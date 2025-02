Petra Wolf-Perraudin: Seit über 50 Jahren Expertin für Stimmtraining, Sprech- und Gesangsausbildung

Hannover, 2025 – Die Stimme ist weit mehr als ein Kommunikationsmittel – sie ist Ausdruck von Persönlichkeit, Emotionen und Überzeugungskraft.

Eine Frau hatte es sich Anfang der 90ger zur Mission gemacht, das zu ändern: Petra Wolf-Perraudin, lebenslang erfahrene Stimmexpertin und Gründerin von Vocalitas® Training, revolutionierte seither die Stimmpädagogik unter ganzheitlichem Ansatz – mit ihrer Entwicklung eines funktional basierten Kompakt-Aufbau-Programms für Stimme, Sprechen und Präsentation.

Sie trainert Stimme, basiert die Stimmfunktion, baut diese zu eindrucksvoller Klangfähigkeit und Kondition auf, professionalisiert Sprechen und Einsatzweise in Kommunikation und Auftritt und vermittelt dabei die Fähigkeiten für den gezielten Einsatz der Stimme.

Die Innovation: Aufgrund vielfältigster, intensiver fachübergreifender Ausbildungen in Verbindung mit Jahrzehnten der Berufspraxis als Opernsängerin wurde es möglich, Stimmphysiologie, Körperarbeit, Wissenschaften der Kommunikation und Neurobiologie, Medizin und Psychologie in einem ganzheitlichen Trainingskonzept zu verbinden und in einer Kompaktform des Stufenaufbaus mit ganzheitlichen Ansatz verbessert und neu aufzustellen – eine Stimm- und Sprechpädagogik als Gewinn für jeden, der hier etwas erreichen will.

Ein Leben für die Stimme – Von den Besten der Welt gelernt

Petra Wolf-Perraudin begann ihre Laufbahn als Opernsängerin und wurde von den renommiertesten Gesangs- und Stimmlehrern des internationalen Parketts ausgebildet. Bereits in jungen Jahren erkannte sie, dass die Stimme über den Gesang hinaus eine entscheidende Rolle spielt, die immer unterschätzt und viel zu oberflächlich eingeordnet wurde – im Beruf, auf der Bühne, in der Medienwelt und in alltäglichen Interaktionen, als Stimm- und Sprechberufe im öffentlichen Bereich. Zur Bereitstellung eines qualifizierten Unterrichts war für die Stimmfachfrau Wolf-Perraudin der Einblick in alle Ebenen und Bereiche des vokalen Unterrichts eine Selbstverständlichkeit und ein langer Weg.

„Die Stimme besitzt kraftvolles Wirkungspotenzial. Sie kann Türen öffnen oder verschließen. Wer an ihr arbeitet, verbessert Selbstwert und Eigenmacht, gewinnt nicht nur an Ausdruckskraft, sondern auch an Bewusstheit, Präsenz und Wirkfähigkeit. Stimme wirkt unbewusst, auf unsere Vorstellungskraft, unsere inneren Bilder und die Emotion.

Damit ist klar, was die Gesundheit der Stimmfunktion für die Leistungsfähigkeit sowie die eigene Stimmqualität für den Karriereweg bedeutet, die nur durch ein gezielt wirksames Training entstehen kann“, erklärt Wolf-Perraudin. Aus dieser Erkenntnis heraus wurden die Grundlagen des Vocalitas® Trainings entwickelt – ein kompaktes Aufbau-Training, das sich von herkömmlichen Trainingsformen und rein ästhetisch orientierten Methodiken abhebt.

Mehr als nur Stimmtraining – Eine Methode, die es bislang so nicht gab

Statt traditionell-fixierter Sichtweisen in Sprecherziehung, Gesangspädagogik oder Rhetoriklehre, vertritt Wolf-Perraudin einen ganzheitlich orientierten, dynamischen Lehransatz, der aufgrund ihrer langjährigen Universitätsstudien, Erfahrungen in Stimmbildung, Didaktik und eigenen vergleichenden Aufbau-Erfahrungen neben den hörbaren Ergebnissen wie selbstverständlich entstand. Unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse und medizinischer Grundlagen entwickelte Wolf-Perraudin eine zeitgemäß kompakte Trainings-Methodik des Stufenaufbaus, die auf funktionale Stabilisierung der Körperfunktionen als Grundlage für stimm- und sprech-qualitatives Wachstum setzt – für verbesserte Einsatzfähigkeit, erweiterter Klangfähigkeit und individueller Wirksamkeit der Person.

Im Vocalitas®-Training führt Wolf-Perraudin umfassende Erfahrungen aus

1. jahrzehnte-langer Stimm-Praxis einer „hoch-karätigen“ Ausbildung,

2. jahrzehnte-langer Hochleistungspraxis als Opernsängerin,

3. sowie als engagierter Stimm-und Sprechpädagogin zu einem effizient wirksamen Lehrpotential ganzheitlichen Lehr-Ansatzes zusammen, der auf der Atemfunktion basiert.

Ihr Konzept basiert auf einer einzigartigen Kombination aus:

? Stimmphysiologie & Atmungstechniken – für mehr Volumen, Klarheit und stimmliche Ausdauer.

? Neurowissenschaften & Psychologie – die Verhalten, Stimmeinsatz und Emotion zu einem dynamischen Ganzen werden lassen.

? Sprechtechniken und Stimmbildung – für Sicherheit, Klangschönheit sowie Ausdruckspotential in jeder Aufgabestellung.

? Stressmanagement und physische Steuerung – für den Erhalt der Einsatz- und Leistungsfähigkeit im Beruf.

? Individuelle Stimm-Analyse – für Prognose und Bedarf des Trainierenden im Hinblick auf den individuellen Trainingsweg und gewünschte Arbeitsziel.

? Vermittlung von Profi-Techniken für darstellendes Können für die persönliche Präsentation auf Bühne, Podium und in der Medienwelt – als wertvolle Schätze für qualitative und quantitative Leistungsfähigkeit.

? Professionalisierung der trainierten Fähigkeiten für die Wirk-Potenz.

„Die meisten Menschen glauben, ihr Stimmzustand sei angeboren und damit unveränderbar. Das ist ein Irrtum. Jeder kann seine Stimmfähigkeiten durch Training und Ausbildung eines qualifizierten Trainers erweitern und verbessern lassen – für mehr Erfolg im Beruf, auf der Bühne oder in der Medienwelt und auch ein Mensch mit 75 Jahren ist in der Regel noch lernfähig und in seinem Rahmen trainierbar“, sagt Wolf-Perraudin.

Weltweit gefragte Expertin für Medien, Wirtschaft und Kunst

Dank ihrer tiefgehenden, umfassenden Expertise ist Petra Wolf-Perraudin eine Koryphäe unter den Stimmtrainern, Stimmbildnern und Stimm-Ausbildern. Sie hat mit namhaften TV-Moderatoren, Führungskräften, Künstlern, Managern und Sprechberuflern und für Medien und Bühnen gearbeitet und kennt daher das Anforderungspotenzial von Bühnen, Medien und Beruf aus eigener Erfahrung.

„Eine klangvolle Stimme und Darstellungstechniken eines Profis verbessern die Auftrittspräsenz – den maßgeblichen Unterschied des Erfolgs. In einer Welt, in der wir ständig gehört werden müssen – sei es in Videokonferenzen, auf Bühnen oder in Verhandlungen – ist stimmliche Präsenz, sichere Kommunikationsfähigkeit und persönliche Wirksamkeit des Auftritts zum Schlüssel eines erlernbaren Erfolgs geworden“, erklärt sie.

Viele ihrer Klienten berichten von einer überraschenden Entwicklung neben der Steuerbarkeit und Regulierung verbesserter Stimmfähigkeiten – von weniger Lampenfieber, regulierbarer Nervosität, mehr Engagement und Selbstsicherheit, mehr Freude bei der Präsentation und am öffentlichen Auftreten. Die Selbstwahrnehmung würde bewusster – die Situation des Auftritts allgemein intensiver und sehr positiv erlebt.

Warum Vocalitas®-Training die Zukunft des Stimmtrainings ist

Die digitale Welt hat die Anforderungen an die Stimme grundlegend verändert. Podcasts, Webinare, YouTube, Social Media – wer gehört werden will, muss stimmlich überzeugen. Vocalitas®-Training liefert genau das, was Menschen heute brauchen: Eine klare, klangvolle, authentische Stimme.

Mit der Vocalitas®-Methode setzt Petra Wolf-Perraudin seit Gründung neue Maßstäbe in der Stimmarbeit. Sie kombiniert jahrzehntelange Erfahrung mit modernster Wissenschaft und bringt Menschen auf ein völlig neues Level der stimmlichen Präsenz.

„Die Stimme ist ein individuell mächtiges Werkzeug auf der auditiven Ebene. Jeder kann lernen, diese durch Training für seinen Erfolg einzusetzen. Vocalitas®-Training ist der Schlüssel dazu“, fasst sie zusammen.

Fazit: Die Stimme als Erfolgsfaktor – mit Petra Wolf-Perraudin an der Spitze der innovativen Stimm-Entwicklung

Mit über 50 Jahren Erfahrung als Expertin für Stimmtraining und Gesang hat Petra Wolf-Perraudin methodisch als innovative Wegbereiterin Perspektiven geschaffen, mit einem methodisch innovativen Konzept, das Vocalitas®-Training heißt und viel mehr als nur ein Stimmtraining bedeutet.

Die Vocalitas®-Methodik des VocalExperts Petra Wolf-Perraudin ist Innovation, schafft neue Ausgangsmöglichkeiten brachliegender Potenziale durch Beseitigung von blockierenden Fehlspannungen zugunsten der Entwicklungsfähigkeit des Erwachsenen. Die kommunikativen, stimmlichen und darstellerischen Ressourcen werden durch das Vocalitas®-Training zu einem erfolgversprechenden, einsatzfähigen Potenzial.

Wer seine Stimme gezielt einsetzen möchte, sei es für Karriere, Medien oder persönliche Entwicklung, kommt am Vocalitas®-Training nicht vorbei. Denn nur der überzeugende, klangvolle Stimmeinsatz entscheidet über Erfolg und Wirksamkeit.

Kontakt:

Vocalitas®

Institut für Stimm- und

Präsentationstraining

Sedanstraße 45

30177 Hannover

Deutschland

Tel. 0511 / 348 17 36

Mail: info@vocalitas-training.de

www.vocalitas-training.de

Über Vocalitas®-Training: Vocalitas® wurde von Petra Wolf-Perraudin als Expertin für die Ausbildungensangebote der Stimme, Sprechen und Präsentation institutionell gegründet und zählt seither zu den führenden Instituten für professionelles Stimm- und Sprechtraining. Durch individuelle Coachings, hilft Vocalitas® Menschen aus den Bereichen Business, Medien, Kunst und Jenen, die ihre Potenziale erweitern wollen, ihre Stimme, sprecherische Wirkung und das präsentative Potenzial zu verbessern und gezielt einzusetzen.

