Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?

Gunnar Buß, Inhaber von ATERIMA CARE Dresden, nahm am 03.09.2025 an der MDR-Sendung „Fakt ist!“ teil. Thema der Diskussion: „Pflegeheim – wer kann sich das noch leisten?“

ATERIMA CARE Dresden

Dresden, 13.09.2025

Gunnar Buß bei MDR „Fakt ist!“ – Pflege darf kein Luxus sein

Hr. Buß betonte, dass steigende Eigenanteile in Pflegeheimen viele Familien überfordern. In Dresden und Umgebung liegen die Eigenanteile bei über 3.000EUR pro Monat. Gleichzeitig gebe es Alternativen, wie die häusliche Betreuung, die älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in vertrauter Umgebung ermöglicht. Aterima Care Dresden kann die Betreuung zu Hause in den meisten Fällen über 1.000EUR günstiger im Eigenanteil als im Heim anbieten.

Kernpunkte seiner Stellungnahme:

Häusliche Betreuung ist eine bezahlbare, würdige Alternative zum Heim.

Kosten müssen transparent sein – keine versteckten Gebühren.

Qualität, Sprache und Vertrauen sind entscheidend.

Politik und Pflegekassen müssen Rahmenbedingungen verbessern, um häusliche Pflege zu fördern.

„Betreuung mit Herz und Würde darf kein Luxus sein“, so Gunnar Buß. ATERIMA CARE Dresden bietet dafür individuelle Beratung und schnelle Lösungen an. Vereinbaren Sie gerne ein kostenloses Beratungsgespräch mit Hr. Buß.

Kontakt:

ATERIMA CARE – Team Dresden

Tel. +49 151 725 10944 | Mail: dresden@aterima-care.de

https://aterima-care.de/standorte/regionalberater-dresden

https://www.mdr.de/nachrichten/sachsen/dresden/dresden-radebeul/rente-alter-wohnen-pflege-betreuung-102.html

https://www.ardmediathek.de/video/fakt-ist/pflegeheim-wer-kann-sich-das-noch-leisten/mdr/Y3JpZDovL21kci5kZS9zZW5kdW5nLzI4MjA0MC81Mjg1NzgtNTA4NTQ0

Über das Unternehmen

ATERIMA CARE Dresden – 24-Stunden-Pflege mit Herz in vertrauter Umgebung

ATERIMA CARE bietet in Dresden eine liebevolle und professionelle 24-Stunden-Betreuung für Senioren – direkt im eigenen Zuhause. Unsere 24h Seniorenbetreuung in Dresden ermöglicht älteren Menschen ein würdevolles Leben in vertrauter Umgebung, mit individueller Pflege und persönlicher Zuwendung.

Unsere qualifizierten Pflegekräfte kümmern sich einfühlsam um Ihre Angehörigen – ob bei Demenz, eingeschränkter Mobilität oder im Alltag. Wir bieten:

Rund-um-die-Uhr-Betreuung

Ambulante Pflegeleistungen

Individuelle Demenzbetreuung

Entlastung für pflegende Angehörige

Mit ATERIMA CARE Dresden erhalten Sie professionelle Pflege mit Herz – zuverlässig, erfahren und menschlich.

