Pflegeministerium in Bayern gewinnt mit cit intelliForm Bavarian Best Practice Award 2025

Das Landesamt für Pflege (LfP) nutzt ein eigenständig vom IT-DLZ auf Basis der Low-Code-Plattform cit intelliForm entwickeltes Online-Verfahren zur schnelleren Anerkennung von Pflegekräften .

Dettingen/Teck, 18.7.2025 – Die cit GmbH, Spezialist für E-Government und formularbasierte Prozesse, gratuliert dem Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention, dem Landesamt für Pflege sowie dem IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern (IT-DLZ) zum Gewinn des Bavarian Best Practice Award 2025. Die Auszeichnung wurde erstmals im Rahmen des Bayrischen Anwenderforums vergeben und zeichnet herausragende Digitalisierungsprojekte der öffentlichen Verwaltung in Bayern aus.

Die Online-Anwendung „Fast Lane“ ermöglicht schnellere Anerkennungsverfahren bei Pflegekräften mit ausländischen Berufsabschlüssen und wurde innerhalb von nur sechs Monaten umgesetzt. Die Anträge dafür können unkompliziert und sicher online über ein vom IT-DLZ mit cit intelliForm bereitgestelltes Onlineformular eingereicht werden. Das Formular ist mehrsprachig verfügbar und kann auch über mobile Endgeräte genutzt werden. Unterlagen können so per Smartphone-Foto eingereicht werden.

Anschließend werden die Anträge effizient von den zuständigen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeitern vollständig digital geprüft und abgewickelt. Die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten konnten so um fast 50 Prozent reduziert werden und betragen ab Vorlage der vollständigen Unterlagen bis zum Feststellungsbescheid aktuell weniger als vier Wochen. Perspektivisch soll der Prozess durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz weiter beschleunigt werden. Mit der jetzt ausgezeichneten Lösung kann die Anerkennung von Bildungsabschlüssen ausländischer Pflegekräfte deutlich schneller erfolgen.

„Die Zwei-Jahres-Bilanz zeigt den Erfolg der ,Fast Lane‘, durch die wir rascher dringend benötigte Pflegekräfte gewinnen können. Seit dem Start am 1. Juli 2023 hat das Landesamt für Pflege bereits mehr als 1.000 Anträge auf Anerkennung ausländischer Berufsqualifikationen positiv entschieden“, erklärt Bayerns Gesundheits- und Pflegeministerin Judith Gerlach in einer Pressemitteilung.

Mit der E-Government-Plattform cit intelliForm können Online-Verfahren schnell und effizient ohne großen Programmieraufwand im Low-Code-Verfahren umgesetzt werden. Das IT-DLZ setzt die Plattform bereits seit vielen Jahren sehr erfolgreich ein. Zahlreiche Kommunen im Freistaat wie beispielsweise die Städte Augsburg und Nürnberg sowie die Landeshauptstadt München nutzen cit intelliForm.

„Wir gratulieren dem Staatsministerium, dem Landesamt für Pflege sowie dem IT-DLZ zu diesem erfolgreichen Projekt. Hier haben Gestaltungswille, Know-how und Technologie perfekt zusammengespielt und nachhaltig eine Lösung für ein drängendes Problem geschaffen. Diese Auszeichnung ist mehr als verdient. Wir freuen uns sehr, mit cit intelliForm einen Beitrag dazu geleistet zu haben“, erklärt Thilo Schuster, geschäftsführender Gesellschafter bei cit und E-Government-Experte.

Mehr Informationen zur Low-Code-Plattform cit intelliForm für effizientes E-Government: https://www.cit.de/produkte

Mehr Informationen zur ausgezeichneten Lösung in einer Pressemitteilung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit Pflege und Prävention:

https://www.stmgp.bayern.de/bayerisches-gesundheits-und-pflegeministerium-erhaelt-bavarian-best-practice-award-2025

