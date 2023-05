Personalerin stellt Recruiting vom Kopf auf die Füße und holt die Richtigen spielend an Bord

Jetzt gibt sie ihr Wissen an Unternehmende weiter: fast jeder sucht HR-Experten. Doch die Personalerin behauptet: mit Personaler haben Sie Probleme, die sie ohne sie nicht hätten: Fachkräftemangel.

Ihr geheimes Wissen gibt Personalerin Hallal, die auch einen Podcast betreibt, ab 08.05.2023 in einem 5-tägigen Workshop: „Das 100K Budget nur für Arbeitgeber“ an Unternehmende weiter.

„Ja, Frau Hallal, irgendwie sind Sie anders!“ das war die knappe Anerkennung des Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit in Eberswalde nach ihrer getanen Arbeit. Zwei Monate zuvor hörte sie noch von dort: in diesem Segment in dieser Zahl ein ganzes Team aufzustellen: „Aussichtslos!“

Sie schaffte es. 14 Menschen standen bei Inbetriebnahme des neuen Werkes in Eberswalde passgenau parat: die Arbeitsmarktförderung honorierte das Engagement der Neugründung auch mit einer 5 stelligen Zahl.

Da, wo andere passen und jammern, krempelt Diplom-Ökonomin Grit Hallal, selbst Unternehmerin, Social Entrepreneurin die Ärmel hoch und findet schnelle wie außergewöhnliche Wege, um Unternehmende zu unterstützen, ihre Mission zu leben.

Im Workshop zeigt Personalerin Hallal ab 08.05.2023 bis 12.05.2023 wie Unternehmende nicht nur „Ihr 100K Budget nur für Arbeitgeber“, sondern auch eine halbautomatische HR-Abteilung in kurzen nachvollziehbaren Schritten aufstellen und umsetzen.

Dann werden Arbeitgeber nicht nur von einer großen Sorge entlastet, sondern frei, um sich ihrer Aufgabe zu widmen: ihr Unternehmen mit Erfolg zu führen.

100K: so viel müssen Unternehmende für einen guten Personaler auf die Waagschale werfen, alljährlich wiederkehrend, doch der Erfolg ist ungewiss und oftmals zweifelhaft. Wie der grassierende Fachkräftemangel bundesweit zeigt. Eine Besserung scheint nicht in Sicht: Doch!

„Ohne HR Abteilung hätten Sie einige Probleme heute nicht.“ meint die passionierte Human Ressource Partnerin Hallal mit Leidenschaft.

Dabei greift sie auf ihre Erfahrungen als Unternehmende wie auf ihre Erkenntnisse aus ihren empirischen Forschungen mit weit mehr als 2.400 Sinnsuchenden zurück. Aus dieser Forschungsarbeit ist New Work Recruiting von ihr mit ihren Team entwickelt worden.

„Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse zu erwarten.“ von Albert Einstein beschreibt knapp, was am Arbeitsmarkt und im Recruiting seit Jahren geschieht.

Wollen Sie andere Ergebnisse: dann ist es jetzt Zeit für einen Wechsel! Hier buchen Sie:

Falls der Fachkräftemangel sich in Unternehmen auch in einer hohen Fluktuation und einem hohen Krankenstand niederschlägt, hat die engagierte Unternehmerin gleich noch eine zweite Lösung für parat: New Work Revolution 22 startet am gleichen Tag, dem 08.05.2023.

In 22 Tagen erhalten Sinnsuchende Klarheit über ihre Jobperspektive: was ist ihr Traumjob und ihr Jobdesign, zimmern ihre eigene Betriebsanleitung. Jede Führungskraft hätte gern so einen „Beipackzettel“, eine individuelle Betriebsanleitung für Mitarbeitende bei Einstellung.

So können Mitarbeitende, die schon länger im Krankenstand sind oder auf dem Absprung für das Unternehmen neu gewonnen werden.

Alle Informationen finden Sie hier gebündelt.

Pressekontakt:

LernSINN erlebBAR e.V.

Frau Grit Hallal

Falkenstr. 4

14656 Brieselang

fon ..: +4917645713193

web ..: https://bit.ly/4155axh

email : akademie@grit-hallal.de

