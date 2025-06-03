Perspektivwechsel mit Wirkung – secura protect beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“

Inhabergeführtes Sicherheitsunternehmen secura protect beteiligt sich in Langenselbold & Dresden am Aktionstag Schichtwechsel und setzt damit ein Zeichen für gelebte Inklusion im Arbeitsalltag.

Langenselbold / Dresden, Oktober 2025.

Die secura protect Unternehmensgruppe hat am bundesweiten Aktionstag „Schichtwechsel“ teilgenommen, bei dem Menschen mit und ohne Behinderung für einen Tag die Arbeitsplätze tauschten. Ziel der Initiative der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) ist es, Barrieren abzubauen, Verständnis zu fördern und Begegnungen auf Augenhöhe zu schaffen.

Für die Nachhaltigkeitsbeauftragte Hedda Stroh war die Teilnahme eine Herzensangelegenheit:

„Mir war wichtig, dass wir nicht nur die Arbeitsplätze tauschen, sondern wirklich die Perspektive wechseln. Unsere Mitarbeitenden sollten spüren, welche Herausforderungen Menschen mit Behinderung im Berufsleben meistern – und wie wertvoll gelebte Inklusion ist. Besonders schön war zu erleben, wie offen und empathisch alle reagiert haben.“

Langenselbold: Begegnungen im Büro und Einblicke ins Dienstleistungszentrum des BWMK

In der Unternehmenszentrale in Langenselbold arbeiteten zwei Mitarbeiterinnen des Behindertenwerks Main-Kinzig (BWMK) einen Tag lang im Büro von secura protect mit. Parallel besuchte ein Mitarbeitender und zwei kaufmännische Auszubildende von secura protect das Dienstleistungszentrum des BWMK und lernten dort verschiedene Tätigkeitsbereiche kennen – vom Recycling über Aktenvernichtung bis zur Warenannahme.

Zum Abschluss des Aktionstags lud das BWMK alle Teilnehmenden zu einer gemeinsamen Begrüßungs- und Abschlussveranstaltung im Brockenhaus in Hanau ein. Dort wurden die Erlebnisse des Tages geteilt, Erfahrungen ausgetauscht und das Engagement aller Beteiligten gewürdigt – ein schöner Ausklang für einen Tag voller Begegnungen und gegenseitiger Wertschätzung.

Dresden: Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe und ZDF-Begleitung

Parallel beteiligte sich das Dresdner Team unter Leitung von Bereichsleiter D. Pietzka in Kooperation mit der Lebenshilfe e.V. Dresden. Eine Sicherheitsmitarbeiterin von secura protect arbeitete für einen Tag in einer Behindertenwerkstatt der Lebenshilfe mit, während ein Angehöriger der Lebenshilfe den Sicherheitsdienst an der Seite des Sicherheitsmitarbeiters bei der TU Dresden kennenlernen durfte.

Das besondere Highlight: Ein Film-Team vom ZDF war vor Ort und begleitete den Schichtwechsel filmisch für die _heute-Nachrichten_. [Hier klicken für ZDF-Beitrag]

Ein Tag, der nachwirkt

Für secura protect war der Aktionstag mehr als eine symbolische Geste – er war ein lebendiges Beispiel für gelebte Inklusion und gegenseitigen Respekt. Die positiven Rückmeldungen aus allen Teams bestärken das Unternehmen darin, künftig eine Art Praktika-Programm für Menschen mit Behinderungen zu entwickeln, um so weitere Chancen & Perspektiven zu schaffen.

? Eindrücke und Stimmen aus Langenselbold und Dresden hat das Unternehmen in einem 4-minütigen Video zusammengefasst, das unter folgendem Link zu sehen ist: [Zum Video hier klicken]

>> Mehr über das Thema Nachhaltigkeit, Menschen & Soziales von secura protect erfahren Sie unter https://www.secura-protect.de/nachhaltigkeit

