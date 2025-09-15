Personalisierte Weine – Made in Augsburg!

Design your Wine: Hochwertige Weine und Sekt individuell gestalten

Augsburg, 15. September 2025. Der Weinhändler WEiNDOTCOM, baut seinen Weingeschenke Service weiter aus und bietet jetzt auch die Möglichkeit, Weinflaschen zu personalisieren. Nach dem Motto „Design your Wine“ können hochwertige Weine und Winzersekt individuell gestaltet werden. Auf das klassische Etikett aus Papier wird verzichtet. Stattdessen werden die Flaschen mit einem speziellen Tampondruck-Verfahren direkt bedruckt. Egal, ob professionelles Firmenlogo oder von Hand gemalte Zeichnung: Die Möglichkeiten für die individuelle Gestaltung sind fast grenzenlos. Die Weinflaschen stechen dadurch optisch deutlich hervor und wirken wie handgefertigte Unikate.

„Wir bauen unseren Service rund um das Thema Weingeschenke kontinuierlich aus. Personalisierte Weinflaschen haben wir auch schon in der Vergangenheit im Rahmen von kleineren Projekten wie Hochzeiten oder Firmen-Events geliefert. Wir wollten das Thema Individualisierung aber professioneller und größer aufstellen. Ab sofort kann bei uns Wein und Sekt ab 12 Flaschen personalisiert und direkt über den Onlineshop bestellt werden. Damit decken wir von kleineren Geschenke Events bis hin zum Bedarf von Gastronomie und Firmen eine breite Nachfrage ab. Das Besondere an unseren Flaschen ist das Direktdruck-Verfahren. Ein klassisches Etikett aus Papier gibt es bei uns nicht. Wir bringen das Wunschmotiv mit einem speziellen Tampon-Druck direkt auf die Flasche. Das eröffnet mehr Spielraum für Kreativität und lässt jede Flasche wie ein handgefertigtes Unikat aussehen. Neulich hatten wir eine Firma, die zum Jubiläum einen individuellen Wein wollte. Das Motiv dafür hat der 8-jährige Enkel des Inhabers von Hand auf Papier gemalt. Das war wirklich ein tolles Projekt und zeigt, was alles möglich ist. Bei all den kreativen Möglichkeiten ist uns als Weinhändler aber auch eine hohe Qualität der Weine sehr wichtig. Mit CHATEAU Schembs haben wir hier den perfekten Partner. Der kleine Familienbetrieb aus Rheinhessen gehört zu den Spitzenbetrieben in Deutschland und beliefert uns schon viele Jahre. Die Weine und Winzersekte gehören zu den Besten der Region und sind bei unseren Kunden sehr beliebt. So stellen wir sicher, dass unsere personalisierten Weinflaschen nicht nur optisch überzeugen. Aus dem Geschenkerlebnis soll nach dem Öffnen der Flasche schließlich auch ein Genusserlebnis werden“ erklärt mit sichtlicher Begeisterung Inhaber Florian Janek.

Hochwertige Weingeschenke online verschicken bei WEiNDOTCOM

WEiNDOTCOM ist ein online Fachhandel für hochwertige Weine, Spirituosen, Feinkost und Geschenkverpackungen. Unsere Weinexpertise ist die Basis für die Entwicklung hochwertiger Weingeschenke. Die Weingüter in unserem Sortiment gehören zu den renommiertesten Erzeugern ihre Region. Die Weine erhalten regelmäßig hohe Bewertungen in verschiedenen Weinführern und gehören zur Qualitätsspitze ihrer Klasse.

Von Geburtstag bis Weihnachten decken unsere Weingeschenke alle Anlässe im Jahr ab. Alle Weingeschenke werden sorgfältig von Hand verpackt. Unsere Komplettpakete enthalten neben einem edlen Wein, Sekt oder Feinkost, auch eine hochwertige Geschenkverpackung und passende Grußkarte. Die Grußkarte ist mit einer individuellen Geschenknachricht personalisierbar. Der professionelle Versand direkt an den Beschenkten ist in unserem Geschenkeservice enthalten.

Die Personalisierung von Wein und Sekt ergänzt unseren umfangreichen Geschenkeservice um einen weiteren Baustein. Personalisierte und individuell bedruckte Weinflaschen sind ein wirkungsvolles Marketinginstrument. Sie senden eine stilvolle Botschaft und eignen sich perfekt als Firmengeschenke für Mitarbeiter und Kunden. Mit unserem Service unterstützen wir unsere Geschäftspartner bei der Erreichung ihrer Marketingziele.

WEiNDOTCOM – Die Marke für Weinliebhaber und Genießer

„Unser Ziel ist es, WEiNDOTCOM als online Weinhandel weiter zu etablieren und eine Marke für gute Weine, Genuss und hochwertige Geschenke aufzubauen. Um unseren Kunden möglichst viel Abwechslung zu bieten, erweitern wir unser Angebot kontinuierlich. Wir sind für unsere Kunden ständig auf der Suche nach den besten Produkten. Unser Fokus liegt dabei auf regionalen Weinen und Spezialitäten von kleinen Familienbetrieben und Manufakturen. Ehrliches Handwerk und authentische Weine mit lokalem Charakter und klarer Handschrift des Winzers: Die guten Produkte eben. Am liebsten auch noch Bio. Dabei geht es uns aber nicht um reine Luxus-Produkte. Natürlich haben wir auch exklusive Weine für die besonderen Tage im Jahr. Für uns sollte Genuss aber jeden Tag stattfinden. Freude an hochwertigen Produkten, sich selbst und Anderen etwas gönnen, kleine Auszeiten bewusst genießen und auch einfach mal den Alltag zelebrieren. Das ist für uns Lebensqualität, und für diese Momente bieten wir die passenden Produkte“, so Florian Janek.

Über WEiNDOTCOM:

Das Augsburger Unternehmen WEiNDOTCOM bietet seit seiner Gründung im Jahr 2010 edle Weine und Schaumweine von prämierten Spitzenweingütern aus Deutschland, Österreich und Italien an. Liebevoll zusammengestellte Wein Probierpakete laden Weininteressierte dazu ein, das abwechslungsreiche Sortiment zu entdecken. Auch im Bereich Veranstaltungen ist der Augsburger Weinhändler aktiv. Das ganze Jahr über finden Weinproben, Kunstworkshops und seit kurzem auch Wein Yoga Events statt. Rund um das Thema Weingeschenke bietet das Team einen umfangreichen Service. Zu vielen Geschenk Anlässen sind fertige Komplett-Pakete mit einer individuellen Grußnachricht online bestellbar. Seit kurzem können auch Weinflaschen oder Sekt personalisiert und mit individuellen Motiven bedruckt werden. Das hochwertige Sortiment des Wein Onlineshops wird durch moderne Wein Geschenkverpackungen, praktisches Weinzubehör, Spirituosen und edle Feinkostartikel abgerundet. Zu den angebotenen Weingütern zählen renommierte Betriebe, wie Bergdolt-Reif & Nett, Bietighöfer, Ca dei Frati, Ca Lojera, Groszer Wein, Hillinger, Metzger, Klumpp, Masseria Li Veli, Peth-Wetz, Pfneisl, Pittnauer, Hannes Reeh, Rings, Salzl Seewinkelhof, Chateau Schembs, Markus Schneider, Weingut am Nil, Winzerhof Stahl oder Triebaumer. Darüber hinaus bietet der Wein Onlineshop viele informative Inhalte, Videos und ein umfangreiches Weinlexikon an. Damit ist WEiNDOTCOM auch eine beliebte Informationsquelle für Genießer und Weinliebhaber.

