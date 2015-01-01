Heilen ohne Weilen – digitales Patientenmanagement von digitalSIGNAGE.de optimiert die medizinische Betreuung

Neue Perspektiven für das Patientenmanagement: Mit dem komplett digitalisierten Patientenaufrufsystem von digitalSIGNAGE.de profitieren medizinische Einrichtungen von maximaler Flexibilität.

In medizinischen Einrichtungen treffen zwei unterschiedliche Erwartungshaltungen aufeinander: Der Patient sucht nach rascher Versorgung, während die Zeit der Kräfte aufgrund wirtschaftlicher und administrativer Zwänge limitiert ist. Der Ansturm auf niedergelassene Ärzte, medizinische Vorsorgungszentren und Kliniken ist ohne Unterstützung durch geeignete organisatorische und technische Maßnahmen nicht zu bewältigen. Patientenaufrufsysteme der neuen Generation ermöglichen eine flexible und effiziente Patientenbetreuung. digitalSIGNAGE.de bietet hierzu nun eine vollständig digitalisierte und flexible Lösung für Einzelpraxen bis hin zur komplexen Weiterleitung in Kliniken.

Patientenmanagementsysteme der neuen Generation erfüllen deutlich mehr Aufgaben als lediglich den Aufruf des nächsten Patienten. Als integrierte Kommunikationslösungen ermöglichen sie eine ganzheitliche Kommunikation mit dem Besucher auf Basis moderner Digital-Signage-Komponenten. Zentrale Elemente bilden das Ticket-Terminal als Startpunkt des Patientenprozesses, das Wartezimmer-Display als übersichtliche Information für die Wartenden sowie ein Steuerungsmodul als intelligente Schaltzentrale für das Praxispersonal. Das flexible System kann durch eine digitale Wegeleitung innerhalb der Praxis oder Klinik sowie durch die Integration von Gesundheitsinformationen oder Präventionshinweisen erweitert werden.

Ausgangspunkt des Prozesses bildet ein Ticket-Terminal zur kontaktlosen Ausgabe klassischer oder fortschrittlicher Smart-Tickets, die Patienten direkt auf ihrem Smartphone über den aktuellen Status und die voraussichtlichen Wartezeiten informieren. Abzusehende längere Zeitspannen können so sinnvoll genutzt werden und die Personendichte vor Ort wird deutlich reduziert. Unabhängig von der Komplexität der Abläufe benötigt der Patient lediglich eine Nummer für den gesamten Vorgang.

Das Wartezimmer-Display ist in das Digital Signage Display integriert und liefert auf einen Blick alle relevanten Informationen. Neben den individuellen Informationen können organisatorische Mitteilungen, Gesundheitstipps, Präventionshinweise oder unterhaltsame Inhalte auf dem Display präsentiert werden. Das verkürzt die gefühlte Wartezeit und gibt die Möglichkeit, auf Praxisschließungen hinzuweisen oder neues Personal vorzustellen.

Als zentrales Steuerungssystem für das Praxispersonal dient ein kompaktes 4-Zoll-Touch-Display, das sich problemlos in verschiedene Empfangssituationen integrieren lässt. Es ermöglicht die effiziente Verwaltung der wartenden Patienten, indem es die aktuelle Verfügbarkeit der verschiedenen Wartebereiche oder Behandlungsräume berücksichtigt und gegebenenfalls ausblendet. Bei Bedarf können Tickets für einen festgelegten Zeitraum pausiert werden. Eine Liste zeigt alle Tickets an. Sollte ein Patient nach Aufruf nicht reagieren, kann seine Nummer erneut aufgerufen werden.

Das integrierte Patientenaufrufsystem von digitalSIGNAGE.de ist flexibel an die Größe und Komplexität der medizinischen Einrichtung anpassbar. Das Unternehmen bietet dazu eine detaillierte Beratung an, um eine optimale Ausstattung zu definieren. Alle Komplettlösungen von digitalSIGNAGE.de beinhalten zudem eine 3-jährige kostenlose Nutzung der Cloud-CMS-Software sowie eine 3-jährige Garantie.

Die Hardware ist für einen langlebigen Dauerbetrieb ausgelegt und ab deutschem Zentrallager verfügbar. Das Unternehmen ist nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheit) sowie ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert und DSGVO-konform.

„Medizinische Einrichtungen stehen vor immer größeren Herausforderungen, um der Flut der Patienten bei knapperen Ressourcen zu begegnen“, erläutert Björn Christiansen, CEO des Unternehmens. „Um medizinisches Personal und hohe Investments in technische Einrichtungen effizient zu nutzen, ohne auf die persönliche Betreuung der Patienten verzichten zu müssen, ist die Vermeidung von Leerlaufzeiten unverzichtbar. Patientenaufrufsysteme der neuen Generation tragen dazu bei, die Erwartungen der Patienten und die wirtschaftliche Rentabilität in Einklang zu bringen“

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

digitalSIGNAGE.de GmbH

Frau Kathrin Schneider

Ottenser Hauptstraße 2-6

22765 Hamburg

Deutschland

fon ..: 040 180 241 080

web ..: https://www.digitalsignage.de

email : info@digitalsignage.de

digitalSIGNAGE.de GmbH: Unternehmensprofil

Die digitalSIGNAGE.de GmbH ist Ihr Branchen-Experte für wegweisende Digital Signage Komplettlösungen in Deutschland. Seit vielen Jahren setzen wir Maßstäbe in der digitalen Kommunikation und unterstützen Unternehmen, öffentliche Einrichtungen, den Einzelhandel, das Gesundheitswesen und zahlreiche weitere Branchen dabei, ihre Botschaften modern, flexibel und wirkungsvoll zu präsentieren. Unsere Hardware ist 125.000 fach im Einsatz und und damit stehen wir für Erfahrung, Innovationskraft und Zuverlässigkeit.

Der Hauptsitz befindet sich im Norden Deutschlands, mit Standorten in Hamburg, Schwentinental und Kiel. Dank eines Netzwerks erfahrener Installateure sind wir im gesamten DACH-Bereich (Deutschland, Österreich, Schweiz) aktiv und bieten maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand – von der ersten Beratung über die Planung und Installation bis zum laufenden Betrieb.

Was uns auszeichnet:

Komplettlösungen:

Ein umfassendes Portfolio – von Displays und Touch-Displays über Digital Signage Player bis hin zu Stelen, Schaufenster- und Shelf-Displays, digitalen Türschildern und vielem mehr.

Leistungsstarke Cloud-Software:

Unsere cloudbasierte Plattform ermöglicht die zentrale, ortsunabhängige Steuerung aller Inhalte und Geräte – intuitiv und flexibel.

Rundum-sorglos-Service:

Bei uns immer inklusive: 3 Jahre Cloud CMS-Software, persönlicher Support und umfassende Garantie – für maximale Sicherheit und planbare Investitionen.

Flexible Erweiterungsmodule:

? Kundenaufrufsystem ? Raumbuchung ? Desk Booking

Professionelle Content-Erstellung:

Wir unterstützen Sie bei der Konzeption und Erstellung wirksamer Digital Signage Inhalte – ganz nach Ihren Anforderungen.

Persönliche Betreuung:

Ein erfahrenes Team steht mit direktem Ansprechpartner, schnellen Reaktionszeiten und maßgeschneiderten Lösungen jederzeit zur Seite.

Zertifizierte Qualität:

Unsere Prozesse und Dienstleistungen sind nach ISO 9001 (Qualitätsmanagement), ISO 27001 (Informationssicherheit) und ISO 14001 (Umweltmanagement) zertifiziert. Damit garantieren wir höchste Standards in Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit.

Unsere Mission

Wir machen digitale Kommunikation sichtbar, einfach und effektiv – für Unternehmen, Einrichtungen und jede Branche. digitalSIGNAGE.de verfolgt das Ziel, mit innovativen Technologien und persönlichem Service die Informations- und Kommunikationswege unserer Kunden nachhaltig zu verbessern. Dabei setzen wir auf Zuverlässigkeit, Qualität und kontinuierliche Weiterentwicklung, um jedem Projekt den maximalen Mehrwert zu bieten.

Mit Digital Signage Lösungen begeistern wir Menschen, verbinden Zielgruppen und erleichtern den Zugang zu wichtigen Informationen – überall und jederzeit.

Ob Einzelstandort oder Großprojekt – die digitalSIGNAGE.de GmbH begleitet Sie auf dem Weg zur digitalen Zukunft und sorgt dafür, dass Ihre Botschaften ankommen.

digitalSIGNAGE.de GmbH – Ihre Botschaft. Unsere Technologie.

