet. Daher wird empfohlen, sofern es natürlich möglich ist, ein Treffen mit dem Immobilienmakler in Falkensee zu vereinbaren. DISKRET Immobilienverkauf in Falkensee ist für einen diskreten Verkauf, keine Maklerschilder, kostenlose Wertermittlung und eine 25 Jahre lange Erfahrung bekannt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Immobilienmanagement Wichelhaus

Herr J. Wichelhaus

Herderallee 22

14612 Falkensee

Deutschland

fon ..: 03322 4393872

web ..: https://diskret-verkauf.de

email : immobilien-management@gmx.eu

Unsere Firma Immobilienmanagement Wichelhaus ist der Makler OHNE Schilder. Als Familienbetrieb sind wir seit 25 Jahren spezialisiert auf den diskreten Verkauf von Einfamilienhäusern, Grundstücken, Eigentumswohnungen, Gewerbeimmobilien etc. im Berliner Umland. Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

Pressekontakt:

Immobilienmanagement Wichelhaus

Herr J. Wichelhaus

Herderallee 22

14612 Falkensee

fon ..: 03322 4393872

web ..: https://diskret-verkauf.de

email : immobilien-management@gmx.eu

