Peter Schmidt Group entwickelt Premiumdesign für die neue Produktlinie „Signature“ von Delta Cafés

Die neue Signature-Linie von Delta Cafés steht für Premiumqualität und Authentizität. Genau das zeigt auch das neue Design.

Delta Cafés ist nicht nur Portugals beliebteste Kaffeemarke – es ist die Nr.-1 Love Brand des Landes, sowohl in Cafés als auch zuhause. Mit ihrer neuen Signature-Reihe bringt sie ein neues Premium-Produkte in die Regale des Landes: in den Varianten Intense und Crema, beide gestaltet von der Peter Schmidt Group.

Das Design verankert die Signature-Reihe klar im Premiumsegment: mattschwarz, kombiniert mit metallischen Golddetails, voller Wertigkeit und Eleganz. Zugleich schaffen botanisch inspirierte Illustrationen eine visuelle Verbindung zum Ursprung des Kaffees. Die Peter Schmidt Group entwickelt damit einen Auftritt, der die Qualität und Geschichte von Delta Signature erlebbar macht. Das Ergebnis ist ein Packaging, das hochwertigen Kaffeegeschmack widerspiegelt – und Genuss zu einem besonderen Moment macht.

Erfolgreiche Zusammenarbeit mit Portugals Kaffee Ikone

Delta Cafés und die Peter Schmidt Group arbeiten seit 2022 eng zusammen. So entstanden in den vergangenen Jahren zahlreiche Packaging-Designs, die das Markenbild von Delta prägen. 2022 war Delta Cafés Launch-Kunde für den neuen Standort Lissabon – die Designer:innen der Peter Schmidt Group brachten fünf Produktlinien in einen neuen Look, darunter die historische erste Sorte Chávena. Es folgten zahlreiche weitere Produktlinien und Innovationen, sowohl für Endkunden als auch für die Gastronomie. Pedro Vilar, CCO der Peter Schmidt Group Lissabon, verdeutlicht: „Dieses Projekt ist der jüngste Launch innerhalb einer über vier Jahre langen erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Delta Cafés und der Peter Schmidt Group.“

