Peter Schmidt Group mit Powerbar beim Packaging Summit

Zum sechsten Mal bringt der Packaging Summit Trends und Projekte der Verpackungsbranche auf die Bühne. Die Peter Schmidt Group und Powerbar stellen dabei ihr erfolgreiches Rebranding vor.

Vor 35 Jahren hat Powerbar das Segment der Sporternährung erfunden und damit die Food-Branche revolutioniert. Doch im Lauf der Jahrzehnte hat sich der Markt verändert: Sporternährung entwickelte sich von einem Nischenthema zum Lifestyle-Topic. Auch Powerbar musste sich daher für neue Zielgruppen öffnen – aber zugleich für Profis attraktiv bleiben. Wie dies gelang, zeigen die Peter Schmidt Group und Powerbar im Rahmen des Packaging Summits in Hamburg: am 20. Juni, ab 9:30 Uhr mit dem Vortrag „Wie man eine Kategorie erfindet – und 35 Jahre später erfolgreich erweitert“. Mit auf der Bühne ist Sven Rieckmann, der als Creative Director den umfassenden Relaunch auf Agenturseite verantworte: „Innerhalb von 18 Monaten haben wir nicht nur den Markenauftritt von Powerbar vollständig erneuert, sondern auch mehr als hundert Packagings erfolgreich umgestellt.“ Im Rahmen des Relaunchs entstanden zudem ein eigenständiger Custom Corporate Font für plakative Headlines, ein Set hangezeichneter Icons, ein erweitertes Farbspektrum sowie Brand Pattern für die markengerechte Kommunikation.

Der Packaging Summit findet als zweitägiges Event am 20. und 21. Juni in den Design Offices Hamburg Hammerbrook statt. Außerdem gibt es die Möglichkeit, online an der Veranstaltung teilzunehmen. Die Verträge gliedern sich in die Themenblöcke Marketing, Digitalisierung und Innovation sowie Design. Weitere Informationen und Tickets gibt es hier: https://www.packagingsummit.de/event-info/buchung; https://www.peter-schmidt-group.de/de/projekte/powerbar

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Peter Schmidt Group

Herr Guido Schröpel

Westhafenplatz 8

60327 Frankfurt

Deutschland

fon ..: 069 850993-36

web ..: http://www.peter-schmidt-group.de

email : guido.schroepel@peter-schmidt-group.de

Über die Peter Schmidt Group

Die Peter Schmidt Group ist Deutschlands umsatzstärkste Marken- und Designagentur und Teil der BBDO Group Germany. Von den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München, Lissabon und Tokio führt sie Marken auf dem Weg des Wandels: Sie verbindet sinnstiftende Ideen mit der Faszination für Design und erschafft so Lösungen, die sofort funktionieren und Freude bereiten. Die Peter Schmidt Group ist Lead-Agentur für das Corporate Design der Deutschen Bahn und Mercedes-Benz. Zu ihren Kunden zählen zudem Unternehmen wie Nivea, Henkel, Linde, Postbank, KfW, Douglas und REWE.

