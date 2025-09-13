-
Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?
Gunnar Buß, Inhaber von ATERIMA CARE Dresden, nahm am 03.09.2025 an der MDR-Sendung „Fakt ist!“ teil. Thema der Diskussion: „Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?“
ATERIMA CARE Dresden
Dresden, 13.09.2025
Gunnar Buß bei MDR „Fakt ist!“ – Pflege darf kein Luxus sein
Gunnar Buß, Inhaber von ATERIMA CARE Dresden, nahm am 03.09.2025 an der MDR-Sendung „Fakt ist!“ teil. Thema der Diskussion: „Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?“
Hr. Buß betonte, dass steigende Eigenanteile in Pflegeheimen viele Familien überfordern. In Dresden und Umgebung liegen die Eigenanteile bei über 3.000EUR pro Monat. Gleichzeitig gebe es Alternativen, wie die häusliche Betreuung, die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung ermöglicht. Aterima Care Dresden kann die Betreuung zu Hause in den meisten Fällen über 1.000EUR günstiger im Eigenanteil als im Heim anbieten.
Kernpunkte seiner Stellungnahme:
Häusliche Betreuung ist eine bezahlbare, würdige Alternative zum Heim.
Kosten müssen transparent sein – keine versteckten Gebühren.
Qualität, Sprache und Vertrauen sind entscheidend.
Politik und Pflegekassen müssen Rahmenbedingungen verbessern, um häusliche Pflege zu fördern.
„Betreuung mit Herz und Würde darf kein Luxus sein“, so Gunnar Buß. ATERIMA CARE Dresden bietet dafür individuelle Beratung und schnelle Lösungen an. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit Hr. Buß.
Kontakt:
ATERIMA CARE – Team Dresden
Tel. +49 151 725 10944 | Mail: dresden@aterima-care.de
https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/rente-alter-wohnen-pflege-betreuung-102.html
https://www.ardmediathek.de/video/fakt-ist/pflegeheim-wer-kann-sich-das-noch-leisten/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81Mjg1NzgtNTA4NTQ0
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Aterima Care – Team Dresden
Herr Gunnar Buß
Behringstraße 55
01159 Dresden
Deutschland
fon ..: 015172510944
web ..: https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
email : dresden@aterima-care.de
Über das Unternehmen
ATERIMA CARE Dresden – 24-Stunden-Pflege mit Herz in vertrauter Umgebung
ATERIMA CARE bietet in Dresden eine liebevolle und professionelle 24-Stunden-Betreuung für Senioren – direkt im eigenen Zuhause. Unsere 24h Seniorenbetreuung in Dresden ermöglicht älteren Menschen ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung, mit individueller Pflege und persönlicher Zuwendung.
Unsere qualifizierten Pflegekräfte kümmern sich einfühlsam um Ihre Angehörigen – ob bei Demenz, eingeschränkter Mobilität oder im Alltag. Wir bieten:
Rund-um-die-Uhr-Betreuung
Ambulante Pflegeleistungen
Individuelle Demenzbetreuung
Entlastung für pflegende Angehörige
Mit ATERIMA CARE Dresden erhalten Sie professionelle Pflege mit Herz – zuverlässig, erfahren und menschlich.
Pressekontakt:
Aterima Care – Team Dresden
Herr Gunnar Buß
Behringstraße 55
01159 Dresden
fon ..: 015172510944
web ..: https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden
email : dresden@aterima-care.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert die medizinische Betreuung Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarungen, um Nexus 20-Kommunikationssysteme weiterzuentwickeln
Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?
auf Wo Was suchen
Wo Was – neu veröffentlicht
- Kernkonzept stellt L4Re von GPLv2 auf MIT-Lizenz um
- Explorationspotenzial bei Kupfer- und Silberexplorer Prismo Metals steigt deutlich!
- Der Weg zur LIFE Jugendhilfe: Von der Anfrage bis zum passenden Standprojekt
- dynaCERT ernennt John Amodeo zum Chief Financial Officer
- Facilitape setzt neue Maßstäbe in der Workshop- und Eventgestaltung – Exklusive Partnerschaft mit Neuland
- Aufstockung Strukturfonds für Nacht- und Notdienst
- Herbstlich willkommen: Werbetexter textet verkaufsstarke Werbetexte
- AREALCONTROL zeigt digitale Innovationen auf der NUFAM 2025
- BioNxt entwickelt Semaglutid-Programm für oral lösliche Filme (ODF) mit erfolgreichem Proof-of-Concept und Prototypenentwicklung weiter
- Critical Infrastructure Technologies Ltd. unterzeichnet Vertraulichkeitsvereinbarungen, um Nexus 20-Kommunikationssysteme weiterzuentwickeln
Content veröffentlichen auf WO WAS
Dieser Content wurde veröffentlicht von Connektar
Wo Was – Archiv
Wo Was – Informationen und News
Comments are currently closed.