Personalmeldung: Die E-Commerce-Agentur Shopmacher vergrößert ihr Team um zwei Agile Project Manager

Die E-Commerce-Agentur Shopmacher vergrößert ihr Team. Laura Wolff und Adrian Gajda kommen als Agile Project Manager neu an Bord.

Gescher, 07. Juni 2021. Neuzugang bei den Shopmachern: Laura Wolff (32) und Adrian Gajda (39) heuern als Agile Project Manager bei Deutschlands führender Spezialagentur für die KPI-getriebene Weiterentwicklung von digitalen Handelskanälen an.

Laura Wolff kommt von She Business zu den Shopmachern und bringt von dort Erfahrungen als Projektmanagerin für Marken- und Produktmanagement für digitale Märkte im Fashion- und Lifestylebereich mit. Die studierte Wirtschaftsingenieurin für Maschinenbau und Management soll mit ihren Erfahrungen neben der operativen Kundenbetreuung bei den Shopmachern auch die Prozessoptimierung im Customer Service und die Servicequalität vorantreiben. „Der streng KPI-getriebene Ansatz der Shopmacher war entscheidender Aspekt für meinen Wechsel“, sagt die Ingenieurin. „Ich freue mich darauf, hier meine Erfahrungen im Bereich der Digitalisierung endlich zusammen mit meinem Know-how im Prozessdesign einsetzen zu können.“

Der Digital Native Adrian Gajda mit einem Bachelor für Media-Management und einem MBA für Marketing an der University of Wales arbeitete zuletzt auf der Sonneninsel Mallorca. Dort baute er zweieinhalb Jahre lang ein Web-Portal für einen Luxus-Immobilienmakler auf. Davor kümmerte er sich als Senior Project Manager bei TWT Reality Bytes in Köln um Partnerakquise und Projektmanagement und hob als Head of International Affairs die polnische Niederlassung der Sunzinet AG in Danzig aus der Taufe.

Bei den Shopmachern soll sich Gajda nun um zwei ausgewählte Großkunden kümmern. „Ich liebe die Agenturwelt, weil man in viele unterschiedliche Welten eintauchen kann“, sagt der 39-Jährige. „Genau das macht mir Spaß“. In Gescher verbrachte der gebürtige Pole nur die ersten Wochen, um die Prozesse und das Team kennen zu lernen. Seine künftigen Aufgaben kann er losgelöst vom Firmensitz erfüllen.

„Wir freuen uns sehr, Laura Wolff und Adrian Gajda an Bord zu haben“, betont Shopmacher-CEO André Roitzsch. „Laura ergänzt als ausgebildete Ingenieurin unseren Ansatz um eine interessante und wirklich relevante Perspektive und Adrian passt seiner langjährigen IT-Reputation, dem unternehmerischen Denken und seinem Projekt-Know-How perfekt in unser Team.“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Shopmmacher

Herr André Roitzsch

Am Campus 5 Behringstr

48712 Gescher

Deutschland

fon ..: +49 1783421567

web ..: https://shopmacher.de

email : shopmacher@saskiamueller.com

Über Shopmacher

SHOPMACHER ist Deutschlands führende Spezialagentur für die KPI-getriebene Weiterentwicklung von Technologien für den Handel.

Ursprünglich gestartet als „Agentur für Onlineshops“ ist SHOPMACHER mit Sitz in Gescher in der münsterländischen Provinz in den vergangenen fünfzehn Jahren zu einem der Top-eCommerce-Unternehmen in Deutschland gewachsen und heute etablierter Spezialist für Enterprise Commerce-Lösungen. Rund 70 Mitarbeiter in Gescher und Ho-Chi-Minh-Stadt realisieren intelligente und verkaufsstarke Lösungen zur Digitalisierung von Vertriebsstrecken in B2B und B2C. Die Philosophie lautet, Händler und Hersteller mit kontinuierlichen, schrittweisen und messbaren Verbesserungen stets am Puls der schnell wechselnden Anforderungen im digitalisierten Handel zu halten.

Pressekontakt:

Saskia Müller PR, Events & Coaching

Frau Saskia Müller

Behringstraße 111A

80999 München

fon ..: 01783421567

email : shopmacher@saskiamueller.com

