Phishing Impact Report 2024: Deutlicher Anstieg von Phishing-Angriffen auf deutsche Unternehmen

Phishing-Angriffe nehmen stark zu: Der neue Phishing Impact Report von Klicktester zeigt alarmierende Zahlen, betroffene Branchen – und gibt Tipps, wie Unternehmen sich jetzt besser schützen können.

Bütow, 3. April 2025 – Klicktester, deutscher Software-Anbieter von Phishing-Simulationen, präsentiert den Phishing Impact Report 2024, der einen alarmierenden Anstieg von Phishing-Angriffen auf deutsche Unternehmen dokumentiert. Der Bericht analysiert die aktuelle Bedrohungslage, identifiziert besonders betroffene Branchen und Unternehmensgrößen und gibt praxisorientierte Handlungsempfehlungen.

Steigende Anzahl von Phishing-Versuchen und wirtschaftliche Schäden

Laut dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurden im Jahr 2024 über 37 Millionen Phishing-Versuche in Deutschland registriert – ein Anstieg von rund 16 % gegenüber dem Vorjahr. Die wirtschaftlichen Schäden durch Cyberangriffe und Sabotage belaufen sich laut Reuters auf schätzungsweise 267 Milliarden Euro, was einem Plus von 29 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Kleine und mittlere Unternehmen besonders gefährdet

Der Bericht zeigt, dass insbesondere kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit 50 bis 249 Mitarbeitern ein bevorzugtes Ziel für Cyberkriminelle sind. Studien von PwC belegen, dass rund 60 % der deutschen Unternehmen in diesem Segment in den letzten 12 Monaten mit einem Cyberangriff konfrontiert wurden. Diese Unternehmen erzielen typischerweise Jahresumsätze zwischen 5 und 50 Millionen Euro und verfügen oft über begrenzte Budgets für IT-Sicherheit, was sie anfälliger für Phishing-Angriffe macht.

Phishing-Methoden werden raffinierter

Neben klassischen E-Mail-Kampagnen nehmen gezielte Angriffe wie Spear-Phishing und Whaling stark zu. Auch SMiShing (über SMS) und Search Engine Phishing (gefälschte Suchtreffer) gewinnen an Bedeutung.

Schutzmaßnahmen – was Unternehmen jetzt tun sollten

Klicktester empfiehlt eine Kombination aus technischen und organisatorischen Maßnahmen:

– E-Mail-Filter & 2-Faktor-Authentifizierung reduzieren Risiken erheblich.

– Regelmäßige Awareness-Schulungen und Phishing-Simulationen stärken das Sicherheitsbewusstsein.

– Transparente Meldewege fördern eine schnelle Reaktion im Ernstfall.

– Externe IT-Dienstleister und staatliche Förderprogramme bieten wertvolle Unterstützung – vor allem für KMU.

Fazit: Phishing bleibt ein dynamisches Risiko. Nur mit kontinuierlicher Sensibilisierung und modernen Schutzmaßnahmen können Unternehmen effektiv gegensteuern.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Klicktester

Frau Lisa Sichermann

Am Berg 1

17209 Bütow

Deutschland

fon ..: 030/403 641 91

web ..: https://www.klicktester.de/

email : lisa.sichermann@klicktester.de

Klicktester bietet eine Software zur Durchführung von Phishing Simulationen an, die Unternehmen hilft, Cyberbedrohungen effektiv vorzubeugen. Durch realistische Angriffssimulationen und intuitive Analysetools stärkt unsere Plattform das Sicherheitsbewusstsein von Mitarbeitern und identifiziert potenzielle Schwachstellen proaktiv. Unternehmen verschiedenster Branchen vertrauen auf unsere Expertise, um ihre IT-Infrastruktur sicher zu machen und der „Schwachstelle Mensch“ vorzubeugen.

